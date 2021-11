Carrereando la chuleta | Por los que quedamos

Todos tenemos un ser que se nos fue y al que nos gustaría sentir una vez más, saberle en paz en ese destino al que irremediablemente lo alcanzaremos, e independientemente de nuestras creencias, en estos días en especial nos gusta dedicarles aunque sea unos segundos para pensarlos, o varias horas poniéndoles hermosos altares y ofrendas.

Vemos a las abuelas limpiar las antiguas fotos, cocinar mole, tamales, calabaza en dulce y todas aquellas cosas que le gustaban a sus muertos. La alegría con la que acomodan las flores, las veladoras, el pan, las frutas, y tal vez derramen alguna lágrima de esas que limpian el alma, con las que se van las cosas no tan buenas y que nos llenan la mente de hermosos recuerdos.

Y es que a veces en vida no siempre hacemos lo mejor por los que queremos, a veces se nos olvida justo eso, decirles cuánto significan para nosotros, o dejamos que tontos enojos nos nublen la razón y la convivencia, nos enfrascamos en trabajar sin descanso, cuando a veces lo único que necesitan nuestros seres queridos es una palabra de aliento, un poco de atención o de tiempo, que los escuchemos y les preguntemos cómo están, y no es que no eso se vayan a arreglar sus problemas, pero el saberse importante para alguien ayuda a que se siga adelante.

Estos festejos son de los vivos para los muertos, pero también los que ya no están nos hacen pensar en los que aún tenemos a un lado. Una hermosa tradición, llena de alegría, de fiesta, y da gusto cuando en todos los hogares se procura al menos una veladora, un vaso con agua, sal, y aunque todo se va modificando y ya hacemos una curiosa revoltura con el Halloween, que nada tiene que ver, somos un país de fiesta, de algarabía, y si bien hay cosas que definitivamente deberíamos cambiar como sociedad, como el valemadrismo colectivo que deriva en que nomás nos preocupemos por nuestros huesos y no por el bienestar social, ésta es una de las cosas que vale la pena conservar, esa irreverencia hasta con la muerte, esa certeza de que los nuestros regresan para acompañarnos y fortalecernos, de que no todo se acabó, de que lo que amamos siempre existirá.

Además es tan hermosa que hasta reactiva nuestra economía, que casi todo el tiempo está agonizando, y siempre habrá peros, que si las flores ahora son chinas y ya ni aroma tienen, que si ya no se respetan todos los niveles que debe llevar un altar, o que ahí andan los chamacos disfrazados del juego del calamar, pero esta festividad es tan única que fue declarada en el 2003 como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la Unesco, y es nuestra, es parte de lo que somos, ¡y somos grandes!, aunque nos cueste tanto trabajo creerlo.

Así que en este par de días, además de echarse un tequila, dedique un par de minutos a pensar en qué hubiera hecho mejor con los seres amados que se fueron y hágalo con los que le quedan vivos. Si todos nos preocupáramos más por el resto, tal vez otra sería nuestra suerte.