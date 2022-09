Carrereando la Chuleta | ¿Tenemos los alumnos/hijos que nos merecemos?

Recuerdo claramente que en alguna ocasión la Goya le dijo a mi maestro en turno de quinto de primaria: “si usted quiere y considera oportuno maestro, le doy permiso, péguele a Ronay”, la bulla de mis compañeros no se hizo esperar, el destino tampoco, varios compañeros que se burlaron sin piedad alguna de mí fueron sentenciados con el mismo dictamen por sus respectivas madres tiempo después, así que éramos un grupo como de diez los que teníamos que portarnos bien porque si no el maestro tenía autorización por nuestras madres de rompernos el hocico cuántas veces considerara necesario.

El maestro Manuelito por supuesto nunca nos puso un dedo encima, pero si fue muy enérgico en señalarnos que si nos volvíamos a portar mal acudiría a los máximos tribunales de la humanidad representados por nuestras mamás, las cuales habían ya dictado una sentencia previa.

El motivo fue una trifulca que se desató entre nosotros y en donde participamos todos; pleito de chamacos, pero pleito al fin y al cabo. A partir de ese momento, muchos de los que nos portábamos mal, en ocasiones involuntariamente, como era mi caso, o que por azares del destino estábamos metidos en la bola, fuimos mucho más precavidos. Entendí que Xiomara llamaba demonio a todo mundo y hasta disfrutaba que nosotros los inocentes nos peleáramos; el resultado fue que el 80% del grupo prefería mejor no juntarse con el demonio que había poseído el cuerpo de Xiomara. El único que quedó a su lado fue Javier, pero al cabo de un par de meses también prefirió jalar con la plebe.

Si ocurría algún incidente, por mínimo que fuera, era mucho más fácil acudir con la cola entre las patas con el profesor y solicitarle su valiosísima experiencia, para ver qué diablos es lo que haríamos con la única petición (llorando) de que nuestras madres no fueran notificadas porque el fin de nuestros días podría llegar acompañado de una chancla o un cinturón.

No éramos malos muchachos, recuerdo que uno, con quien yo me juntaba, decidió darle un piquito una vez a un cigarro; a primera hora el profesor ya estaba enterado y en lugar de recriminarle al joven, hizo algo que hasta el día de hoy sigo guardando como un valioso tesoro en mi corazón, salió y buscó al que le había dado cigarros a nuestro compañero, y lo enfrentó.

El otro chamaco, un poquito mayor, no sabía dónde meter la cara; le puso una regañada marca diablo y lo sentenció que de volver a hacer semejante atrocidad llamaría la policía y peor todavía, a la mamá del niño y a ver cómo le iba, después habló con nosotros y nos dijo que eso estaba mal, que no lo volviéramos a hacer. Donde te encuentres Manuel, muchas gracias por tus enseñanzas.

¿Por qué no ocurre algo similar con los jóvenes hoy día? El maestro está atado de manos en un ambiente de huevones, ya no se atreve a reprobar a un alumno, lo pasa porque lo pasa, porque así lo dice un sistema que está haciendo malos ciudadanos, y los alumnos mañosos ya aprendieron cómo funciona este sistema.

En la prepa uno se armó un escándalo porque supuestamente unos jóvenes habían consumido brownies o galletas hechas a base de marihuana, la semana pasada; un escándalo muy similar sucedió ahora en una secundaria federal, en donde casi 30 alumnos resultaron intoxicados. Todavía no se sabe por qué, aunque ronda el rumor de que podría tratarse de la misma circunstancia. Los directivos dicen que fue porque estaban pintando unos salones. Será la autoridad y los mismos maestros los que nos ayuden a entender qué pasó, si fue o no comida echada a perder lo que intoxicó a los jóvenes.

¿Cuándo se perdió esa simbiosis entre padres y maestros con el objetivo de educar al mismo sujeto (hijos/alumnos)? No sé, pero hace falta. Entre los compañeros deben saber la verdad y si es algo malo buscarle una solución sin estereotipar a ningún estudiante. Buscar qué es lo que ocurrió, y sea comida o pintura, se evite, pero que sea un ambiente en donde todos, sin excepción alguna, salgan ganando y se sientan seguros, sin chismes, porque ahora ya no tiene confianza el alumno con sus maestros, ni con sus papás. Tenemos que educarnos todos, si no saben cómo, podríamos preguntarle a nuestros abuelos, ellos sí sabían, hicieron humanos derechos, ciudadanos agradecidos, chamacos menos mensos y más honrados.

¿Qué nos pasó? No sé, pero algo no estamos haciendo bien, y no necesariamente me refiero a dirigirnos sólo a golpes o a través del miedo, pero sí de volver al respeto que se le tenía a los padres y a los maestros. agradeceré sus comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx