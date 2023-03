En días pasados una lamentable noticia laceró nuevamente a la sociedad costeña al enterarnos que una enfermera había sido encontrada sin vida, tirada en un camino de extravío. Distintos sectores sociales y compañeros de la enfermera en funciones en el Hospital General de Tapachula salieron a la calle para exigir a las autoridades investigar minuciosamente lo ocurrido. No era para menos.

Hubo acciones específicas, casi de manera inmediata, por parte del grupo investigador de la Fiscalía y se lograron determinar los posibles móviles del crimen. Una de las líneas de investigación con el paso de las horas cobró mucho más fuerza y se logró esclarecer este horrendo crimen en un tiempo considerablemente rápido. Como es lógico, por la naturaleza del caso y para evitar revictimizar a la enfermera, no se puede dar a conocer.

Pero lo que se rescata es que la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía contra el Feminicidio, en un operativo conjunto con las Fiscalías de Distrito y Antisecuestro, y la Policía de Investigación y Coordinación de Inteligencia, lograron la aprehensión de tres personas, presuntas responsables del delito de feminicidio, de estos hechos ocurridos en el municipio de Escuintla.

Y así, elementos de la FGE dieron cumplimiento a la orden de aprehensión y se logró la captura de los presuntos responsables, José Domingo "N", Alejandro "N" y Jesús "N", probables responsables del feminicidio de quien en vida respondiera al nombre de Lucrecia "N", cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 11 de marzo de 2023, en un camino de terracería que conduce a la ranchería Canutillo, en el mencionado municipio.

Hay que dejar en claro que las autoridades investigadoras contaron siempre con el apoyo de las personas que directa e indirectamente tenían contacto con la enfermera asesinada y que aportaron, en la medida de sus posibilidades, pruebas que resultaron ser contundentes para el esclarecimiento del hecho. El resultado fue la detención de los tres sujetos que ya se encuentran recluidos.

Cuando autoridades y sociedad se unen con un mismo fin, hay mucho mejores resultados, porque ha pasado que a veces las personas no colaboran con las autoridades o incluso hasta entorpecen las investigaciones, publican datos que ponen en alerta a los presuntos criminales, por ejemplo, u ocultando información. Es nuestra responsabilidad coadyuvar, y si tenemos conocimiento de que a lado de nuestra casa o en nuestra cuadra se cometen hechos criminales, reportarlos a las autoridades para que investiguen; ser un aliado para hacer que la justicia se aplique.

Claro que con esto no se le devuelve la vida a nadie, lamentablemente esta enfermera, a quien sus amigos y familiares catalogan como un ser humano extraordinario, ya no podrá estar entre nosotros, pero al menos su muerte no quedará impune y eso debe de dar confianza a la sociedad y sobre todo ayudar a que los delincuentes le piensen dos o muchas más veces antes de actuar.

Los homicidios, por naturaleza, son espantosos, cualquiera, pero en el caso de los feminicidios, por la situación social que se vive y por la forma en la que se dan son muy difíciles de procesar, y nada parece funcionar para que las cifras disminuyan, pero intentemos, a partir de hoy, ver en un policía a un aliado para aplicar la Ley y hacer que la justicia llegue. De su lado queda el que siga habiendo resultados, en todos los casos, pero nosotros hagamos lo que nos toca y exijamos resultados como los que se dieron. Comentarios a rGonzalez@diariodelsur.com.mx