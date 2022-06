Siento decepcionarlo, querido lector, si al ver el título creyó que iba a encontrar en estas líneas el último chisme de alcoba de algún político poderoso, normalmente y mientras no implique que la querida haga gastos adicionales a costa del erario, esas cosas me resbalan.

A lo que me refería, era a cuando se tienen las posibilidades de ayudar a los que por alguna torcida razón, que aún no descubro, nacieron más desfavorecidos que nosotros, y se hace, sin aspavientos, sin buscar recompensa. En el caso de los políticos esto no es fácil porque o se toman veinte fotografías cuando dan tres juguetes para el día del niño, o aunque no quieran acabamos enterándonos los chismosos.

Me dio gusto saber que se instaló, en el Congreso del Estado, el voluntariado “Legislando con el Corazón”, el cual preside la diputada Paola Villamonte, y que tiene como objetivo implementar políticas públicas “con sentido humano y promover la participación ciudadana en acciones a beneficio de grupos vulnerables y la niñez de Chiapas”. Este grupo se sumaría a los trabajos del Sistema DIF Chiapas, y al de organizaciones sociales y ciudadanas.

Las manos para trabajar en favor de los que menos tienen difícilmente serán suficientes, así que una iniciativa de este tipo es muy oportuna; habrá que ver de cerca qué es exactamente lo que hacen y su capacidad para coordinarse y hacer sinergia no solo con los tres niveles de gobierno sino con instituciones, fundaciones, recordemos que cuanto más se sumen, más grandes pueden ser las obras y sus alcances.

Quien me pasó el dato fue el buen Yamil Melgar, que estaba igual de contento que yo, porque efectivamente puede ser un buen instrumento para fortalecer los trabajos en pro de los que menos tienen y de su desarrollo. Y eso no me lo dijo pero acaba uno enterándose, él mismo recibió un reconocimiento por su apoyo y colaboración al DIF Chiapas al participar en el evento “Alfombra Roja”, en beneficio del Centro de Autismo de esta institución, aunque claro que no es lo único, el diputado siempre anda viendo qué se inventa para poner su granito de arena. Y es que más allá de diplomas, cargos, reconocimientos, están la voluntad y las ganas de hacer las cosas. Preocuparse por los más desfavorecidos en campaña es parte de la fórmula, lo difícil es hacerlo desde un cargo, y en este caso, desde el Congreso. Dicen que los diputados son los que más tranquila se la llevan porque como se van, y no regresan, hasta se nos ovida que existen, aunque poco a poco les vamos poniendo más los ojos encima, les exigimos, y por lo que veo funciona.

Esta iniciativa es de esas que dan gusto, y ya le pedí al diputado Melgar que nos mantenga al tanto de lo que hacen, para sumarnos, para buscar más manos. Así que de esto estaremos hablando seguido. Ojalá nos trajeran más noticias como esa, ojalá el Congreso chiapaneco siga volteando a ver a los chiapanecos, porque si se puede y se quiere, podrán llegar grandes cosas. El problema es cuando se puede y nomás no se quiere hacer nada, ahí luego les cuento como quién.

