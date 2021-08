No es cuestión de alarmarse, y por el contrario, es favorable para las autoridades mexicanas federales, estatales y municipales, que el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden y Kamala Harris, se ocupen en enviar al director de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la embajada de los Estados Unidos de América en México, Alberto Rodríguez, tras 72 horas de registrarse balaceras y quemas en el municipio de Frontera Comalapa, balaceras en la localidad de Cintalapa, además del argumento fehaciente de otros siniestros similares en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Pantelhó con la irrupción de un grupo paramilitar.

Para fortuna del gobierno de México que preside López Obrador, cuenta con el respaldo del gobierno norteamericano. Con antelación el titular del ejecutivo que despacha en Palacio Nacional, aseguró “no pueden perder la oportunidad de coadyuvar, porque no se pueden meter entre las patas de los caballos”.

El gobierno de México, mantiene una estrecha coordinación con Joe Biden, que tanto hace falta al interior del gabinete.

Tras el desorden en el INM, viene el orden de las ideas

Y es que en el caso de la frontera sur de México, extraoficialmente y oficialmente reportan un flujo migratorio permanente que ha descuidado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón así como los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), que encabeza el general brigadier, Aristeo Taboada Rivera.

Sectores empresariales y productores de esta importante región productiva del país (frontera sur de México), se fueron con la finta. Pensaron que al militarizar el INAMI, los resultados serían favorables en materia de seguridad, pero se han dado el chasco, que las estadísticas son peores y nada alentadoras con una Estación siglo XXI, hacinada y una marabunta por las calles y colonias irregulares ligada al narcomenudeo que no cesa.

“Cabe señalar que el elevado flujo migratorio con 120 mil migrantes varados en la frontera sur de México, si representa el aumento de actos ilícitos”, reportan voceros de organizaciones no gubernamentales y sectores comerciales víctimas de robos con violencia.

Policías suman detención de migrantes por narco y violencia

Las diversas detenciones de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno lo legitiman, al ser los inculpados, migrantes de Nicaragua, Honduras y el Salvador, entre otros países- inmiscuidos en robos con violencia, robo de vehículo, portación de arma de fuego y drogas.

Por esa razón, no es despreciable para el gobierno de Chiapas y de México, la visita de la unidad de narcóticos de los Estados Unidos de Norteamérica, tras las sendas denuncias igualmente en Guatemala Centroamérica contra el presidente, Alejandro Giammattei, de instaurar un centro penitenciario federal para reos de alta peligrosidad vinculados al narcotráfico, asesinatos y delincuencia organizada a diez minutos de territorio mexicano, mientras que en Villa Comaltitlán, Chiapas, también se encuentra el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso 15), que resguarda grandes capos de principales carteles de la droga en México.

¿Agencia Antinarcóticos de EU, ojos de la DEA, FBI e Interpol

Alberto Rodríguez, director de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la embajada de los Estados Unidos de América en México, no lo dice abiertamente, pero aterriza en territorio sureño para dar seguimiento a la estrategia internacional contra las adicciones, justicia y migración. Y eso lo dice todo en torno a la posible atracción del FBI, la DEA y la Interpol, con temas álgidos en la búsqueda de cabecillas tras alborotar excesivamente los hormigueros y llamar la atención con los esquemas de desgracia como las recientes y turbulentas balaceras.

*Nexos y Contextos*

Aremy Fuentes, medallista olímpica chiapaneca, apoyada por el Indeporte Mexicali

“Les dedico éste triunfo a quienes me apoyaron y quienes no me ayudaron”, fueron las palabras sabias de la medallista olímpica chiapaneca Aremy Fuentes, quien radica desde hace diez años en Mexicali, Baja California, por no contar con el apoyo del gobierno de Chiapas en la administración de Juan Sabines Guerrero, siendo Carlos Penagos Vargas el decrépito e infructífero titular del deporte.

Aremy Fuentes, es ejemplo de constancia, voluntad y perseverancia. De lucha incesante que solo se da en quienes traen talento tatuado en la sangre; ella logró sus objetivos y triunfos gracias a varios patrocinadores en Mexicali, incluyendo el Indeporte de la ciudad norteña.

Una clara fuga de un prominente talento deportivo que trascendió en el norte del país, por la carencia de apoyos, negligencia, soberbia, mediocridad y carencia de oficio político de remedos despreciables de servidores públicos en Chiapas.

Carlos Penagos, por ejemplo, lleva 24 horas de ser exhibido; se convirtió en la repulsión atónita de los chiapanecos, que celebraron el triunfo de Aremy Fuentes, pero recusaron con indignación la manera tan despreciable de actuar del ex servidor público que siempre ha sido bueno para embarrarse pestilentemente en los escándalos, los cuales ni siquiera le sirven para salir de la cloaca abismal en la cual prevalece por un antecedente político opaco, gris y nada meritorio.

Como sea, reactivan recolección de basura en Tapachula

Tras varios días de estar acumulada la basura o desechos en cada hogar en la Perla del Soconusco, el ayuntamiento justificó mediante una misiva respaldada por la fiscalía general del Estado que preside Olaf Gómez Hernández, el rescate de al menos 30 camiones recolectores bajo contrato de arrendamiento, que había sido retenidos por causas desconocidas.

Las autoridades informaron que hay un contrato signado con una empresa privada que tiene la obligación de cumplir el acuerdo firmado con la figura del gobierno local.

Mientras los 30 camiones recolectores fueron retenidos en el rancho El Tigre, según reporte de la Fiscalía General del Estado, el gobierno local, activó un plan emergente de recolección mediante una cuadrilla de camiones de volteos que fungieron como recolectores en varios sectores y colonias de Tapachula.

Transcurrieron 24 horas, cuando un operativo interinstitucional, acudió al rancho el Tigre, para liberar los camiones recolectores, bajo la justificación de delitos como ecocidio entre otros. Cabe señalar que, tras largas horas de pugna, finalmente el gobierno municipal, reactivó el servicio de recolección en varios sectores de la ciudad, lo que representa un aliciente. La recolección se ha convertido en una urgente necesidad para miles de habitantes que gratuitamente les brindan el servicio, a diferencia de otros trienios, donde el servicio de recolección lo otorgaban tricicleros y moto triciclos mayormente migrantes que eran señalados de estar coludidos con el robo a casa habitación.

***Rompecabezas***

Javier Quadri desconoce la consulta descaradamente

*Para ripley, Javier Quadri se la bañó cuando lanzó una extensa felicitación a nivel nacional, pero a todos aquellos mexicanos que decidieron no participar en la consulta ciudadana impulsada por el gobierno de la cuarta transformación, para el enjuiciamiento de los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Quadri quien ya fue candidato a la presidencia de México por el Partido Nueva Alianza, goza de nexos con la maestra chiapaneca, Elba Esther Gordillo, reconocida mundialmente por ser líder del magisterio, incluso impulsora de las alas nacionales de la coordinadora nacional.

Hoy Elba Esther, tras ser enjuiciada y encerrada en un penal de máxima seguridad en el pasado sexenio, yace libre disfrutando de su libertad, en tanto Gabriel Quadri, habla de carácter personal, pero a sabiendas de sus vínculos políticos y su sed de fama en tiempos donde hay carestía de toda índole ante el avasalle sufrido a los partidos tradicionales, quienes no tuvieron los resultados esperados en las pasadas elecciones, como tampoco exclama la consulta ciudadana, recientemente.

¿Otra pugna territorial por venta de psicotrópicos?

Una fuerte movilización policíaca de los tres niveles de gobierno se registró al sur poniente de Tapachula, derivado a una llamada de emergencia que reportó una balacera contra personas de una vivienda colindante al albergue Jesús El Buen Pastor ubicado en el tramo carretero rumbo al ejido Raymundo Enríquez.

Extraoficialmente, vecinos del lugar indican que sujetos a bordo de una motocicleta dispararon a quema ropa a sujetos que se ubicaban en una vivienda al lado del conocido albergue durante la fuerte lluvia. Derivado de las diversas detonaciones, vecinos del lugar encendieron las alarmas y solicitaron la urgente presencia de la policía federal, estatal preventiva y municipales.

Las autoridades acordonaron el área con el objetivo de auxiliar a una persona herida y levantar a dos personas presuntamente fallecidas, con el objetivo de informar a familiares. Trascendió que la balacera, podría derivarse de la pugna entre migrantes que se han inmiscuido en la probable venta de estupefacientes.





