Carrereando la Chuleta | No defendamos haraganes

La máxima en cualquier lugar o para resolver una duda, es siempre investigar.

En mi caso, y como buen chismoso que soy, desde pequeño tuve que aprender, por ejemplo, con las llamadas maquinitas. Algunos eran buenísimos para pasar todos los niveles y a mí por lo regular me mataban en el tercer round. Viendo a los que sabían me aprendí los trucos, hasta que logré que una moneda me alcanzara para terminar todo el juego, que eran como 25 niveles. Lo malo es que no fui el único, muchos chamacos siguieron mi ejemplo y entonces podíamos tardar hasta 25 minutos jugando sin perder, lo que obviamente molestaba a los 150 niños que estaban esperando jugar, y al que rentaba las maquinitas porque ya no le redituaba.

Lo mismo pasa en algunos trabajos. No te explicas cómo es posible que todos, o casi todos, hagan el mismo trabajo, o mejor dicho que no lo hagan. Es cuando comienzas a investigar que encuentras los trucos que te permiten trabajar menos o cobrar sin trabajar.

Algo así pasó en Coapatap. De entrada hay que dejar en claro que es un organismo que tiene que soportar que más del 95% de sus trabajadores sean sindicalizados, cosa que en esencia debería estar bien, el problema es que el sindicato ha servido básicamente para que unos a otros se enseñen los malos trucos para trabajar lo menos que se pueda, al cabo se sienten súper protegidos; difícilmente podrían correrlos.

Le pongo un ejemplo más claro. Para llevar un tramo de tubo y reparar una fuga de agua, tienen que converger hasta seis departamentos, por medio de oficios y notificaciones, para que cada uno avise a sus respectivos trabajadores que tienen que realizar dicha actividad, pero si un departamento se retrasa por cualquier situación, no es culpa de los otros cinco departamentos, entonces, si uno no trabaja, pues los otros también descansan. ¡Ah!, pero eso sí, todos cobran.

No estoy diciendo que el trabajo de todos los que están ahí sea malo, o que no debería existir el llamado privilegio sindicalista, el problema es la enorme burocracia que se ha hecho, porque la culpa de uno me afecta a mí, pero no es directamente culpa mía que yo no trabaje, entonces existen los supervisores que supervisan a los trabajadores, y los supervisores a su vez tienen supervisores que supervisan a los mismos supervisores, y de todas formas nadie trabaja en esa lista interminable de puestos.

Como siempre, entre todos ellos están los que realmente trabajan, los que se meten a los drenajes a destaparlos, los que dan mantenimiento a las tomas de agua potable; nos consta que son gente súper chambeadora, que le echa ganas a lo que hace, lo malo es que también hay otros, como los del almacén, que como la mayor parte del día reposan, les da perfectamente tiempo de organizarse para hacer relajos.

El llamado no es a la sociedad o a la autoridad, sino a los trabajadores. ¿Qué están defendiendo realmente? ¿Los privilegios que otros tienen? Porque mientras unos sindicalizados tienen paz y armonía durante todo el día, otros son los que realmente hacen el trabajo. Es decir, con sus derechos sindicales acaban defendiendo a una bola de haraganes, si no, pregúntenle a su líder sindical por qué hay sindicalizados que están comisionados a sus casas, por qué hay sindicalizados que cobran lo que cobran. ¿Su líder sindical habrá informado eso?

Además, dentro del mismo sindicato se forman grupos que no se llevan con otros departamentos ajenos al desarrollo de su trabajo, lo que termina en conflictos propios de la vida sindical, pero ¿qué culpa tenemos los que sufrimos la falta de agua?

Cómo era de esperarse, las leyes que rigen el legítimo derecho a huelga, la negaron porque carece de los fundamentos que respaldan una huelga, entonces queda el capricho y la rebeldía, quedan las redes sociales, en donde trabajadores acostumbrados al descanso eterno están inventando notas con el afán de mal informar a los ciudadanos, que estamos esperando, al igual que todos, que el conflicto se resuelva rápido porque sin agua no se puede vivir.

Hay ejemplos que los trabajadores conocen, de personas sindicalizadas que viven en el paraíso de la impunidad, por supuesto gracias al sindicato. El verdadero trabajador de Coapatap ya se empezó a dar cuenta que lo están utilizando para caprichos. Aquí y en cualquier lugar, al que no trabaja inevitablemente lo terminan corriendo, ¿quién quiere defender haraganes?