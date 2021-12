Carrereando la chuleta | Participación ciudadana

Creo que ha quedado atrás aquella frase de que ‘para no discutir es mejor no hablar de política’, digo, de todas formas discutimos, pero es justo el no hablar de política, el no involucrarnos siempre, lo que nos ha llevado además de a un desconocimiento del tema, sobre todo a una total falta de interés, lo vemos ajeno porque jamás quisimos opinar, informarnos, participar.

Lo bueno es que poco a poco los ciudadanos nos vamos involucrando más en estos temas. Hay que reconocer que las redes sociales y el Internet han ayudado, pues aunque muchas veces presentan información incompleta o fuera de contexto, otras, simplemente con una imagen nos informan, nos hacen pensar y tomar una postura; en el mejor de los casos la duda queda sembrada y buscamos la información completa de tal forma que vayamos comprendiendo a la política y cómo influye –para bien y para mal– en nuestra vida cotidiana.

En los próximos días viviremos un proceso de participación ciudadana que es nuevo para nosotros, y que más allá de si sirve o no, si estamos de acuerdo o no, o de si no nos estamos metiendo en un mayúsculo lío (¿qué pasaría si en un ejercicio de estos se revoca el mandato del presidente de la República?, ¿tendríamos un interino?, ¿quién y por qué?, ¿habría nuevas elecciones?, ¿ya está todo contemplado y normado para que no dejemos de funcionar?), es una oportunidad de participación.

A este respecto, la organización Que Siga la Democracia AC., busca que los ciudadanos se involucren en el ejercicio democrático participativo con firmas de apoyo antes del 25 de diciembre para impulsar el proceso de Revocación de Mandato, y en su caso dar el apoyo al presidenteAndrés Manuel López Obrador, para que concluya el periodo de su administración pública. Hay que recordar que, de llevarse a cabo, la consulta sería el próximo10 de abril.

Esta asociación ha puesto casas de enlace que promueven la participación para que se pueda superar la meta de 138 mil firmas que se tienen estimadas en la entidad (de un total de 2.8 millones que se requiere a nivel nacional). En Tapachula se encuentra en la esquina de la 3ª avenida Sur y la 2ª privada Oriente. El coordinador estatal de la organización, el empresario José de Jesús Domínguez Castellanos, trabajará junto con su equipo para que, en sus palabras, “se escuche la voz y la decisión del pueblo y con este proceso se convierta México en un país más democrático al permitirse conocer la opinión y calificación a los gobernantes”.

No es cosa menor, estamos aprendiendo a calificar a nuestros gobernantes más allá de despotricar contra ellos en las redes o en las pláticas de sobremesa, el objetivo es que pueda haber consecuencias, buenas y malas, en la carrera política de acuerdo con los resultados, claro que esto tiene otras implicaciones como lo expuse más arriba, pero ya empezamos y se trata de mejorar éste y cualquier proceso que involucre a los ciudadanos, que es el fin primordial.

Ahí andará el buen don Jesús Domínguez trabaja que trabaja para apoyar en este proceso, pero el objetivo es que cada vez sean más los ciudadanos trabajando y ocupándose por los asuntos políticos y por la participación de todos.