Carrereando la Chuleta | Reparación del daño

A propósito del Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conmemoramos el pasado domingo y que fue causa y pretexto de un buen puente, escuchaba yo por las redes, la entrevista de una activista social en donde hablaba del largo camino que nos falta recorrer en materia de impartición de justicia en este país.

Y es que nuestra Constitución es muy buena, si se acatara todo lo que ahí se establece viviríamos en la antesala del Paraíso; el problema es justo ese, que no respeta, que somos expertos en darle la vuelta o tergiversar lo que ahí se expresa. Ejemplos hay muchos, algunos que se me vienen a la cabeza: la enseñanza gratuita, la libertad de expresión, la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Con estos tres asuntos tendríamos para hacer todo un ensayo, pero baste decir que sabemos que la educación no es gratuita en este país, si nos avocamos a las escuelas públicas, toooodas piden cuotas, mismas que (bien invertidos los recursos, claro) se tienen que destinar a las cosas que no se pagan con recursos públicos, como limpieza, mantenimiento, amén de las condiciones en las que se encuentran muchas de ellas, sin techo o piso firme, sin luz, sin baños, sin agua, sin mobiliario; a eso hay que sumar la compra de uniformes, zapatos, útiles. Entonces no, no es gratuita y ya de las escuelas privadas que se tienen que pagar si se le quiere dar a los chamacos mayores herramientas para competir en este mundo, mejor ni hablamos.

De la libertad de expresión no hay mucho qué decir, ejercer el periodismo en México es una actividad de alto riesgo, similar a la que se ejerce en países en guerra; el año pasado llegamos casi a los 20 asesinatos de compañeros, sólo por el hecho de ejercer su profesión. Ya nomás con eso tenemos, además de que son de todos conocidos los mecanismos de autocensura que practican los medios, y de censura que ejerce el poder político sobre ellos.

Pero continuando con lo que estaba escuchando, se mencionó algo que a pesar de andar en el ambiente, creo que efectivamente no se le ha dado la importancia que tiene: la reparación del daño. Se mencionaba que nuestro sistema de justicia es punitivo y nada más, es decir, si alguien roba, secuestra, extorsiona, mata, y un largo etcétera, lo que se busca es encontrar al culpable y meterlo a la cárcel, y ya con eso, todos cumplieron, el sistema de justicia se pone una estrellita en la frente y asunto cerrado (lo cual, además, es la excepción y no la regla).

Pero supongamos que el delito se denunció (no se denuncian ni la mitad), sigamos suponiendo que se actuó conforme a derecho (y podrían haber pasado muchos muchos años), que se logró dar y capturar al culpable (y eso si es que el proceso fue transparente, verídico y realmente fue él o ella), que se dictó una sentencia, lo meten al bote y se acabó el asunto, cuando realmente no debería terminar ahí.

Es donde entra el asunto de la reparación del daño, es decir, si alguien te robó cien mil pesos con violencia y ya se terminó el proceso y refundieron al responsable en la cárcel, tú como víctima de todas formas te quedas sin tus cien mil pesos, con todo lo que eso implicó, y el sujeto lejos de rehabilitarse hay una alta posibilidad de que salga y vuelva a robarle a alguien. ¿La opción? Que nuestro sistema de justicia, basado justo en la Constitución, vaya evolucionando de tal manera que se piense más en las víctimas y en que realmente haya una rehabilitación cuando sea posible.

Mencionaban el caso muy difícil de una persona que asesinó a una joven y en donde se intentó justo modificar un poco este sistema, con el apoyo de una asociación civil. Dieron con el asesino, (sí era él), y permitieron entonces a la mamá de la víctima tener una plática con él, ayudarla a sanar, pensar un poco más en ella que también era víctima de alguna forma. Se dieron cuenta de que fue algo que a ella le dio un poco de paz y a él le hizo entender el daño que provocó. “Todos los días de tu vida estarás en deuda conmigo, me quitaste a mi hija y solo pido que nunca una madre pase por lo que yo pasé” fue parte de lo mucho que le dijo. Pues bien, a él se le dio la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y justo intentar, siendo un ciudadano de bien, resarcir el enorme daño que hizo.

La sorpresa fue mayúscula, pues él, a diferencia de la gente que encarcelan y si llega a salir es normalmente para cometer las mismas cosas o asuntos peores, se hizo un ciudadano ejemplar. Tuvo que pagar una indemnización económica pero además, en el seguimiento, declaró que las palabras de aquella señora las tenía presentes cada día.

Implementar esto debe ser complejo, pero creo que hay mucho de razón, creo que algo habría que cambiar porque las cárceles están llenas de personas que si no eran criminales ahí se hacen y que si ya lo eran se vuelven peores; las víctimas no tienen ninguna oportunidad de que les sea reparado de mínima forma el daño, y de todas formas esto no avanza. ¿Usted qué piensa?

