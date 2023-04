Carrereando la Chuleta | Viejo, mi querido viejo

No sé qué opine usted, amable lector, pero creo que nos tocó una época muy compleja.

Yo recuerdo que cuando era una pequeña bola colocha, a los niños no se nos permitía opinar, decir lo que sentíamos o llorar, mucho menos si éramos hombres, había que aguantarse bajo la amenaza de que nos dieran "una buena razón" para quejarnos. Crecimos a golpes y tenemos ahora a un montón de prospectos para el psicólogo; unos afortunadamente también recibimos mucho amor y preferimos irnos por ese lado con nuestros hijos, pero otros siguieron con la violencia, que es lo único que conocieron, hacia sus hijos y parejas.

Crecimos y había que carrerear la chuleta desde muy temprana edad. Eso sí lo agradezco, no existían los ninis, y normalmente no escogíamos si estudiar o trabajar: teníamos que hacer las dos cosas, nuestros padres así lo hicieron, nomás que a ellos sí les alcanzaba para críar a 5 o 6 hijos, tener casita y hasta un coche, mientras que nosotros nos tronamos los dedos para terminar el mes, trabajando ambos padres y con solo dos hijos.

Pero la cosa no se queda ahí, se ha puesto a pensar ¿qué nos depara la vejez? Volviendo a nuestros padres y abuelos, era muy común que terminaran sus días rodeados de hijos y nietos, ya fuera porque su casa era grande y cabían muchos o porque eran considerados en las familias. Se quería y respetaba a los abuelitos. No estoy seguro que siga siendo así.

De unos años para acá los sueldos no dan para hacerse de una casa, ni ahorrar y ya ni siquiera puedes confiar en que tendrás una pensión, de hecho lo más seguro es que no la alcances, entonces quedarás a expensas de alguien más, un hijo, un nieto, y lo que quiera darte como "limosna", como ya pasa, y muy seguido.

Pero además, los adultos mayores han dejado de ser esa parte sabia de la sociedad para convertirse en algo parecido a un mueble, a un estorbo. Los jóvenes ya no quieren hablar con ellos porque "no entienden nada", no saben usar Instagram ni TikTok, no tienen cel para platicar con ellos por Whats, como si a todos nos hubieran comido la lengua los ratones, solo hablan de cosas que ya no existen, les espantan los tatuajes, los piercings y ni hablar de la moda.

Imagine que nos espera si a estas alturas se vive todo esto, si ya no hay cariño ni respeto. Y afortunadamente no podemos decir que todos, por supuesto hay sus excepciones, pero son eso, los menos, mientras que cientos de viejitos viven un infierno durante sus últimos años.

De a poco nos interesamos en las mujeres, en el machismo en el que vivimos, era urgente y falta un mundo por hacer; también dirigimos la mirada hacia los niños, hacia sus derechos, al no maltrato, a la obligación de ver por sus alimentos y su educación, pero ¿y los abuelos? ¿Cuándo?

Basta hablar con cualquier viejita o viejito para darse cuenta de lo mal que la pasan. La mayoría se sienten excluídos, ignorados; nadie quiere hablar con ellos, acompañarlos. Estamos desperdiciando un gran tesoro, y es hora de tomar conciencia de ello.

Comentarios a rgonzalez@diariodelsur.com.mx