Clase Política / ¿Caja china por galimatías en reforma judicial?

La bomba estalló el pasado fin de semana, cuando en el jet set nacional se hacía pública la salida de Zoé Robledo Aburto de las filas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del cual pregonaba, lograría una perpetuidad en el actual sexenio morenista presidido por la doctora Claudia Sheinbaum, pero por cuestiones personales y familiares, se le terminó haciendo bola el engrudo.

No prosperó esa ilusión de conservar los privilegios en el gabinete actual y a final de cuentas, aquel proyecto a la gubernatura de Chiapas que también cayó en el pasado sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente fue demolido por culpa, principalmente de un escándalo mediático, vinculado con una presunta y no confirmada ruptura conyugal.

La comidilla nacional, para medios del espectáculo político y farándula, pululan como hormigueros, tras esa versión que ha desatado la relación de Zoé Robledo con la exsecretaria de gobernación (SEGOB) y actual dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Luisa Alcalde, generando por encima de muchas cosas, el malestar en el primer círculo político de la Cuarta Transformación, del principal despacho de la presidencia de México y hasta en la casa de descanso en La Chingada en Palenque, Chiapas.

Luego de tremendo borlote, las cosas que comenzaron como reguero de pólvora, se han ido asentado, como también se han ido calmando las aguas del descontento y el escándalo, pues seguramente son una roncha que provoca mal humor, en pleno arranque de un sexenio fructífero.

Y sobre todo, en vísperas de las negociaciones internacionales con Estados Unidos de Norteamérica, para consolidar la atracción de inversiones en los próximos seis años, con una derrama económica en miles de millones de dólares que ha sido constatada por el embajador norteamericano Ken Salazar; por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el titular de economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

No sabemos a ciencia cierta, hasta qué punto este escenario escabroso de la política nacional, genere polémicas y sobre todo distracciones en el panorama de la reforma judicial, en donde igualmente hay múltiples inconformidades y comentarios subversivos por la mediocridad de varios legisladores que, junto a sendos equipos de asesores no lograron corregir y brindar una reforma limpia, firme, concreta y adecuada para la posterior aprobación en el pleno; yace parada por inconsistencias y errores garrafales como si muchos no fueron a la primaria ¿Qué sigue?

Finalmente si Zoé Robledo se despide del IMSS, quedan perplejidades incandescentes en el panorama político, como su relevo inmediato y el proceso fast track de entrega-recepción que va acompañado de auditorías y aplicación de la función pública por el manejo de miles de millones de pesos durante la gestión nacional y frente a este escándalo, el cotejo con lupa tras pasarla a limpio, de la reforma judicial.

Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Chiapas tendrá un anhelante programa de 45 mil viviendas: ERA

Acompañado de quien será su próxima, secretaria de Infraestructura en su gobierno, Ana Karen Gómez Zuarth, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dio señales importantes para que el majestuoso e histórico programa de vivienda se logre para los chiapanecos en el próximo sexenio, tras reunirse con la secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU) del gobierno federal, Edna Elena Vega Rangel.

La meta inicial, es la construcción de 45 mil viviendas para impulsar el bienestar de hombres y mujeres chiapanecos. Para lograrlo, el mandatario electo, ha considerado la edificación de 15 mil viviendas para derechohabientes y 30 mil para personas que no gozan de seguridad social, pero que han sido apoyados y respaldados por el programa Bienestar en el marco de la Cuarta Transformación.

Aquí la cereza del pastel es que el impulsor de Jamachulel (abre tu consciencia), da señales de su labor gestora, su incansable espíritu humanista y social; su apego por el pueblo de Chiapas proveniente de la cultura del esfuerzo, su carisma con el cual se ha ganado el cariño de millones de familias y su voluntad para hacer realidad la ampliación del padrón ya contemplado de forma inicial, para apoyar a más personas, en la medida de sus posibilidades.

Ratifica el representante del poder ejecutivo de Chiapas, su esmero y su labor para abonar a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en Chiapas, y así abonar al desarrollo fructífero de la federación en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Albores Gleason gran aliado del gobernador ERA desde San Lázaro

Desde la cámara de diputados en San Lázaro, también ha trascendido la asignación de la Comisión de Infraestructura, para el diputado federal comiteco Roberto Armando Albores Gleason, hoy representante de la Cuarta Transformación.

“Rocko” como lo llaman sus allegados, es pieza fundamental en la gestión de recursos para obras tan importantes como el programa de vivienda en Chiapas. Su asignación a dicha comisión fue cocinada en la plenaria, durante la estipulación de responsabilidades por parte del coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila y su segundo a bordo, Pedro Haces Barba.

Albores Gleason, tiene la experiencia para llevar por buen rumbo la comisión de infraestructura. Goza de conexiones y amistades en el ámbito nacional e internacional, que lo catapultan como pieza clave en el ejercicio de sus funciones, además de experiencia en la gestión, discusión funcional, el cabildeo político nacional y principalmente, una estrecha, amena y respetuosa relación con el gobernador electo de todos los chiapanecos y chiapanecas, el doctor, Eduardo Ramírez Aguilar.

IP pide no bajar la guardia contra delincuencia común en Tapachula

Integrantes del sector empresarial, juristas regionales y comercios establecidos, aplaudieron la labor coordinada del gobierno de Chiapas de Rutilio Escandón Cadenas, para desmantelar una peligrosa banda de asaltantes que ya había generado una ola de violencia, despojo de propiedad ajena y lesiones a diversas víctimas en áreas de comercio del sector urbano en la Perla del Soconusco.

Tapachula está indefensa ante las garras de la delincuencia común, ante la falta de patrullas por las calles. El pasado 14 de octubre, el Decano del Periodismo en Chiapas, difundió que solo 26 patrullas se encuentran activas y otras 30 unidades yacen descompuestas, cifras al cierre de la pasada administración municipal que presidió Gladiola Soto Soto.

La heredada crisis de inseguridad, ha generado duras problemáticas a la población, víctimas de asaltos y robos con violencia en plena luz del día. Sin embargo, en el año 2023, el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal saliente 2021-2024, fue de 20 millones de pesos y le fue otorgada a la corporación policial 20 patrullas, siete motocicletas, dos drones y una ambulancia.

Actualmente la policía municipal opera con 26 patrullas; es decir solamente seis del anterior parque vehicular están en buenas condiciones y las demás inservibles en toda la extensión de la palabra.

Súmele a que solamente el 75 por ciento de los policías lograron su certificación, mientras parte del presupuesto anual 2023, sirvió para adquirir uniformes, pese a la carencia de elementos preventivos, en una ciudad que podría alcanzar el medio millón e habitantes y solamente opera con casi 300 elementos.

De ahí la necesidad del gobierno federal y estatal de realizar despliegues preventivos en diversos sectores, pues el tema de la violencia, es un asunto recrudecido.

“Unos andan con la pena y otros en la pepena”

En lo que respecta la atendida ola de robos con violencia, fue gracias a una serie de denuncias ciudadanas en el mundo de la red social. Fue así como las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Policía Fronteriza, detectaron el modus operandi de una banda liderada por un migrante hondureño quien ya fue detenido y está en proceso de investigación.

Las instancias preventivas, buscan minimizar los índices delictivos que se han registrado en los sectores urbanos de Tapachula, en manos de la delincuencia común que ha reclutado a mujeres que operan como halcones en busca de la selección de sus víctimas para atracarlas, revelaron las fuentes oficiales.

Videos de circuito cerrado que se han hecho públicos en la red social, permitieron a las autoridades, ubicar a los malhechores que atracaron con machete en mano a una pareja de estudiantes cuando retornaban a sus hogares. Una de las víctimas fue despojado de sus pertenencias y para su fortuna no fue lesionado con las armas punzo cortantes.

El suceso, encendió los focos rojos de las autoridades para actuar inmediatamente y continuar las investigaciones, pues presumen que el grupo delictivo sigue generando ilícitos en el centro histórico de la ciudad y varias colonias de Tapachula.

Cabe señalar, que los integrantes del sector productivo, empresarial y profesionista de Tapachula, urgió a las autoridades a redoblar esfuerzos, ante la llegada del “Buen Fin”, asimismo, redoblar la vigilancia en instituciones bancarias, plazas comerciales, mercados públicos, colonias del sur poniente y oriente, así como el primer cuadro de la ciudad, pues “mientras unos andan con la pena, otros andan en la pepena”

Presidencias municipales a 15 días de funciones

El gobernador saliente de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, cierra sus funciones con mesas de trabajo a tambor batiente para lograr una transición ordenada, transparente y segura. Al mismo tiempo ha hecho un llamado a todas y todos los presidentes municipales de los 124 localidades a cumplir con sus funciones, avanzar a pasos agigantados en sus actos y no meter las patas en los charcos de fango y corrupción, para evitar que batan de podredumbre sus trienios.

Y tiene razón el mandatario, por principio de cuentas, los presidentes municipales no se les debe olvidar que tienen un compromiso franco, honesto con el pueblo que los llevo al triunfo, puesto que el sentarse en el poder municipal, no sería posible, sin la ciudadanía que creyó en ellos.

Y frente a ese llamado del mandatario chiapaneco, hay mucha tela de donde cortar, en torno a las acciones logradas en los primeros 15 días de mandato presidencial municipal.

En Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, consolidó la seguridad pública, reactivó la clínica de salud para el pueblo, ha garantizado la rehabilitación de calles, avenidas, además de instruir una rehabilitación en materia de desarrollo urbano, alumbrado y servicios públicos de forma permanente, sin faltar la atención al agua potable y el seguimiento de obras públicas heredadas por el pasado mandato local.

En Suchiate, Elmer Vázquez, concilia y atiende a la población con una política de puertas abiertas. Arrancó sus acciones en materia de seguridad pública, reunión con el sistema de riego para los sectores productivos y una vinculación estrecha con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Ha sido participativo en el Congreso de Chiapas, cerrando filas para la atención de grupos vulnerables, gestión para la infraestructura territorial y urbana entre otras.

En Tapachula, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, avanza con la atención humana al fenómeno migratorio. Tiene el respaldo del gobierno federal y del estado como abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la Cuarta Transformación. Entre sus labores más representativas, se encuentra el recorrido al albergue para refugiados y solicitantes de asilo “Hospitalidad y Solidaridad”, donde ratificó su compromiso por anteponer el respeto a sus derechos humanos en coordinación con los diversos órganos de gobierno nacional y extranjeros. Yamil avanza con un programa de rehabilitación a lo largo del Par Vial en el tramo deñ reloj floral al libramiento sur que ha dejado contento a miles de familias. Pone el dedo en la llaga, en el alumbrado público para su pronta rehabilitación y el bacheo urgente a cientos de calles en Tapachula ¿Qué sigue?





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com