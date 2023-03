Clase Política | Borlote en Teopisca por revanchismo político

Pese a las mesas de trabajo impulsadas por la secretaria de gobierno Cecilia Flores y diputados locales, para evitar conflictos socio- políticos, producto de revanchismos en Teopisca, en las últimas 24 horas, la alcaldesa Josefa María Sánchez Pérez, sufrió un atentado, logrando la Fiscalía indígena la detención de dos sospechosos que incendiaron su domicilio. Con la alerta de género, hay probabilidades que el ilícito sea elevado de gravedad, pues las rencillas y revanchismo político han subido de tono.

Josefa María, tomó posesión al cargo el 22 de septiembre del año 2022, tras un consenso en la cámara de diputados a través de la comisión permanente presidida por María de los Ángeles Trejo Huerta, luego del resolutivo del Tribunal Electoral del Estado. Pese a ello, grupos de oposición donde se involucran varios ex presidentes municipales, le han hecho la vida de cuadritos.

Desde entonces la presidenta municipal ha sufrido amenazas, primeramente por denunciar la desaparición de 46 millones de pesos de las arcas de Teopisca, que fueron entregados al tesorero Javier Velázquez Días, en un lapso de octubre a diciembre del pasado año. El entonces tesorero, se tomó la atribución de representar a 28 comunidades indígenas y por ende, manejaría los recursos, pasándose por el arco del triunfo, la designación de un presidente municipal en turno.

Para deslindar responsabilidades la alcaldesa Sánchez Pérez, interpuso en aquel entonces una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Unidad Anticorrupción de la Auditoria Superior del Estado para aclarar el asunto; sin embargo, ex presidentes municipales del partido verde se le han ido a la yugular mediante manifestaciones, bloqueos carreteros y demás acciones; algunas catalogadas como vandálicas.

Josefa María, no le quedó otra que denunciar con santo y seña a los ex presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de México, Luis Alberto Valdés Díaz, Abel Tovilla Carpio, Guadalupe Esquivel García; así como al ex tesorero del ayuntamiento, Javier Velázquez Díaz, de intentar desestabilizar el municipio.

A meses de mantenerse en el cargo, ayer jueves 23 de marzo, sufrió un atentado en manos de dos sujetos que un grupo de personas con pasamontañas trataron de rescatar en los separos de la fiscalía indígena en San Cristóbal de las Casas.

Es evidente que hay financiamiento para la operatividad de grupos antagónicos, uso de camionetas, gasolina. Pululan los intereses mezquinos y con fines de lucro en Teopisca de quienes quedaron fuera de la teta presupuestaria y han ocasionado sendos borlotes.

Por la presencia de gente con pasamontañas y paliacates arriba de camionetas que han buscado amedrentar al fiscal indígena, los tres órdenes de gobierno, reforzaron la seguridad en San Cristóbal de las Casas y Teopisca, mientras la alcaldesa en turno, rendirá su declaración oficial, para denunciar a los sujetos que incendiaron su domicilio y lo que le resulte.

Nexos y Contextos

Aumenta la nebulización contra el dengue en la frontera sur

El secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, mantiene una labor constante de acciones en materia de salud en Chiapas; sin embargo, no debe olvidarse de las enfermedades endémicas en regiones tan proclives al dengue clásico y hemorrágico como el Istmo, la Costa, Soconusco y la frontera sur de México, tal cual ha confirmado José Cruz Rodríguez, encargado del área de vectores del distrito de salud VII.

Con esa inminente declaración del propio servidor público adscrito a la secretaria de salud en el distrito siete, es importante que el titular de salud tome cartas en el asunto y verifique el motivo, causa o razón, por el que en varios municipios de la Costa, hay carestía de insumos, incluso destitución de empleados que laboraron desde hace varios años en el área de vectores.

Con lo anterior, hoy en día no logran cubrir los perímetros urbanos, siendo las nebulizaciones espaciales, carentes ante el llamado de emergencia.

Hay proliferación del zancudero o mosco transmisor del dengue, incluso ha trascendido extraoficialmente la preocupación de dicho distrito de salud, por el tema del paludismo, el cual fue disipado hace varias décadas; no obstante, el exceso de larvas en estanques, tinacos y cisternas, debe ser motivo para redoblar esfuerzos.

Ante el aumento de miles de huevecillos de mosquitos en áreas calientes, detectado por el monitoreo de ovitrampas, los trabajadores de la salud, hacen un esfuerzo titánico para resarcir la proliferación del zancudero.

La eficacia de los trabajadores de la salud, se verá reflejado en el número de casos de dengue que ojalá no se traduzcan a peores consecuencias. No obstante se registra una estrecha coordinación en el caso de Tapachula, con el ayuntamiento municipal, para poner en marcha una campaña integral de descacharrización en colonias del sector popular y urbano.

Toman protesta nuevos funcionarios del ayuntamiento de Tapachula

Tras aquel mal sabor de boca, propiciada con la salida del Harry Potter, en las últimas horas reportaron el nombramiento de la arquitecto, Luisa Guadalupe Zamora Ayala, como nueva Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y al arquitecto, Andrés Santiago Martínez como titular de la Secretaría de Obras Públicas. Lo anterior tras su aprobación en sesión de cabildos y posterior toma de protesta rigurosa en presidencia municipal, donde la titular del ejecutivo Rosy Urbina Castañeda, los exhortó a trabajar a marchas forzadas y de carácter permanente para dar resultados con eficacia y eficiencia.

Acertijo Público

*La renuncia abierta y franca del alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa del Partido Verde Ecologísta de México, viene a confirmar su búsqueda por la reelección ¿en el Movimiento Regeneración Nacional (morena)?. Tiene que ser militante, en caso de ser aceptado, aprobado y palomeado. Surgen dudas tenebrosas de su renuncia por desacuerdos con la dirigencia estatal del Tucán, quien al parecer lo bateo y le negó dicho proceso de reelección, puesto que ya tienen comprometido el espacio a otro prospecto.

Tras los berrinches y decisiones calientes, Mariano ¿No quiere apoyar al candidato que surja del partido verde rumbo al gobierno estatal en el 2024?. ¿Se solidariza con Eduardo y mejor espera los tiempos para ver donde pica la lisa?... ¿Insistirá en meterse a la cuarta transformación, gracias al impresionante trabajo político que ha hecho en un sentido irónico y desfigurado puesto que hay una cascada de repudios sociales en su contra.









