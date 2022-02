Carrereando la chuleta | Pregúntele a sus hijos si usan condón

En estos dos últimos años el tema de la salud nos vino a desquiciar, créanme yo tampoco quiero saber ya cuántas variantes hay –más las que se esperan– del Covid; cada que me da gripe me siento a redactar mi testamento, afortunadamente eso es rápido porque para heredar sólo tengo dos gatos, y por si fuera poco, así como millones de mexicanos me tengo que estar checando la presión y el azúcar, pero ni modo, así es nuestra realidad, sólo que ahora, además, como si nos hicieran falta las malas noticias, resulta que el VIH vuelve a ser noticia con una variante que tiene mayor riesgo de transmisión y que se desarrolla más rápidamente.

Tendemos a pensar –erróneamente– que si nuestras preferencias sexuales son heterosexuales o si no somos sexoservidores es algo de lo que no tenemos que preocuparnos, pero no es así, y aquí el problema es que los más vulnerables son nuestros jóvenes. Según encuestas el inicio de la vida sexual en este país se da entre los 15 y los 17 años y desafortunadamente casi un 40 por ciento inicia en los andares del amor (suponiendo que así sea) sin protección alguna.

Los riesgos son muchos, en este país se infectan de VIH más de 40 personas, todos, toditos los días, y a eso habría que sumarle que somos el “honroso” primer lugar en el mundo de embarazos no deseados en adolescentes de entre 15 y 19 años y los números del terror siguen porque casi el 40% de estas niñas aún, quedaron preñadas en su primera relación sexual (y obviamente no usaron condón).

De ese tamaño es, no somos nosotros los rucos, amable lector, los que corremos el mayor riesgo, porque aunque sabemos que el mayor número de contagios se da en amas de casa que confían en sus parejas, por tanto no se protegen y terminan lidiando con una enfermedad que es mortal y que implica muchos cuidados, el mayor reto, para que esto pueda controlarse, es que las nuevas generaciones tomen conciencia de ello.

Viene el 14 de febrero, una fecha que muchos chamacos utilizan para esa maravillosa “primera vez” y en esos asuntos cada quien sabe y define cómo, cuándo y con quién, pero bien haríamos en dejar de hablarle a nuestros jóvenes, a medias, a ese respecto, porque es una amenaza latente, la pregunta es directa y clara, porque ya lo han intentado las instituciones, los gobiernos, los maestros, pero al parecer no ha sido suficiente, así que nos toca entrar a los papás, a los adultos. “A ver señor, señorita, ¿utiliza condón cuando tiene relaciones sexuales?”, no se crea, por la educación que recibimos hasta a mí me cuesta plantearlo así de directo, pero no hay de otra.

Es simplemente poner los puntos sobre las íes y que escuchen de nosotros no una plática moral, eso es adicional o en otra ocasión, es tan claro como cuando nos decían a nosotros “en esta casa o estudias o trabajas porque no mantenemos haraganes”, y eso hacías, entonces así, sin más, si se vana hacer las cosas se hacen bien, porque las consecuencias son graves, muy.

Y los chavos pueden opinar, por voz popular normalmente, ni siquiera bien fundamentado, que no se siente lo mismo, que no es igual, que se apaga la pasión y una larga serie de etcéteras, por eso es importante que tengan información de primera mano, de nosotros, los responsables de su bienestar, porque si nos limitamos a seguirlo tomando como tema tabú, lo único que vamos a lograr es que en una de esas le toque a nuestro hijo o hija, y entonces no habrá ya nada por hacer.

Es ahora. Es sembrar la conciencia en ambos, porque si es por “amor” tienen que protegerse a sí mismos y al otro, y si no, pues tienen que protegerse con más razón porque al otro u otra seguramente no lo van a volver a ver. Insisto, hay que quitarle el romanticismo y la religiosidad, es un tema frío, los números son fríos y las tumbas también, eso tenemos que entenderlo todos. A cuidarnos.

