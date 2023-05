Carrereando la Chuleta | ¡Salud! por el secretario de Salud

Si bien es importante, querido lector –y muy– diría yo, que tenga usted algunos billetes en la cartera, aunque sea para lo indispensable, que cuente con un techo y con los alimentos necesarios, que tenga cariño y respeto a su alrededor (si tiene amor siéntase afortunado), también lo es que cuente usted con buena salud. Y quisiera decir excelente pero, siendo realistas, en estos tiempos llenos de estrés, de comidas rápidas con sellos de exceso de grasas, azúcares; tiempos de sustancias tóxicas por doquier, hasta en el champú (o shampoo si se quiere ver muy internacional) que nos ponemos en el cabello (no por nada la filósofa de Xochiltepec prefería el jabón Zote); de contaminación en el aire, el agua, y hasta en lo que nos comemos, pues está un poco difícil que gocemos de esa excelente salud que todos anhelamos, pero bueno, con que no nos duela nada, nos sintamos bien y podamos vivir lo que nos toca, es ya ganancia, de hecho bastante se agradece el tener un médico que lo atienda a uno y medicinas.

Es por esto que las acciones en materia de salud son tan importantes, incluso es uno de los principales indicadores para medir el índice de desarrollo humano de un pueblo, de un país. Es nada más y nada menos que la diferencia entre vivir y ya no, entre librarla ante una emergencia, por ejemplo en la necesidad de una intervención quirúrgica, un accidente, o incluso ante la picadura o mordedura de un animal venenoso. Así nomás, si se tiene con qué afrontar todo eso muy probablemente sigas dando lata en este universo, si no, pues toca por fin saber qué hay en el otro, o si es que hay otro.

Y aunque hay mucho camino qué recorrer, mucho por hacer, la verdad es que en Chiapas se ha avanzado. No estamos en la Gloria, por supuesto, tenemos décadas de retraso difíciles de subsanar en dos o tres años, pero se ha avanzado, ya tenemos, por ejemplo, un súper moderno centro de almacenamiento y distribución de medicamentos en Ocozocuautla, han llegado médicos y medicinas a las comunidades más alejadas, se les ha equipado. Insisto, falta, desafortunadamente no podemos decir que estamos en un cien por ciento, pero para allá vamos; esa es la meta a lograr.

Por supuesto no es meta mía, lo deseo de todo corazón, pero quien ha estado trabajándole para que esto sea posible es el secretario de Salud en Chiapas, el amigo Pepe Cruz, o el doctor José Manuel Cruz Castellanos, si nos queremos ver muy propios. Él, junto con otras autoridades ha insistido en las necesidades de este Estado, que ya sabemos que son muchas, pero de tanto dar lata ha obtenido resultados, en primera porque es su chamba, faltaba más, pero sobre todo porque hay una auténtica preocupación por el bienestar de los chiapanecos, porque las familias ya no se truenen los dedos porque no hay atención ni medicinas.

Dicen por ahí los pajarracos de los alambres, que andan por todos lados, que el amigo Pepe Cruz tiene grandes aspiraciones políticas, supongo porque sabe que tiene la capacidad; yo no sé si sea cierto pero lo que sí sé es que seguramente tendría mucho apoyo porque es lo que ha sembrado, porque es un ser humano sensible a las necesidades de la gente y chambeador, y justo esas son dos cosas que no pueden faltar.

Estoy seguro que los resultados seguirán y que poco a poco se avanzará en el complicado camino que lleva a la atención y medicinas para todos, así que enhorabuena por el doctor Cruz, ¡salud!, por los logros y salud para todos.