Clase Política | Aplazan elección de corcholata en Chiapas, por encuestadores asesinados 

Luego del enérgico llamado del dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ha movido, cielo mar y aire para detener a través de la Fiscalía General del Estado y la policía estatal, a quienes integran el grupo criminal que asesinó a dos encuestadores oriundos de Xalapa Veracruz; mantuvo plagiados a otros dos y es culpable de la desaparición forzada de otro integrante del equipo morenista, cuando arribaron y se hospedaron en Juárez Chiapas.

La versión inicial, filtrada por fuentes del Sureste, precisa que tras el artero asesinato de Christian Sánchez y José Jiménez, encontrados amarrados de pies y manos y con presuntas señales de tortura en la carretera federal Chontalpa- Malpasito a la altura de la brecha de la ranchería Cacha de Palo de Huimanguillo, Mario Delgado Carrillo estalló de coraje y en plena cólera, por prestarse el hecho, a malas interpretaciones como una afronta directa a la dirigencia nacional y contra el mismo presidente López Obrador, en el vil proceso de designación del coordinador estatal de la 4T.

Edil de Juárez: ¡Qué raro que haya asesinatos”

Tras 72 horas de los hallazgos crueles, macabros, orquestados por un grupo criminal, el Fiscal Olaf Gómez Hernández y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda han dado cuentas con seis detenidos involucrados en los hechos de sangre.

Como recordarán Delgado Carrillo, con dolor, tristeza e indignación, exigió en su cuenta de X, (Twitter) la aparición del jefe de encuestadores, Adrián Cid Pérez quien se encuentra privado de su libertad desde la madrugada del pasado sábado 30 de septiembre.

Tras los hechos, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno han blindado Juárez Chiapas. El propio presidente municipal Serra Cantoral ya sacó la cabeza para declarar que hay seguridad hasta en las axilas.

Serra aseguró esta semana que, Juárez es un municipio híper tranquilo y le extraña este tipo de eventos sangrientos, pese a que colindan con Huimanguillo Tabasco, catalogado como una zona altamente peligrosa ante la presencia y operación de células criminales ligadas a carteles de la droga.

“No hay mal que por bien no venga” ¡Ya mero la encuesta!

En fin, el retraso de la encuesta para seleccionar al coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación a no más tardar el 30 de octubre, se deriva por la urgencia de aclarar los hechos en Chiapas.

Al resolverlo, el dirigente nacional, se ha comprometido a difundir públicamente a máximo cuatro suspirantes seleccionados por el comité nacional de elecciones que se sumarán a la lista de cuatro propuestas por el comité de Chiapas donde figuran el galeno, Pepe Cruz, la presidenta de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda, la senadora Sasil de León Villard y el repudiado y exhibido de peinador, cobra sobres amarillos y corrupto, José Antonio Aguilar Castillejos alias el “JAAC”.

Por su parte la comisión nacional de elecciones, ya impulsó en una primera instancia al presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar. Se suman la diputada federal, Patricia Armendáriz y queda en proceso de selección el diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca por encima de Luis Armando Melgar Bravo quien al pertenecer al consorcio azteca, trae desencuentros con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Es poco probable que el diablito Roberto Albores Gleason entre con calzador, pero al ser cobijado por el Partido del Trabajo (PT), igual se puede meter a la lista sin garantizarle nada a cambio.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Representante de REC: “Tuxtla Chico, necesita continuidad”

En calidad de representante del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el titular del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, reconoció los palpables resultados logrados a dos años de gobierno del presidente municipal, Julio Enrique Gamboa Altuzar, quien ha logrado una verdadera transformación, mediante 114 acciones reales de obra pública, duplicación de apoyos al sector agrícola de forma histórica, así como la dignificación de Seguridad Pública (SSPM) y Protección Civil (PC), con aumento salarial de forma digna y justa a la base laboral, entre otros resultados apremiantes.

¡Ojo!, la importancia del reconocimiento dado por Aguilar Rivera hacia Julio Gamboa es de gran valía. Representa un espaldarazo directo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas hacia el presidente municipal de Tuxtla Chico, anunciando una decisiva e indiscutible continuidad para los gobiernos locales que realmente han demostrado trabajar por el pueblo.

Cabe señalar que Sergio Alejandro Aguilar Rivera, es un actor político de amplia confianza del ejecutivo en el gabinete legal y ampliado, por lo que su mensaje en el marco del segundo informe de Gamboa Altuzar, fue dirigido para el pueblo de Tuxtla Chico, en el sentido de razonar el voto y valorar la transformación lograda en los últimos dos años de un gobierno plural e incluyente que podría repetir el periodo 2024- 2027.

“Felicitarte Julio Gamboa y decirte que Tuxtla Chico necesita continuidad; necesita que estas bases que tu encaminas en tu gobierna, requieren darle continuidad, por eso hoy le pido al pueblo de Tuxtla Chico que razone porque se acercan las elecciones y la calentura política ya inició y necesitamos seguirle dando credibilidad a lo que se hace bien en cada uno de los gobiernos. Hoy Tuxtla Chico es de resultados y por esa razón que Dios bendiga al pueblo de Tuxtla Chico de parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas” remató el representante del mandatario chiapaneco.

¡Más de lo mismo! Congreso, vuelve a quedar igual que antes

Producto de una negociación cupular, a los diputados Sonia Catalina Álvarez y Yamil Melgar, los dejaron en los mismos cargos como presidenta del congreso local y como titular de la Junta de Coordinación Política sucesivamente. En el caso de la Jucopo, es donde se maneja el dinero del poder legislativo, lo cual ha quedado libre de cualquier tipo de observación en materia de transparencia y rendición de cuentas. Quiere decir que en estos sagrados tiempos, cualquiera puede hacer y deshacer como mejor le convenga y para prueba, basta un botón.

Ambos legisladores celebraron su permanencia. Son más de lo mismo y quedaron igual que antes. Mientras Sonia Catalina, se maneja en bajo perfil, para cuidar las formas, propias de su vieja escuela. Al titular de la Jucopo, con todo y sueño de querer ser edil de su tierra natal, le pusieron freno de mano. Y es que a partir de ahora deberá estar más al pendiente de su chamba y no estar consumiendo tacos de muerte lenta por las calles de Tapachula, además deberá evitar los bailes telúricos en los mercados, porque evidentemente no le enseñaron nunca jamás quebrarse la cadera. Si bien es cierto, el poder en turno los mantiene en puestos claves, es para manifestar la intención de no moverse para no salir en la boleta.

“Creo que las reglas del juego son claras”: Jaguar Negro

En entrevista a medios nacionales, el presidente del senado de la república y aspirante a la coordinación estatal para la defensa de la cuarta transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, aclaró paradas y aseguró que el consejo estatal en Chiapas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), si le invitó a la medición local de consejeros; sin embargo, decidió someterse al escrutinio del pueblo “porque cree firmemente que las reglas del juego son claras rumbo a la encuesta de reconocimiento”.

Ramírez Lalo, aseguró que está puesto, preparado y listo. Optó por la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, “porque ahí hay un requisito indispensable, que es la encuesta de reconocimiento y él quiere que sea el pueblo de Chiapas quien lo elija” destacó.

“Momento de actuar es ahora” insiste senadora Sasil de León

Quien lanzó un mensaje dirigido a la población juvenil de Chiapas, es la senadora Sasil de León Villard. Ella camina motivada y echada para adelante, manifestando su fraternidad con la coordinadora nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sabedores que tiene cierto respaldo del voto de la mujer en Chiapas, en los actuales tiempos donde hay más mujeres en competencia, resulta más competido. Por lo anterior el mensaje hacia la juventud chiapaneca tiene un trasfondo motivacional y política, para no retroceder y pernear entre la sociedad de todos los estratos sociales y edades frente a la próxima encuesta de reconocimiento del pueblo de Chiapas, por lograr su confianza.

Rosy Urbina, segura rumbo a la encuesta por la coordinación de la 4T

Bien plantada y echada para adelante, la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, anunció su solicitud de licencia al cargo para participar y caminar en su posicionamiento territorial rumbo a la encuesta telefónica de reconocimiento rumbo a la designación oficial de la coordinadora para la defensa de la cuarta transformación.

Rosy Urbina se ha ganado el cariño de la población por impulsar una sólida campaña de resultados que se palpan con acciones de desarrollo y obra pública en el sector urbano urbano, popular y comunitario. Por su perseverancia, ha logrado el reconocimiento de funcionarios que integran el gabinete legal y ampliado y del propio gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Su labor al frente de la segunda ciudad más importante de Chiapas ha marcado su rumbo.

Pepe Cruz y su cariño con la alcaldesa de Suchiate

El galeno Pepe Cruz, no le ha ido bien esta semana. Primero lo balconearon tirando muy mal un balón de futbol, durante el arranque de un torneo amateur y posteriormente se exhibió con la presidenta municipal de Suchiate, Sonia Eloina, quien arrastra un hedor político descomunal cuando la comuna que gobierna es un polvorín.

Suchiate sufre de una larga lista de actos ilícitos perpetrados diariamente por grupos delictivos, en tiempos donde la frontera sur de México, yace contaminación y atraviesa una lucha encarnizada entre carteles de la droga.

Suchiate sufre por aumentar la estadística de ejecutados a sangre fría y las denuncias constantes en contra del cuerpo de la política municipal a quienes tachan de cómplices. El Pepe Cruz se fue a meter al informe de gobierno municipal de la Chona lo que se traduce en la boca del lobo, puesto que el pueblo ya respondió a través de sectores comerciales y productivos con sendos repudios generalizados en contra de la alcaldesa a quien le exigen juicio político y renuncia inmediata del cargo.





