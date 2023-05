Carrereando la Chuleta | Pinche Calor (O qué calor tan terrible)

“Como agua de mayo”, un famoso dicho que vaya que tiene sentido en esta tierra y sobre todo en los últimos días, pues la lluvia refresca, además de todos los beneficios que trae para la agricultura, los jardines, hasta para los animalitos, no se diga para nosotros. La sensación de calor en la región ha sido espantosa.

El termómetro no ha llegado –todavía– a los peligrosos 40°, sin embargo, la sensación térmica es como de 50°. La humedad, el sudor, la deshidratación, son factores que han estado presentes todo el día en la costa chiapaneca. Ya nos habían advertido sobre esta ola de calor, y estamos acostumbrados, pero que yo recuerde rara vez teníamos estas temperaturas a diario, como ha estado sucediendo.

Quejarnos es lo más fácil y no va a servir de nada, evidentemente tenemos que hacer algo, e independientemente de lo que cada quien cree que puede y debe hacer, por bien propio, aquí va una idea para los jóvenes universitarios en la región. Se necesita empezar con obra pública pensada en aminorar el calor que hay en la ciudad, sembrar más árboles, áreas verdes, sistemas hidráulicos más eficientes para que la poca agua que todavía tenemos sirva y no nos falte nunca.

La construcción de casas, sobre todo las de asistencia social, va más enfocada en el ahorro de materiales que en su utilidad, por lo que son lugares casi siempre pequeños y nada frescos, lo que causa un notable malestar en las familias porque además se trata de estratos en donde no se tiene la capacidad económica de poner un aire acondicionado. Qué diferente sería si, a partir de ahora, las casas cuentan con un diseño y materiales adecuados, que las mantengan frescas, y no necesariamente tendría que ser más caro, por eso hago el llamado a nuestros jóvenes, tenemos mentes brillantes en el Soconusco, en Chiapas, en el país, que estoy seguro, con un poco de apoyo, son capaces de lograrlo.

De hecho, poco a poco se tendrían que hacer avances también en el comercio y la industria, porque igual se ven afectados, por ejemplo, ayer fui con la familia a un centro comercial a realizar algunas compras, al norte de la ciudad, y aunque el clima estaba prendido, se seguía sintiendo el calor, lo cual no solo afecta a los que estamos comprando, sino a los alimentos, por ejemplo, los electrónicos, las medicinas. Esto ya es preocupante.

Tanto las escuelas públicas, como las privadas, tienen un nicho extraordinario para aplicar sus conocimientos y presentar propuestas; los colegios de arquitectos e ingenieros civiles también, que todos nos preocupemos por tener una ciudad más eficiente, más fresca, con mayor capacidad de captación de agua, porque el problema no necesariamente es el agua –al menos no todavía–, nos llueve y nos llueve bastante, pero esta época de calor has sido creo que como el mismísimo infierno, digo, nunca he estado, pero debe ser algo así. Aún estamos a tiempo de hacer algo para que no nos terminemos asando, y ya no nos podemos tardar mucho.

El calor no lo vamos a evitar, tenemos que aprender a vivir con él, pero eso no significa que nos crucemos de brazos. Tal vez lo más fácil sería salir corriendo a Unión Juárez, que es más fresco, pero tarde o temprano tendríamos que regresar a nuestro microondas de la costa, o en el peor de los casos, el calor nos va a alcanzar hasta allá.

Hace poco platiqué con un connotado ingeniero y me explicaba que una casa con cierto tipo de materiales, aunque es poco estética, es muchísimo más fresca que una casa convencional; hablaba específicamente del adobe con el que construían las casas nuestros abuelos, material que mezclado con la ingeniería moderna es muchísimo más fresco que una asfixiante casa construida con cemento.

Esta es solo una, pero ideas puede haber muchas y ojalá apostemos por ellas, por reconciliarnos con el medio ambiente, por protegerlo para que él nos proteja del inclemente calor, de las lluvias torrenciales y del frío. Si todo está en equilibrio en la naturaleza también lo estaremos nosotros. Mientras tanto aprovechemos este sol para secar tortillas.

