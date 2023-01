Carrereando la Chuleta | Nuestra Feria

Recuerdo que las fechas de feria eran realmente maravillosas porque todo mundo podía lucir la ropa que no tenía dónde lucir, ver artistas en el palenque, comerse una rica cena, disfrutar de las ruedas, los recorridos, y de cosas que sólo se veían en los tiempos de la Feria Internacional Tapachula, nuestra feria.

Claro, como en todo, había quienes despotricaban en contra de los socios de la feria, que sacaban provecho, la convertían en campañas políticas, o algunos haraganes para quienes era su único tema, pero en esencia era un tiempo maravilloso en donde se disfrutaba de cultura, música, y miren que ahí la palabra gratis no se conocía y era un gusto ir a gastar a la feria.

No me gustaría hablar de cosas tristes pero hay dos inevitables: la avaricia galopante de los socios del ex Comité de Feria y otra, algunos empresarios que se sienten tocados por Dios, aunque eso es otro asunto.

La feria surgió de un grupo de personas que pensó en posicionar a Tapachula en una feria agrícola, ganadera y comercial; la historia completa no me la sé, pero en esencia, los festejos propios del encuentro de lo productores de banano, mango, otros frutos de la zona, los ganaderos, las exposiciones que hacían los pabellones culturales y la participación de todas las casas de la cultura en la región, engalanaban notablemente la hermosa feria que tuvimos.

Llegaron los tiempos en donde los políticos querían todo gratis; algunos se prestaron al juego, a los intereses, y así, de a poco, se fue minando la feria, pero es tan grande que soportó.

Hoy en día, como en sus inicios, un grupo de gente que quiere Tapachula se han organizado nuevamente para dar la cara, tomar el micrófono y el estandarte de la feria Tapachula y anunciar que, poniendo el corazón y mucha inteligencia, se va a organizar una feria, que dicho sea de paso y lo sabemos, es de todos nosotros. Una feria con identidad muy propia porque está plasmada en el gusto, la picardía y el corazón del costeño, que no pretende competir con las demás ni en la cartelera de artistas, ni en el tamaño, ni en la importancia, una feria que subsiste por sí sola porque tiene nombre y prestigio.

Es en la persona de un entrañable tapachulteco, de un reconocido empresario y de un intachable ser humano, Antonio Damiano, en quien recae nuevamente esta difícil labor de sacar adelante la organización y realización de la feria Tapachula, a quien le deseamos el mayor de los éxitos, a él y al grupo de personas que van a colaborar.

Esta feria requiere de la ayuda de todos los sectores y por qué no decirlo, de aquellos políticos que se quieran sumar de buena voluntad y quieran contribuir a que la Feria Internacional Tapachula brille, luzca, y claro que así será.

Ahí no tienen cabida aquellos que son buenos para quejarse, que critican y no van, esos ya sabemos que no ayudan, al contrario; esos son los que le aplaudieron a otras ferias y que les da vergüenza reconocer que los engañaron.

La actual feria es de todos, es de Tapachula, es del pueblo y ¡vamos a disfrutarla!





