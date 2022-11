Carrereando la Chuleta | Padres, dictadores, amigos

¿Qué pasaría si le pidiéramos a nuestros hijos que nos eduquen como padres? Sería un pacto muy interesante en el que creo saldríamos ganando, en muchos sentidos, en la cultura, la música, la tecnología y en los procesos de comunicación. Definitivamente tenemos que aprender a ser padres, pero creo que no experimentando con nuestros hijos sino preguntándoles en qué les somos útiles.

Suena muy descabellado pero creo que es una buena opción. Mi mamá, por ejemplo, a la cual no le recrimino absolutamente nada, o la filósofa de Xochiltepec, me educaron como las educaron a ellas, en una época de recesión, de queja y en donde todavía estaban muy latentes los estragos de la guerra, así que en esencia, la escasez –o el ahorro– según lo quiera ver, era lo que regía nuestras vidas y nuestro tiempo.

Evidentemente esos movimientos ideológicos y revolucionarios, los culturales, la música, la moda, impregnaron a un segmento de la sociedad que inevitablemente determinó ciertas cosas en los modelos educativos, en la forma de pensar y ahí creo que encajo yo, a mí me tocó un poco de aquella generación que era capaz de decidir qué es lo que quería, cómo, por qué y cuándo lo quería, pero todavía basados en procesos religiosos muy enérgicos, en una disciplina en donde los golpes eran bien vistos y recibidos, y en donde al final del día el peso de la familia (padres y muchas veces abuelos) era el más grande.

Las nuevas generaciones, digamos de los 20 años hacia abajo, evidentemente no tienen ni idea de lo que he dicho al inicio de esta columna, son los hijos y nietos de los que más o menos andan de mi rodada. Son una generación en la que los procesos de comunicación son cada vez más rápidos, en tiempo real, incluso, tienen información de cualquier índole, literalmente cualquiera, a un click. Si estallara una bomba esta mañana del otro lado del mundo, esperemos que no, a los pocos minutos ya podrían estar analizándolo en la clase de historia.

Creo entonces que le tenemos que decir a nuestros hijos qué es lo que queremos, lo que nos gustaría, pero sobre todo tendríamos que escuchar lo que ellos necesitan, porque nuestras preocupaciones y sus necesidades podrían no ser los mismas; creo que de esa forma tendríamos una idea más clara de lo que va a ser de nuestros muchachos.

Nuestros papás nos educaron en el entendido de que eran ellos los que decidían todo, incluso, muchas veces, lo que debíamos estudiar o ser, pero creo que luego del éxito no obtenido en algunos sectores sociales, el camino ideal es una especie de acuerdo con los jóvenes, entender, o al menos intentarlo, su visión del mundo, sus metas, la forma de llegar a ellas.

He visto muchos padres de familia escandalizados o tristes porque ninguno de sus hijos quiere formar una familia, tener pareja e hijos, pero créame, sus razones son válidas y respetables, aunque no las entendamos; o que ya no quieren trabajar para una gran empresa que les dé para vivir y en donde se jubilen, no, muchos quieren ser independientes laboralmente y crear sus propias condiciones; o carreras y profesiones que ni siquiera entendemos para qué existen, pero que son una forma de vida tan válida como la de ser abogado o médico.

No es fácil en la que nos metimos como padres, no en esta época, es un mundo, en toda la extensión de la palabra, lo que tenemos que aprender para más o menos llevarle el ritmo a nuestros hijos, avanzar a su ritmo o de preferencia un poquito más, pero creo que es positivo el que los padres ya no seamos esa figura rígida, de temor, de imposición, y nos podamos convertir en colaboradores, en apoyo en la formación de las nuevas generaciones que efectivamente tienen muchas cosas cuestionables, como todo, pero que al final son los que darán rumbo a este mundo.