Carrereando la Chuleta | Ya se ve a lo lejos la contienda electoral

Cada vez está más cerca la elección del 2024 y ya comenzó la danza de los suspirantes, ya sea abanderados por los partidos de siempre, por los nuevos partidos, los independientes, los de las coaliciones… aunque a los de Morena justo les acaban de decir el son que van a bailar todos, y tendrán que alinearse o corren el riesgo de que los saquen como en los concursos.

Y es que el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina, aclaró que aún no hay candidatos y lo que es más, que será el pueblo que los elija, es decir, van a preguntarle a la gente, como suelen hacer para tomar las decisiones, ya que es la forma en que se han asegurado de que no haya cargada ni manipulación. Así pues, de momento, por parte de ese partido no hay ningún candidato para los seis cargos de elección popular por los que se votará, aunque muchos ya se vieron.

Al final de cuentas y en cualquier lado, el trabajo es la principal tarjeta de presentación y cada uno sabrá que lleva, lo bueno, los resultados, los aciertos, o las fallas, porque más de uno trae un largo historial arrastrando, sin resultados en los cargos, o que pidieron el voto y nunca regresaron, que le hicieron el caldo gordo a la corrupción, en fin, hay de todo, y al parecer ahora sí tendrán que convencer a la gente antes que a los “padrinos”.

Cada quien le dará su toque personal a su pre pre campaña, aunque obviamente, tratándose del partido en el poder se puede pensar que se seguirá en la misma línea de transformación que se está manejando desde Palacio Nacional, habrá que ver qué le añade cada quien.

Será la Comisión Nacional de Elecciones quien realice la convocatoria y el proceso para determinar quiénes formarán parte de la encuesta y su desarrollo. Aunque claro, como en cada elección, al solo haber un ganador, pues quedan bastantes enojados, resentidos, dolidos. Algunos se curan rápido y se ponen a trabajar con el ganador o para ahora sí ganar la que sigue; otros, hacen su berrinche y se cambian de partido para hacerle la vida de cuadros a los que quedaron, algunos más se dan cuenta que para eso nomás no sirven y muchos más siguen haciendo como que hacen y siguen pasando sin pena ni gloria. En el caso de Morena, Carlos Molina aseguró que en el partido existe unidad, misma que se demostró con el proceso de elección a la dirigencia estatal en el que fue electo, y según sus palabras, en ese partido, se puede pensar diferente, pero hay respeto y trabajo político. Ojalá así sea, es muy pronto para asegurarlo.

Por supuesto el partido en el poder, cualquiera que sea, aprovecha el trabajo que se ha hecho, los resultados, las grandes obras, como garantía para que en las siguientes elecciones se favorezca a sus candidatos, de hecho, aseguró que para Morena no se trata de cargos políticos sino “encargos a desempeñar”, porque es una responsabilidad, y entre las cosas que mencionó fueron la paz social, la obra pública y los resultados en materia de salud, entre otras cosas. Y obviamente hay pendientes y cosas que no se han arreglado, así que habrá que poner atención a las propuestas que cada uno trae sobre la mesa.

Y no va a faltar el chapulín que ahora se diga de Morena y quiera pasarse a ese partido, ya sea por una real convicción, o por conveniencia, pero eso no sería un problema para el partido pues Molina Velasco asegura que se trata de un partido político abierto al pueblo y que será justo el pueblo quien decida a quien se abandera o no.

Así las cosas con el partido que actualmente tiene la mayoría en el país. Habrá que ver más de cerca qué pasa en sus procesos para la elección de candidatos porque “apuntados” debe haber como cien, y no es exageración.

