Si a usted, amable lector, no se le pone la piel chinita o se le acelera el corazón, o le bailan los pies y la cabeza cuando escucha una marimba, es seguramente porque ya me leen en Marte o en Júpiter, lo cual me daría mucho gusto (aunque sea poco probable), pero es que sólo así se entendería que haya alguien inmune al sonido de la marimba.

El próximo sábado 27 del mes, como para despedir las vacaciones de los chamacos, habrá un concurso de marimbas en la Pérgola del Parque Central Miguel Hidalgo, esto en el marco del día de San Agustín, que recuerde, es el patrono de Tapachula y pos hay que festejarlo y festejarnos de paso.

En este mes se celebró el Día Mundial del Folklore, justo el 22 de agosto, y nada más representativo de México, y de Chiapas (aunque compartimos el gusto con otros estados del sur, claro) que la marimba. Según las cosas que asegura la red, porque yo estoy viejito pero no estuve ahí, la primera marimba de la que se tiene registro, por allá en el 1545, fue en la hacienda de Santa Lucía, en Jiquipilas, y luego volvimos a formar parte de la historia porque la marimba cromática moderna (de doble teclado), como la conocemos ahora, surgió también en este estado alrededor de 1890, a partir dela marimba diatónica de la región.

Pero estas tierras además vieron nacer, adivinó usted, a Don Zeferino Nandayapa, fundador de la marimba Nandayapa, nada más y nada menos que el primer músico mexicano, primer marimbero latino (y quinto del mundo), en haber ingresado al Salón de la Fama de la Sociedad de Artes Percusivas, en Indiana, Estados Unidos, y es que no cualquiera pudo haber hecho adaptaciones para la marimba chiapaneca de obras de Bach, Mozart, Liszt o Chopin.

Recorriendo las calles de Tapachula y de varias ciudades del sur del país, aún podemos ver a hombres que se ganan la vida… … perdone el lapsus, no recuerdo en este momento mujeres marimberas, pero seguro debe haberlas así que si es una de ellas escríbame por favor… pero le decía, estas personas van de acá para allá con su marimba bajo el brazo (razón por la cual se les llama marimbas sobaqueras), tocando donde se puede, tal vez alguna esquina transitada, una sombra cerca de un restaurante, o en los parques, para ganarse el sustento de su familia.

Da gusto cuando las autoridades procuran que las tradiciones no se pierdan, porque ya sabe, tooodoooos hablan de las herencias culturales pero a la hora de la hora, luego prefieren a Belinda o al conejo malo.

Escuchar una marimba es una manera tan sana de entretenerse, de convivir, con la pareja por ejemplo, hasta se pueden poner a bailar; con la familia, o hasta con uno mismo porque se llena la cabeza de recuerdos con ese mágico sonido, y qué mejor que justo esas personas que andan de calle en calle, deleitando y embelleciendo la ciudad, a cambio de una monedas, tengan un escaparate, un escenario para dar a conocerse.

Hay que ir, no podemos faltar, será una mañana llena de color y de alegría, y si tiene pronto un evento, escoja a su favorita, contrátela y contribuya a conservar una hermosa tradición que se está perdiendo, y se trata de verdaderos artistas, créame, cualquiera puede “componer” un reguetón, bastan dos o tres palabras pronunciadas sin final, tres o cuatro groserías, otras tantas palabras que hablen de sexo explícito, las canta rápido, le pone algún sonidito repetitivo, entre más aturdidor, mejor, ¡y listo!

Para tocar una marimba se necesita disciplina, estudiar, practicar, y sobre todo esa sensibilidad que nos pone la piel chinita, que nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos, mexicanos, pero sobre todo, chiapanecos.

Comentarios a: rgonzález.diariodelsur.com.mx