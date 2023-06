Carrereando la Chuleta | Recreación: necesidad y lujo

Ya llegó el verano, con él las vacaciones: las de los chamacos en la escuela –esas son parejas–, y las de los afortunados que podrán salir, y esas ya no son tan parejas, más bien discriminatorias.

¿No le parece que deberíamos ser todos los que tuviéramos la posibilidad de divertirnos, de conocer nuevos lugares? Porque así como necesitamos trabajar para vivir, también necesitamos del descanso de la mente y del cuerpo; de la recreación, la novedad, el problema es que son muy pocos quienes pueden hacerlo y eso no debería suceder.

La economía de la mayor parte de la población apenas si da para lo indispensable, para sobrevivir día a día, entonces difícilmente va a quedar algo para salir de vacaciones más allá de unas cuadras o para ahorrar (e ir más lejos). ¿El resultado? Una sociedad agotada, enojada, llena de rencor y por tanto violenta.

No es que sacándonos a todos de vacaciones vayamos a arreglar los problemas de inseguridad de este país, o en una de esas sí, y esos son los “pequeños” detalles que hacen la diferencia entre un país desarrollado y uno sumido en la interminable pobreza. Por allá en las Europas, por ejemplo, no importa si eres el ejecutivo de la empresa o el del servicio, puedes desaparecerte unos días e irte de vacaciones, a lo mejor no en yate, pero sí puedes conocer lugares nuevos.

Es sabido que los viajes ilustran, te abren la mente a otras posibilidades, otras formas de pensar, de vida que sin duda aumentan tu tolerancia, tus conocimientos, tus ganas de saber qué hay más allá de las reglas dictadas o de las cosas que conoces. ¿Qué pasa cuando un niño descubre algo nuevo? Se le ilumina el rostro, quiere saber más, experimenta. Desafortunadamente esa curiosidad la vamos perdiendo, pero son justo espacios como las vacaciones los que muchas veces nos permiten redescubrir que la vida puede ser más llevadera de lo que a veces, inmersos en la rutina, creemos.

Pero como es casi imposible que usted o yo podamos hacer algo para que cada familia tuviera la oportunidad de salir de vacaciones al menos una vez al año, comencemos por reconocer que es algo muy necesario y hagamos lo poquito que esté a nuestro alcance para que nosotros y nuestra familia tengan un momento de esparcimiento.

Ya sé que antes de irnos a conocer aunque sea la Ciudad de México –en donde la verdad es que hay muchas cosas qué visitar como museos impresionantes–, la prioridad son la leche y las tortillas, pero si no podemos llegar hasta allá, acá también hay museos, más chiquitos, sí, pero valen mucho la pena y los domingos son gratuitos.

Tenemos la fortuna de contar con playas, con cascadas, en esta hermosa zona del país, podríamos dedicar una mañana a pasear por la playa con los chiquillos que no tienen que ir a la escuela, ver el amanecer, o hacer una caminata por alguna zona arbolada y descubrir insectos, aves. Créame, vale la pena y no sólo para los más pequeños, también para los abuelitos y para nosotros mismos. Necesitamos de un momento de recreación, de descubrir algo nuevo.

México es hermoso en cada uno de sus rincones, y si bien puede tener lugares que son aptos sólo para extranjeros y en donde de hecho la moneda de cambio es el dólar y no el peso (échele un vistazo a algunos hoteles en Los Cabos o en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya), también puede haber rincones maravillosos muy cerca de nosotros.

Hay que darnos el tiempo de atender esta parte de nuestra vida que también es importante, para nuestras vidas, para que no enloquecer en el estrés diario, en las preocupaciones, en las carencias. Es más, querida lectora, lector. Déjeme por aquí sus sugerencias, esos pequeños rincones o cosas qué hacer, que ha descubierto aquí mismo, y que le han hecho la vida más llevadera. Escríbame a rgonzález@diariodelsur.com.mx