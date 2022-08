Clase Política | Carpetazo a la estafa maestra, abren matanza de Ayotzinapa

Los próximos comicios para ganar la gubernatura del Estado de México (EDOMEX), están moviendo tierras mexicanas y extranjeras. Tan importante es para la cuarta transformación impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, erradicar el dinosaurio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del grupo Atlacomulco, que no es casualidad la captura reciente del ex procurador de la república, Jesús Murillo Karam, en sustitución de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga, quien salió del penal de máxima seguridad de Santa Martha Acatitla, luego de tres años en la sombra.

Dan carpetazo (de mientras) a la “estafa maestra” tras arremeter contra un conjunto de ex funcionarios involucrados, incluyendo la negociación por mea información de Petróleos Mexicanos con un Emilio Lozoya Austin trabado hasta la medula y finalmente el escabroso caso de Ayotzinapa, que representa la novedad en las últimas 48 horas.

Lemas como el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, prosiguen incluso con el encarcelamiento de un funcionario de la SEGALMEX por un desfalco de 950 millones de pesos. No me lo crean, pero si se trata de amarrarse el dedo antes de cortárselo, salió bien la jugada para proseguir con el caso Ayotzinapa y la arremetida penal contra actores políticos del pasado.

Desarticulación del grupo Atlacomulco, una asignatura pendiente

Comenzó la punta del iceberg, con la solicitud de desafuero de Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores a través del procurador de justicia estatal, Renato Sales, con soporte de un expediente contra el actual diputado federal por enriquecimiento ilícito. Por esa razón, el senador, Manuel Velasco Coello, se desmarcó de Alito Moreno en un video- llamada (plan con maña); sin embargo, el atraer casos como Ayotzinapa, donde se involucra Peña Nieto, también arrastra a determinados ex gobernadores aliados del pasado-presente… ¡Remolinos!

Ante la protección de fuero constitucional de Moreno Cárdenas, la fiscalía de Campeche busca la “declaración de procedencia o desafuero es un procedimiento previsto en la Constitución y regulado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), pero su fin –recuerda– no es que la Cámara determine la responsabilidad del imputado”.

Nada es casualidad en la política mexicana. Paralelo a la lucha jurídica contra el dirigente nacional del PRI, el ex procurador de la república, Jesús Murillo Karam, quien renunció al cargo con el ex presidente Enrique Peña Nieto, por declararse incompetente, es acusado de proteger durante muchos años a “policías y militares de Huitzuco, Guerrero, quienes participaron descaradamente en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa”, tal cual refuerzan con testimonios, familiares, testigos y sobrevivientes de la masacre, quienes temieron todo el tiempo sufrir la misma matanza que 15 normalistas de Tlatlaya Estado de México, en el año 2014.

Por cierto, el senador, Félix Salgado Macedonio, ya le echó la culpa de crimen de estado a Enrique Peña Nieto… Macedonio, es el padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda ¡Vaya borlote!

Teme Solalinde que Morena, caiga en los errores del PRD

Se estaría acabando el pacto de no agresión entre la cuarta transformación versus el grupo Atlacomulco. Si bien es cierto, se atrincheraron en el Estado de México, pero en el marco del siguiente proceso electoral, todo indica que la artillería morenista actuará a su máxima potencial para lograr el control del país entero.

Se avecino la permanencia a nivel nacional en aras del proceso electoral 2024, lo que también representa una lucha intestinal más atroz y despiadada que ya percibimos desde la dirigencia nacional con las fisuras entre el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, Citlalli Hernández y Bertha Luján.

Y sale a colación, porque el padre Solalinde, lanzó un extrañamiento en el marco de la segunda asamblea nacional de Morena, en el monumento a la revolución, para que el trio de dirigentes, entienda que la unidad que busca la cuarta transformación, está en la sinergia con la población y no con los de arriba.

“Morena no es un fin. Es el medio que tiene México para lograr una transformación. El presidente confía en Morena, que es un gran movimiento. Tenemos que tener cuidado de caer en errores como el del PRD, que fueron tribus”, expresó.

Tesorito de Suchiate a Daniela Romo por voraz incendio

“Que vengan los bomberos que me estoy quemando, que vengan los bomberos que esto es un gran incendio”, fueron los comentarios alarmistas de la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloina, comúnmente conocida como la Tesorito o Chona, quien se transformó en cuestión de segundos en la Daniela Romo, tras el tremendo incendio que arrasó con las bodegas y oficinas de la empresa Logis Express.

La voraz conflagración alcanzó cajas termo King, jaulas y tracto camiones con motor 350, dejando cenizas a su paso de forma sorpresiva y tremenda. Las llamaradas alcanzaron más de 10 metros de altura, siendo una tragedia económica para cientos de empleados y encargados que vieron cómo se pulverizo en minutos toda una empresa internacional llena de mercancías.

Ante la mirada congelada del tesorito, el fuego puso en alerta a grupos de bomberos voluntarios de Tapachula, quienes arribaron al lugar lo más pronto posible, lo mismo ocurrió con bomberos de Guatemala, que llegaron a Suchiate para sumarse a las acciones de brigadas de Protección Civil municipal y del gobierno de Chiapas, con el propósito de evitar tragedia, ante el tenebroso incendio que dejó un mal sabor de boca a propios y extraños. ¿Estaba asegurado todo?...

*El senador Ricardo Monreal dijo ser “el arma secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la elección presidencial del 2024 y recriminó que no haya piso parejo ni reglas claras para quienes buscan la candidatura de su partido, Morena; además se deslindó de ser una “corcholata”. Por lo anterior, esa misma estrategia pretende el senador Eduardo Ramírez, tras la competencia directa en Chiapas para la gubernatura del 2024, con Zoé Robledo. ¿es una estrategia política- electoral, para avasallar a cualquier propuesta de la mega alianza, PAN, PRI, PRD, MC, PVEM?...





