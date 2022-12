Carrereando la Chuleta | ¿Y su salud?

Ya inició oficialmente el maratón Guadalupe – Reyes y con él toda clase de abusos alimenticios. Entre las posadas, bueno, desde las preposadas, las comidas y los brindis acá y allá, al cuerpo nomás no le damos respiro, que ya vendrá enero para las dietas, o mejor febrero pasando los tamales; así somos, es parte de las fiestas, y se disfruta, pero a mí cada vez me alarma más las condiciones de salud de la población en general. Acá y allá escucho que si no el primo, el cuñado, la hermana, la mamá, o son diabéticos o tienen graves enfermedades del riñón o del hígado, la obesidad... ¿La razón fundamental? El refresco, en específico, la CocaCola.

Lo curioso es que contra el cigarro hay fuertes campañas de su no consumo, las cajetillas llevan imágenes de padecimientos reales en las cajetillas, tienen impuestos especiales, recordemos que desde el 2011 se les carga una tasa del 160 por ciento sobre el valor de producción y un impuesto específico de 0.35 pesos por cada cigarrillo (equivalente a 7 pesos por cajetilla con 20 cigarrillos), pero ¿y el refresco? Créame que los daños son tan o más graves que los del tabaco.

Y no es que lo defienda, pero según montones de estudios que se han hecho al respecto, el consumo de bebidas azucaradas (en alguna ocasión ya le había yo comentado que México es el consumidor número uno del mundo de refresco) está directamente asociado al aumento de peso y a la obesidad (tanto en niños como en adultos), que son de los principales riesgos para desarrollar enfermedades como: diabetes mellitus tipo2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, triglicéridos elevados, síndrome metabólico e incluso se ha visto una asociación con el aumento en la mortalidad.

Y por supuesto no es el único factor, como tampoco lo es el cigarro para el cáncer de pulmón, pero sí puede ser determinante. Pedir que pongan en las etiquetas de las botellas de refresco a una persona dializada o con obesidad está complicado, pero lo que sí podemos hacer es autoconciencia, y no sólo para este maratón festivo, sobre todo para el resto del año.

Los estragos en la salud dañan todas las áreas de nuestra existencia, la económica, por ejemplo; enfermarse ya es un lujo, y aunque nos tratemos en el sector público, siento decirles que el desabasto de medicinas es cosa de todos los días y las que se requieren para esos males son caras. La relación con la familia también se ve afectada, siento decirle que al principio de una enfermedad grave probablemente todos los parientes quieran ayudar, pero conforme pasa el tiempo serán menos y menos y menos. Obviamente también con los amigos porque al estar enfermos entonces sí se tienen que dejar por completo muchas actividades.

Que su salud sea uno de sus principales propósitos, pero hágalo de una vez, no se espere a las 12 uvas; desde ya, desde ahorita, no le entre al refresco, las botanas y el alcohol como si fuera el fin del mundo, porque aunque a veces nuestro país parece la sede del Apocalipsis con tanto muerto, en realidad no hay una señal clara de que el mundo se vaya a acabar pronto, así que bien haríamos en procurar nuestro bienestar.

Y créame que lo digo por experiencia, la juventud se va (afortunadamente la belleza no) y lo único que nos queda para sobre llevar la madurez es lo bien –o mal– que hayamos tratado a nuestro organismo. Comienza el maratón pero llévela con calma, y sobre todo, cuide a los pequeños de no andar de refresco en refresco por la vida. Yo ya tengo que poner atención a mis kilos de más, así que conforme le sugiero a usted me regaño a mí. Quiero ver crecer a mis hijos, usted seguramente también, cuidémonos entonces. Comentarios y consejos para adelgazar a rgonzalez@diariodelsur.com.mx