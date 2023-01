Acá tienen trabajo muchas instancias, el Congreso local, el propio Gobierno del Estado, las autoridades municipales y por qué no, la misma sociedad. Los bloqueos no le favorecen absolutamente a nadie, en nada, y difícilmente logran resolver algo; llamarán la atención, pero hasta ahí, igual lo harían si lanzaran pirotecnia.

El querer alegar por los derechos de alguien afectando los derechos de los demás, es en sí una propuesta falta de respeto y de empatía, sobre todo en estos tiempos tan accidentados y en donde difícilmente alguien se preocupa por un problema ajeno, y dije preocuparse, no compartirlo en Facebook, porque ahí si todo mundo se mete y opina y quiere arreglar el mundo, ajeno, claro.

No estoy diciendo que no valga la pena la petición de los representantes del pueblo de Tonalá al exigir a las autoridades que les construyan una planta de tratamiento de aguas residuales, al contrario, la petición la aplaudo, qué bueno que se preocupen por la región y que busquen cuidar el medio ambiente, pero el buscarlo a través de bloqueos, como muchos otros, ni soluciona sus problemas y no es nada empático con los ciudadanos, que no tenemos qué ver en esas cuestiones pero que somos los únicos afectados. Las autoridades siguen su vida normal mientras tanto.

Los problemas que se generaron por el bloqueo del pasado el lunes alcanzan cifras alarmantes: personas que perdieron vuelos, citas médicas, o que iban a trasbordar y ya no pudieron hacerlo porque había como 40 km de camiones parados sin poder avanzar, y que dicho sea de paso ninguno de ellos tenía la culpa de la falta de atención por parte de la presidenta municipal o de una autoridad estatal, federal, o de la que sea.

Esto tiene que terminar. Ya es tiempo de que las autoridades que se supone regulan el libre tránsito en el país pongan orden, para que en primera instancia se garantice ese libre tránsito para la población, pero que además se pueda atender la problemática con cualquier entidad gubernamental, pero justo por medio del orden y la cordura, para que cualquier ciudadano pueda ser escuchado y manifieste libremente su voluntad, sin afectar a los demás.

Como dijera la célebre frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y es que no puedes pedir atención afectando la tranquilidad y armonía de los demás, y aclaro que no estoy sugiriendo que se eliminen las manifestaciones, que por algo existen y son un derecho, pero a ver, pregunta capciosa, si lo que quiero es una planta tratadora, ¿a quién voy a molestar? A los señores que pueden autorizar una obra de este tipo o a los pobres pasajeros de un autobús que sabe Dios cuánta urgencia tenían de llegar a su destino. O con peras y manzanas: si quiero una manzana ¿como para que jijos me voy a sacudir al pobre árbol de peras? Es un poquito absurdo ¿no? O si lo que quiero es algo que me quitó el vecino de un lado, ¿como porqué hacerle la vida imposible al vecino de enfrente? Si quiero un pan, señores, voy a la panadería, no a manotearle al de la llantera, enojado porque no me da un pan.

Siempre hay formas, muchas, y más para el ingenio mexicano, no sean así, échenle un poquito a la pensada y en lugar de hacer los mismos bloqueos de siempre que los van a llevar a los mismos resultados de siempre: ninguno, mejor innoven con la mejor manera de manifestarse, una que dé esos resultados que quieren rápidamente, en una de esas la hacen famosa, se hacen millonarios y ya no tienen que pedir nada.