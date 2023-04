Yo no pierdo la oportunidad de dos cosas: un buen desayuno y una amena plática. Ya tenía rato que Julio Gamboa y yo no coincidíamos, tal vez porque tiene uno de los trabajos más difíciles que puede haber y en el que nunca le das gusto a nadie: ser presidente municipal. El hombre no para de trabajarle acá y allá, procurando dar resultados y que al menos por él no quede.

Como era lógico me presumió las acciones relevantes. Al escucharlo todo emocionado me acordé cuando uno de chamaco presume en su casa los dieces que sacó en la escuela, aunque sepa de antemano que todo va a terminar con un “pues es tu obligación, no haces otra cosa”, aunque claro que hacíamos otras cosas, como jugar a las canicas, las cascaritas, treparnos a los árboles, y eso se lleva tiempo y cansa, pero bueno, los adultos no lo entienden.

El caso es que me comentó de los más de 30 km de caminos que se han construido, me mostró las obras en el primer cuadro del pueblo, me enseñó los videos de los festejos que se han llevado a cabo, me habló de la promoción de la cultura, la inversión para solventar el problema del agua, los avances en materia de seguridad y con la basura; el estado financiero del Ayuntamiento. La verdad es que se ven resultados y avance, lo cual es muy bueno porque se ha hecho rendir el presupuesto al máximo, y aunque de broma le dije “es tu obligación”, como los dieces de la escuela, en el fondo, así como a nuestras familias, me dio muchísimo gusto.

Los aprecio mucho, los quiero como amigos, a él y al pueblo de Tuxtla Chico, por eso me alegra que todo vaya bien. Siempre fue hombre de palabra y veo que sigue cumpliendo, que Julio Gamboa no ha cambiado, que sigue siendo el mismo tipo amable y cortés que conozco desde hace muchos años, de esos que contagian el entusiasmo, que la historia recuerda con cariño, por los beneficios, y no por las tranzas, como a otros.

El desayuno fue en un lugar lleno de magia y misticismo, el ambiente perfecto para una buena plática, para evocar recuerdos, atendido por hermosas mujeres tuxtlachiquenses: el restaurante de Doña Chepe, un lugar que vale la pena visitar, que se presta para memorables momentos, solo o acompañado, y donde además disfrutará de una excelente comida.

Ahí encontrará a la mujer de manos sabias, doña Chepe, con quien por cierto me eché la segunda gran plática del día. Dos horas estuvimos hablando mientras yo veía cómo se hace el chocolate, cómo se debe de dorar, el cuidado con el que se selecciona el grano y el amor con el que se prepara.

Me platicó de su mamá y de su abuela, que fueron quienes le enseñaron este hermoso oficio, me habló del misterio y la pasión que hay en lo que hace, y que debería existir en lo que todos hacemos; seguro la vida sería distinta. Yo escuchaba atento cada palabra mientras veía esa sonrisa que inevitablemente contagia, que seguro queda impregnada en el chocolate y que vuelve a surgir a la hora que se le prepara y se bate; el ambiente era exquisito, los aromas, los sabores.

También estaba Luisa, que con ágiles y sabias manos preparaba las tabletas de chocolate acompañado de almendra, cacahuate, o solo. Créame, amable lector, que después de ver el amor con el que están formadas no puedes esperar para derretirlas en agua caliente y convertirlas en la bebida predilecta de los dioses, el elixir mágico que puede competir con cualquier bebida del mundo, con la gran diferencia que este es nuestro y está completamente impregnado de cultura, historia y amor.

Es fácil llegar con doña Chepi, por la entrada principal hasta donde está el parque y se sube hacia el norte, o más fácil, como buscando el volcán Tacaná. Está como a tres cuadras. Pregunte y cualquiera le dice. Les aseguro que no se van a arrepentir, ni de la plática, ni de la comida; en cuanto llegue pida un chocolate y disfrute de un pueblo increíble y a nada de ser “Mágico”, como lo es Tuxtla Chico.

Las cosas buenas siempre van acompañadas de buena gente. ¡Gracias!, doña Chepi, por la plática; y ¡gracias!, amigo Julio Gamboa, por tu amistad. ¡Felicidades a todo el pueblo de Tuxtla Chico! Siempre es un buen día para disfrutarlo con ustedes.





Comentarios al rgonzález@diariodelsur.com.mx