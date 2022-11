Carrereando la Chuleta | Yo sueño con ganarme la lotería

Va a comenzar diciembre, el último mes del año, en el que a todo mundo le da por hacer cuentas de lo que no hizo, de cuántas veces hizo lo que no debía, las promesas de lo que no volverá a hacer y de lo que comenzará a hacer a partir del día primero del siguiente año. Cosas que en realidad podríamos pensar cualquier día, en cualquier momento, pero por alguna razón nos gusta hacerlo todos juntos, tal vez por una inocente sensación de acompañamiento.

El problema es que los 12 deseos de las 12 uvas, o campanadas, o lo que haya (me han tocado hasta pasas porque por esos días el kilo de uva sube como si en realidad cumplieran sueños) se quedan en eso, en lindas intenciones, ¿la razón? No somos disciplinados, ni constantes, de otra forma no repetiríamos las mismas cosas, año con año, y claro que no puedo decir “todos”, pero sí la inmensa mayoría, o definitivamente no seguiríamos en el tercer mundo.

Nos encanta soñar, el “ya me vi”, nos viene re bien porque efectivamente nos encantaría estar en la cima, pero nunca “nos vemos” esforzándonos al máximo para lograrlo. Queremos sacarnos el Melate y resolver de un solo golpe de suerte todos nuestros problemas; queremos el camino más rápido, y de preferencia el menos difícil, para aquello que deseamos, de ahí que aumente el número de delincuentes pero no necesariamente el de científicos en este país; de ahí que sea más fácil pensar en una tranza rápida que nos dé los resultados deseados, a buscar el camino adecuado.

Cuando a un gordito como yo le preguntan qué harías para perder 20 kilos, la respuesta automática es “lo que sea”, pero comienzan entonces las condiciones. Tiene que ser rápido, no me vengas a decir que tengo que hacer algo por un año porque entonces ya no tiene chiste, o que tengo que llevar un horario preciso porque “nadie puede hacer eso”, o que tengo que ser firme a la hora de decir “no” a ciertas cosas, y así, ese “lo que sea” queda reducido a hacer algo “milagroso” (como el sacarse la lotería), o mejor no.

¿Tiene idea, amable lector, de lo que su vida podría cambiar con un poco de disciplina? Por ejemplo, la “uva” que el 75% de la población usa (más o menos es el porcentaje de obesidad en adultos en México) es la de “hacer ejercicio” (aunque para bajar de peso eso sea sólo uno de los muchos elementos), bueno, haga algo distinto esta vez, establezca también el cómo, defina de qué hora a qué hora hará ejercicio, en dónde, cómo lo va a adaptar a su cartera, y ¡cúmplalo!, aunque claro eso implica el que no soñemos, el que pongamos los pies en la tierra, porque si decimos voy a ir al gimnasio pero no tenemos luego ni para pagar el camión, pues seguramente después del primer mes se acabó la intención, o si decimos que será a las 8 de la noche pero somos de los que normalmente salimos con los amigos o hacemos cosas a esas horas, más temprano que tarde vamos a claudicar.

Soñar es maravilloso, pero mejor nos iría si planteáramos realidades. Le propongo algo, planee perfectamente al menos tres de esos 12 propósitos, desde ahorita, está a buen tiempo, tiene un mes, ponga plazos, presupuesto, logros, vislumbre varios escenarios adversos y sus respuestas. Créame esto nos va a servir (me incluyo) para nuestra vida en general. Un poco de orden y de disciplina no nos caería mal ¿se imagina si cada mexicano deseara –y sobre todo trabajara– por ser el mejor? Otra cosa tendríamos como país, pero cada uno de nosotros sigue soñando con ganarse la lotería y entonces sí, hacer posibles todos sus sueños, entre tanto y de puro coraje, a buscar atajos, tranzas, vías fáciles y la ley del menor esfuerzo. No creo que sea el camino. Comentarios me puede escribir al correo, y si tiene la clave para atinarle al número ganador, también.

rgonzalez@diariodelsur.com.mx