Carrereando la Chuleta | Sin objetivos claros no hay rumbo

Los resultados de las becas que se entregan a los jóvenes que por una u otra razón se ven beneficiados, ya deberían de estar dando resultados, ¿no cree? Mínimo se esperaría a un montón de jóvenes de excelencia candidatos para ser becados por instituciones particulares, incluso por otros países para que efectivamente se desarrollen y en el mejor de los casos le regresen al país un poco de lo que invirtió en ellos, o aunque no regresen nada, con que ellos y sus familias salgan del círculo de la pobreza nos damos por bien servidos. Pero no es así.

Como tampoco son un parteaguas los logros obtenidos de aquellas personas que han encontrado algún programa de apoyo que les respalde en sus sistemas de producción, ya sea a través de “Sembrando vida”, “Apoyo para el campo”, “Bonos verdes” o como cuernos se llamen ahorita, que al final de cuentas son la misma gata que existía, nomás que revolcada… viéndolo bien, qué feo se ve eso, pongamos mejor que es gato revolcado.

¿Y de quién es la culpa? De quien recibe el dinero, podríamos decir, pero si no se le exige nada, ni el más mínimo resultado o esfuerzo, en realidad no tiene la culpa, que tampoco vergüenza, pero eso es otro asunto. Es más bien el Gobierno que no tiene objetivos claros y medibles para esos programas, que no da un seguimiento y a final de cuentas está tirando dinero que ni es suyo, así, pues qué padre ¿no?

Dar sin exigir funciona para la Madre Teresa, pero no para sacar a un país de la pobreza y la ignorancia. Y no dudo que haya jóvenes que sí aprovechen la oportunidad y que desquiten esa beca, que la usen en alimentos, libros, calzado, para que todo eso se traduzca en un excelente desempeño, pero sabemos de sobra que mucho de ese dinero se convierte en cigarros, trago y videojuegos o celulares; pero una vez más, la culpa es de quien no pone las reglas claras y menos vigila que se cumplan. Y no se trata de descubrir el hilo negro, es algo muy simple que ya se hace, en una escuela particular usted puede pedir una beca, pero para que se la den su chamaco debe, además de acreditar que lo necesita, ser un alumno de excelencia, ya sea académica o deportiva, y conservar esa excelencia mes tras mes, o tan fácil como que se suspende el apoyo. Así de simple.

En días recientes, un grupo de jovencitas de la preparatoria número uno, se organizaron de una manera increíble y excepcional para manifestarse, llamaron la atención de la ciudadanía, de la opinión pública, de los maestros, de sus padres; indudablemente marcaron un precedente, aunque lamentablemente es para lo único para lo que se han organizado, y no es que esté mal, pero no acabamos de entender la fuerza que tenemos cuando nos unimos y nos organizamos, y solemos más bien desperdiciarla.

¿Dónde quedó aquella prepa uno que era un ejemplo a seguir para las otras escuelas, tanto en el nivel académico como en otro tipo de logros? Está ya muy lejos de ese lugar. ¿Quién falló? ¿El gobierno, los maestros, el alumnado, la sociedad? Yo creo que todos hemos hecho nuestra parte, pero una vez más, eso pasa cuando no se exige, cuando no hay control de las cosas, cuando no hay visión y objetivos claros, cuando las cosas se sueltan nomás así.

¿Por qué no utilizar toda es energía en un proyecto que les sirva a ellos como comunidad estudiantil, que le sirva a la sociedad? Con esa misma fuerza y entusiasmo, con responsabilidad. ¿De plano será un sueño guajiro y los mexicanos no servimos para las cosas serias? No creo porque nos hemos probado a nosotros mismos de lo que somos capaces en las cosas más difíciles, ¿por qué no hacerlo en el día a día y en beneficio de todos?

Llaman también la atención, por ejemplo, los jóvenes estudiantes de derecho, quienes podrían ayudar a la población con los conocimientos jurídicos que ya poseen y asesorar a aquellos que no están debidamente defendidos, pero les gusta más levantar pancartas y echarle la culpa a quien sea, y curiosamente ese quien sea les echa la culpa a ellos y así nos la llevamos en casi todos los ámbitos, todos señalan lo que el otro no hace o debería de hacer pero no ponen manos a la obra con lo que sí les toca.

Esta sociedad sigue cambiando, eso es inevitable, pero de nosotros depende que ese cambio sea para bien y no para terminar de apuñalarnos. Comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx