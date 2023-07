Carrereando la Chuleta | Y fuimos felices para siempre

Imagine usted, querido lector, que existiera un México en donde así como se hacen inmensas filas para ver al reguetonero del momento, no importando si llueve, hace sol, frío, si hay que formarse 5 horas, o pasar ahí una madrugada, nos interesáramos todos por conocer de política y a nuestros políticos, créame, a pesar de las sandeses que a veces dicen algunos, hasta eso tiene más sentido que las tonterías que medio balbucean mientras repiten cien veces "muévelo mami", pero ese es otro asunto.

Sé que suena a una especie de sueño más bien guajiro, pero por eso me dio gusto darme cuenta que a pesar de todo, de que no nos gusta la política, ni leer, últimamente he visto a varios adultos interesados en una gaceta que lanzó uno de los precandidatos de Morena. Sí ese que se parece mucho a AMLO y que hasta se apellida igual.

Creo que es una buena estrategia, creo que a pesar del auge de las redes, de lo visual, la política debería apostar por la cercanía, por la información, porque entre más conozcamos, existe un menor margen de equivocación.

Ya nos ha pasado que se elige al más "guapo", al más "famoso", al que "cae bien", pero los resultados no han sido en realidad buenos, y hubieran sido distintos si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer más a fondo a los contendientes, si hubiéramos buscado información seria, si hubiéramos estudiado sus propuestas y no sólo lo que "se ve".

Esta es una invitación a que los políticos no le saquen, como dicen algunos, y se atrevan a darse a conocer, en su forma de pensar, sus orígenes, sus propuestas, porque los baños de pueblo sirven para la foto, pero para nada más si no se conoce otra cosa. Los discursos sólo son eso, y hasta un loro puede hablar bonito y repetir lo que sabe, pero eso no nos lleva a ningún lado.

La invitación también va hacia nosotros, hacia ese ciudadano ideal que se interesa por el destino del lugar donde vive y por tanto de quién lo dirige. Que no se conforma con una gorra sino que pide saber cosas que granticen un buen trabajo.

Es como cuando uno entrevista a alguien para un puesto, o es entrevistado, no se queda sólo en cómo es su cara o cómo se viste, necesita saber de su experiencia, su ideología, sus planes, metas, métodos de trabajo, resultados anteriores. Nosotros somos los que los vamos a contratar, recuerde que nosotros les pagamos, así que de perdida nos merecemos un currículum bien hecho, una verdadera hoja de vida.

Esto es apenas una probada de los tiempos electorales que se nos vienen. Y fue justo lo que me dejó pensando. En el ejercicio que está por hacer Morena no voy a participar porque no soy militante, pero se puede ver claramente que hay quien le sigue apostando sólo a lo que se ve, mientras que hay otros haciendo ejercicios más interesantes, y no es que haya descubierto el hilo negro, pero encontró cómo coser con él los huecos de información.

Mi carta al niño Dios, en pleno julio, incluye la posibilidad de un cuento de hadas en donde los ciudadanos tomemos decisiones bien pensadas e informadas, y en donde los políticos se tomen la molestia de darnos a conocer lo que son, lo que piensan y lo que pretenden hacer en beneficio de los ciudadanos, para que así, por fin, podamos vivir todos felices para siempre en este maravilloso país. Suena absurdo, pero créame, más absurdo es tomar decisiones casi a ciegas. ¿O usted qué opina? Escríbame a rgonzalez@diariodelsur.com.mx