Carrereando la Chuleta | ¿Qué le parece si hoy hacemos visible lo bueno?

Como en todo, hay dos clases de políticos, los que buscan quien los ayude a llegar a cualquier cargo y una vez ahí se arranan en la silla y nomás cobran (desafortunadamente son la mayoría), y a los que les cuesta llegar, con trabajo, desde abajo, caminando, escuchando a las personas, trabajando pues. También hay dos clases de personas, bueno, hay muchas, pero están las que no se preocupan ni por sus problemas porque siempre buscan que se los resuelvan otros, y las que además de los propios, les gusta ayudar a los demás.

Fredy Escobar ha demostrado, por los resultados en los puestos en los que ha estado –y no porque lo diga yo–, el compromiso de buscar siempre soluciones en un ambiente de hermandad, sin afectar a terceros, privilegiando el diálogo y levantando polvo, muchas veces solo porque no es de los que busca orquesta para hacerse notar, es de los que les gusta caminar, conocer, preguntar, para encontrar así las mejores soluciones.

Defectos tiene de a madres, es humano, pero es de esos humanos a los que les reconozco su disposición a ver por el bien común, y eso no siempre es fácil de encontrar, tendemos a ver primero por nosotros, después por nosotros, al último por los nuestros, y ya si queda algo nos preocupamos por los demás.

Él, en cambio, se ha ganado el cariño de las personas, y no nomás el mío, que por supuesto lo tiene, pero nada ha sido por casualidad, sino resultado de sus acciones. Actualmente dirige el Instituto de la Vivienda, en donde está en constante movimiento, recorriendo colonias, en su mayoría conflictivas (no gratuitamente), porque ya están ciscados, más de una vez los han engañado y muchas otras, ignorado, así que el reto no es ni será fácil.

Se trata del patrimonio, a veces el único, de personas que están en una situación irregular y que requieren de certeza, por ellos y sus familias, pero para poder apoyarlos hay que dialogar además con muchas personas más, involucradas, porque no son terrenos regulares, pero él trata por igual a todos y busca soluciones en lugar de más problemas; lo de menos es decir cualquier cosa para salir al paso de inmediato y prometer cosas que se sabe no se van a cumplir; eso hicieron muchos antes que él, pero se le reconoce que ha preferido irse por el lado del trabajo, del apego a la Ley, pero también entendiendo la situación difícil de estas familias.

Hace unos días en Tapachula, tierra natal de Fredy, en un evento del gobernador Rutilio Escandón, el mismo mandatario estatal reconoció su trabajo al frente del Instituto de la Vivienda en Chiapas; quienes recibieron sus documentos ese día y por tanto la certeza jurídica que por años habían buscado, obviamente concordaron.

Así es el amigo Fredy, y no le hacen falta las flores, pero a poco no, siempre es grato cuando reconocen tu trabajo y no solo las metidas de pata, que también ha tenido, pero su incondicional disposición cuenta más, es más, aprovecho para reconocer el trabajo de todos los servidores públicos que se esfuerzan, le trabajan y no nomás cobran. ¿Por qué no me hace llegar sus sugerencias amable lector? Creo que hasta nos ayudaría a levantar la moral colectiva cada vez más decepcionada del quehacer político, y no es de a gratis, porque muchos le siguen echando piedras al pesado costal de los funcionarios sin resultados y abusivos, pero hagamos que se noten los que al menos, llevan el cargo dignamente. ¿Quién dice yo? Cuénteme y mándeme un correo a rgonzalez@diariodelsur.com.mx