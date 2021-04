Carrereando la chuleta | Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa

Estamos próximos a el proceso electoral que marcar a nuestra historia por que por su naturaleza será diferente a los que hemos vivido este el ruido la comedia el circo todo el borlote que se pueda desatar va a ser mayoritariamente en la cuestión digital y esto preocupa mucho porque nuestra sociedad se deja fácilmente engañar por las redes sociales con verdades acariciadas fingidas ficticias o que muestran condiciones de vida de nuestra gente que en muchas ocasiones no es real.

El ejercicio es muy sencillo debemos de conocernos a nosotros difícilmente alguien te hace tonto tú te das cuenta desde que eres niño cuando tu compañerito te dice que te cambia su exquisita paleta sabor azul por tu torta y tu refresco evidentemente le vas a decir que no Dante le va a pasar algo similar en redes sociales le van a mostrar la imagen pulcra limpia agradable un discurso potente y en donde como nunca va a tener la oportunidad de decir opinar y que quede un registro de lo que se está diciendo.

Son dos temas bien específicos primero que no nos gane el odio en muchas ocasiones hay gente que les gusta ver arder al mundo y critican sin fundamento sin verificar la información sin comprobar la noticia ven una visualización y se lanzan a emitir comentarios sin fundamento alguno generando más daño que la solución que quieran encontrar entonces la primera es eso documentarnos evitar que nos engañen no dejarnos engañar cuestionarnos la promesa que nos la digan pero que también las acompañen con Resultados y como pretenden obtener las como lo van hacer.

Y la segunda no le crea gente que no conoce es muy poco probable que en la enorme mayoría de los seguidores que usted ha de tener en sus distintas redes sociales la mitad no exista o sea alguien que usted lo ve que lo lee pero que no corresponde a su identidad real que le va a pintar ingresos rostros o posición social que sólo existe en la Red que no existe en la vida real.

A esos se los va a quitar muy fácil de encima hay una opción que dice bloquear, si no sabes quienes y te está mandando información falsa y tendenciosa incitando a la violencia Aerostar en contra de las mujeres te gusta palabras inadecuadas que dice mentiras bloquéalo no te va a servir de nada hay empresas que se dedican a hacer y a construir troles o gente falsa en la Red a eso le está apostando el bandido a construir un mundo digital a su favor, Hoy tienes un increíble poder de información y también un increíble poder al decidir qué es lo que quieres leer.

Cuestiona a tus candidatos, en sus portales déjales preguntas, compárteles los problemas que tiene tu colonia a los que te enfrentas y por qué no compartes las soluciones técnicas que creas tú tengan que ser tomadas en cuenta para la solución de los problemas en la posición de los candidatos todavía no ha cambiado, deben demostrar valores, capacidad de análisis, capacidad de respuesta si es que quieren obtener la única cosa que les interesa de ti tu voto.

El proceso y empezó participa bienvenida a la hermosa democracia digital, No creo que te vas a dejar engañar fácilmente verdad, Como siempre quedo a sus órdenes al correo electrónico Ronay.mx@gmail.com