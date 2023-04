Carrereando la Chuleta | Que venga más seguido

Cuando las comadres de la filósofa de Xochiltepec llegaban a verla con algún detallito, tamales, mangos recién cortados o tortillas de mano, en broma siempre les decía “vengan más seguido”, y creo que es justo lo que pensamos los chiapanecos cuando los secretarios vienen a ser testigos de lo que de una u otra forma fueron parte y se unen a los resultados. Anduvo por estas tierras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y aprovechó para hacer algunas inauguraciones y entregas, junto con el gobernador Rutilio Escandón, de asuntos gestionados ante el Gobierno Federal.

En Zinacantán se entregaron fertilizantes y don Rutilio aprovechó para agradecer al Gobierno Federal, representado por Adán Augusto, el que el año pasado se aumentara el padrón de beneficiarios y este año también, de modo que son 300 mil los productores que podrán mejorar sus cosechas con estos insumos que además se otorgaron a tiempo, y no cuando ya no se necesitan, como luego pasa.

Y claro que es su obligación, y claro que es lo que deberían hacer como parte de su trabajo, pero la triste realidad es que muchas veces nadie hace nada de lo que se supone es su encomienda y en este caso no estamos hablando de una cosa menor, la alimentación es fundamental, sin los productos del campo no podemos vivir, y aunque a veces se nos olvide y creemos que se producen solos, hay miles de mujeres y hombres que de sol a sol trabajan para que tengamos verduras y frutas en nuestra mesa, así que bienvenidos sean estos apoyos, porque además se sumaron productores de mediana escala, de cacahuate, de garbanzo y de milpa, que antes no estaban contemplados y a los que por supuesto también les hace mucha falta.

Algo que llamó la atención es que don Adán Augusto está apostando, como en este caso, porque se disminuyan las filas, la burocracia y el papeleo, para que los apoyos se reciban de manera directa, lo cual es un gran avance porque si algo saben hacer los gobiernos es complicar las cosas justo a través de un montón de trámites que son en realidad inútiles, muchas veces con el propósito de que la gente se desespere y mejor claudique en el intento.

Pero también estuvo presente en la inauguración del centro de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos para la salud “Chiapas de Corazón”, en el municipio de Chiapa de Corzo, y con el que se garantizará el manejo óptimo de los productos farmacéuticos y sanitarios, así como de dispositivos médicos, así que en materia de salud también se ven avances, Chiapas ha reconvertido más del 60 por ciento de las unidades médicas y registra un abasto del 98 por ciento de medicinas.

Al secretario Adán Augusto se le veía contento y aprovechó para recordarle a los chiapanecos que es el tiempo de esta zona del país, del Sureste mexicano que tanto le ha batallado a lo largo de los años, porque de aquí se sacan muchas cosas, por ejemplo materia prima, pero muy poco es lo que regresa; solemos estar en los últimos lugares de bienestar y desarrollo. Así que como dirían las comadres de la filósofa, pues que venga más seguido, para que sea testigo de lo que se hace, pero sobre todo de lo que se necesita y falta por hacer. Que vaya conociendo las necesidades más apremiantes de estas tierras, que lo recibe con mucho gusto, sobre todo porque no llega con las manos vacías, pero que también espera su regreso con muchas más buenas noticias y recursos.

Comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx