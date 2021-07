Clase Política | Acaparamiento territorial con miras al 2024

El avasalle de presidencias municipales y diputaciones locales en Chiapas, entre el PVEM y PT, aliados únicos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue evidente e inminente en el pasado proceso electoral. No sabemos si fue producto del acuerdo cupular o de plano el despellejamiento local como piñata rota con una cascada de dulces, donde el mejor arma se llama arrebato.

IEPC alcahuete de fraudes en varios municipios: morenos

Le adjudican ese logro al senador Manuel Velasco Coello, quien finalmente fue el gran ganador con más presidencias municipales que la propia cuarta transformación en Chiapas, aunque en el proceso de lamerse las heridas, el IEPC, está obligado a sanear los resultados en Huehuetán, Huixtla, Motozintla y otras localidades, porque increíblemente detectaron relleno de urnas, manipulación de papelería electoral y presumible asociación delictuosa de funcionarios electoreros que de ser culpables, tienen como destino la cárcel, según el propio Código de Elecciones.

Propios militantes de Morena, culpan a Oswaldo Chacón Rojas en municipios donde las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y como bien dice el dicho, actuaciones a favor o en contra, pero depende de “cómo fue el sapo y la pedrada”.

A ciencia cierta, no sabemos si el súper delegado José Antonio Aguilar Castillejos y Ciro Sales Ruiz o el delegado Molina, se prestaron a éste juego electoral de repartir prebendas, o de plano les ganaron la partida en su propio tablero donde ellos eran los verdugos que definirían el destino de los triunfos.

¿Debe rendir cuentas Oswaldo Chacón en un tribunal?

Se deja entrever que la fuerza de la Cuarta Transformación se inhibió en medio de una pugna fraudulenta donde todos metieron manos y el cuerpo entero para incidir en los resultados asquerosos que exhiben a los órganos electorales como los más corruptos a nivel nacional. Incluso, ha trascendido afuera y dentro del palacio, que el titular del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, debe rendir cuentas ante un tribunal porque de correrlo del cargo por las inevitables, cuestionables e incuestionables evidencias, solo se iría como jibarito o como gran ganador sin comprar cachito de lotería.

El hecho sin precedentes genera otro factor preponderante. Es de sorprenderse como las fuerzas políticas aliadas al gobierno (los Verdes y los del PT), son quienes lograron mayor número de espacios como si la cúpula nacional, hubiera predestinado planchar el terreno ya pensando en el proceso electoral del 2024.

Exiliados de la Cuarta Transformación, no contemplados en el 2024

Aniquiló a sus anteriores aliados como: el Partido Encuentro Solidario (PES), y Fuerza Social por México, para provocar un engordamiento al Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), probablemente ya visualizando probables alianzas en el 2024 por varias gubernaturas estatales como la de Chiapas y la presidencia de la república.

En la entidad surgen nombres como Zoé Robledo como posible candidato único y de unidad de Morena al gobierno estatal; Eduardo Ramírez Aguilar como probable candidato del PT, Verde, PRI-AN y Sol Azteca; Fernando Castellanos por el Verde-PRI, PAN y PRD y súmele a un conclave de otros cinco pretensos que igualmente buscarán engancharse del partido que sea, porque hoy en día participar en elecciones, es ganar-ganar, perder-ganando o ganando-perdiendo.

***Rompecabezas¨¨

Dirección del COBACH ¿cundido de Coronavirus?

No me lo crean, pero filtraron una tarjeta informativa de fuentes extraoficiales que juran y perjuran que hay brote de coronavirus en la oficina que preside la directora general del Colegio de Vas si quieres, Nancy Leticia Hernández Reyes. Los informantes procedentes de oficinas centrales, temen por su vida, y aseguran “no basta la mascarilla de plástico, el cubre boca y el gel antibacterial”.

Al corroborar la información, trascendió por los trabajadores del Colegio de Bachilleres, que efectivamente se han presentado dos casos de Covid-19, en la dirección jurídica y cuatro en el área de Tecnologías e Innovación Educativa.

La alerta temprana en materia sanitaria, ya llegó a los oídos del secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, y de propios segundones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero con la incertidumbre que aún no lo han puesto sobre aviso.

Desde el pasado 22 de junio, supuestamente el Colegio de Bachilleres debió postergar actividades ante la amenaza de posibles contagios. No entendió Hernández Reyes, y son los propios empleados que están pagando justos por pecadores, pero lamentablemente, sin ser atendidos en tiempo y forma, porque la directora general sigue en calma chicha, y promoviendo eventos públicos en varios municipios de Chiapas.

Advierten alerta epidémica con casos de parasitosis en migrantes

La secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, es quien debe intervenir para evitar una novedosa pandemia en la frontera sur de México. En las sedes de la COMAR y la ACNUR, detectaron casos de Leishmaniasis (parásitos mucocutáneos) de fácil propagación.

De pensar que el Secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, ni fio ni fao, en torno a esta situación peligrosa que se ha enraizado en ciudades como Tapachula por la permanencia de una población flotante de 120 mil migrantes de varias nacionalidades.

Esta población, utiliza actualmente transporte público, consume en negocios de comida, hospedaje, agencias de transporte, viajes, supermercados y mercados públicos.

Hay cientos que carecen de documentación, pero la misma corrupción propagada en el Instituto Nacional de Migración (INM), propicia una situación denigrante con alertas sanitarias.

REC respalda a AMLO a tres años de gobierno federal

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que su gobierno se suma a la consolidación del proyecto que encabeza el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, pues está comprometido con las causas más sensibles de la población, sobre todo a mantener ese esfuerzo constante a favor del bienestar de los sectores con mayor vulnerabilidad. "Desde Chiapas felicitamos al presidente de nuestra querida nación, Andrés Manuel López Obrador, porque hoy 1 de julio fue un triunfo del pueblo de México y de Chiapas; hoy recordamos, pero seguimos trabajando con el mismo entusiasmo ", expresó.

Acertijo Público

*Vaya joda le trabaron al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien quedó esperando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las afueras del Palacio Nacional. La intención de Aureoles, fue llevarle información sobre la intromisión del narcotráfico en las pasadas elecciones de Michoacán; lo cual no fue del interés del mandatario nacional, al dejarlo sentado en las afueras del filtro de la Guardia Nacional por varias horas. “Aquí esperaré sentado”, y tras bastante tiempo, se fue… No hubo audiencia. “No lo recibí porque no me compete. Que se vaya a la FGR y al INE, esas son las instancias que debe recurrir. Entiendo que quiere venir aquí a las mañaneras, pero no es poca cosa”, remató AMLo, quien cumplió tres años de su sexenio.

*Las reacciones fueron casi inmediatas, el dirigente estatal del PRI, Rubén Zuarth Esquinca, condenó los ataques al CEN que preside Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), en manos de rufianes dirigidos por el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz y Nallely Gutiérrez Gijón. Ambos personajes que exigen la salida de Alito, ya fueron demandados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) que preside Alejandro Gertz Manero, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y despojo en perjuicio de partido. ¿Usted cree que Gertz Manero meta manos y despedace a Ulises Ruíz o viceversa protegerán a Ulises Ruíz para continuar haciéndole la vida imposible al PRI nacional, a quien le arrebataron varias gubernaturas incluyendo Campeche en el reciente proceso electoral?...





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com