Carrereando la chuleta | No solo se trata de pedir

El Instituto Nacional Electoral asegura que con el presupuesto que cuenta no le alcanza para organizar la consulta de revocación de mandato, y puede que tengan razón, que no les alcance, eso no se pone en duda, pero de lo que tampoco hay duda es de que sí hay forma de reducir gastos.

Veámoslo así, imagine usted que va a comer a restaurantes caros todos los días, que puede viajar por placer al menos una vez al mes y que se va de compras cada fin de semana. Supongamos que lo que gana le alcanza para eso (aunque quien sabe si sea muy legal lo que haga), pero resulta que un día le dicen que sólo ganará la mitad. Muy probablemente entonces ya no le alcance para pagar el paraíso en el que vivía. Nadie dudaría que está diciendo la verdad, que efectivamente no le alcanza, pero no necesariamente se va a morir de hambre, porque bien puede ir a comer sólo una vez a la semana en lugar de los siete días, o escoger lugares menos caros; tal vez las vacaciones serán sólo dos veces al año y para las compras tendrá que esperar a diciembre. Sí, la vida no será la misma y le costará trabajo adaptarse, pero se puede.

Algo así sucede con el INE. No es que no le creamos que no le alcanza, lo que no se le acaba de creer es que no haya forma de que alcance. Y tal vez implica un profundo ejercicio de gastos, el sentarse a ver realmente en qué y cómo se está gastando cada peso que entra, si se tienen los mejores proveedores, los mejores procesos, las mejores prácticas.

Están molestos por la disminución del presupuesto, y yo también lo estoy en cuanto a que las disminuciones deberían ser parejas, incluyendo sueldos y prestaciones de los que aprueban los presupuestos y no sólo aplicable a los organismos autónomos, pero en realidad debería ser una oportunidad para demostrar que se puede hacer lo mismo o incluso más, con menos. Podrían ser el ejemplo a seguir para todos los presupuestos, porque bien sabemos que cuando se tiene dinero a manos llenas se hace muy fácil comprar cosas inútiles, y de remate a sobreprecio.

Ya dijeron que van a aplazar la consulta hasta que tengan con qué, o lo que es lo mismo, hasta que se los den, porque no hay forma, y no sé qué asusta más, el que se pongan en esa intransigente posición de “si no me das lo que pido no cuentes conmigo” y se acabe dándole al niño lo que pida, o que sea tal la cerrazón de todos los involucrados que el proceso se quede eso varado por la eternidad.

Por otro lado, no hay que olvidar que se trata de un organismo ciudadano en el que por cierto cuesta muchísimo que los ciudadanos participen, lo cual habla también del poco interés que, como sociedad, tenemos en la política y que nos ha llevado hasta donde estamos, o mejor dicho a no salir del triste Tercer Mundo en el que seguimos sumidos. Era para que ya hubieran encontrado e implementado los mecanismos necesarios para que el costo de cualquier elección fuera mucho menos caro –porque es carísimo– y que se hiciera justamente gracias a la participación ciudadana. En realidad los funcionarios del INE tendrían que ser los mínimos, así como sus gastos. Hay montones de modelos a seguir en donde una elección no sale tan cara, en donde la democracia se logra con costos no tan elevados.

En este asunto todos tenemos qué aprender, sería bueno que el INE demostrara de qué está hecho.