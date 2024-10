Clase Política / Chiapas vive problemas de seguridad nacional

Con la nueva estrategia de seguridad anunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, sectores empresariales y productivos de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur de México, hacen olas para atraer reflectores de la nación, con el firme propósito de que el titular de seguridad pública nacional, establezca dichas estrategias de seguridad en los municipios y tramos carreteros más afectados por la violencia desatada por grupos delictivos.

Se incluye la atención de causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación absoluta entre el gabinete de seguridad y los gobernadores estatales, en este caso el mandatario electo, Eduardo Ramírez Aguilar, quien goza una extraordinaria relación política e institucional con la titular del ejecutivo federal y del titular de la seguridad nacional.





Tras desaparición, designan a nuevo edil en Frontera Comalapa

Chiapas ha sufrido embates drásticos por la violencia, tal cual, la desaparición del presidente municipal electo de Frontera Comalapa, Aníbal Roblero Castillo, desde el pasado mes de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, a manos de un comando armado.

Ayer martes, el presidente del Congreso de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, en sesión extraordinaria, designó al primer regidor, José Antonio Villatoro Herrera, como edil interino, luego del vacío de poder.

Pero lo anterior, es solo una de tantas historias en Chiapas. Previo a las pasadas elecciones, un grupo armado también levantó a varios encuestadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el municipio de Juárez. Fueron secuestrados cuando realizaban tareas estadísticas, encontrando ese mismo día 30 de septiembre de año 2023, a Christian y José Luis sin vida en el tramo carretero Huimanguillo, Tabasco, mientras que las mujeres fueron liberadas; sin embargo, el jefe de grupo Adrián Cid Pérez, sigue desaparecido tras 375 días de los hechos lamentables.





IP pide seguridad a la presidenta Sheinbaum y Harfuch

A lo anterior se han sumado cuerpos sin vida encontrados en la capital Tuxtla Gutiérrez; balaceras y ejecuciones en Tapachula, mujeres desaparecidas en Comitán de Domínguez. Súmele los cuatro pescadores desaparecidos en La Angostura, de los que ya fueron encontrados tres, luego de ser llevados por sujetos armados.

En las últimas horas han reportado lesionados tras una fuerte balacera en Pueblo Nuevo Solistahuacán, exactamente, en los terrenos destinados para las carreras de caballos en la feria de San Dionisio de Mártir, asimismo, un subteniente muerto con un disparo en la cabeza perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), dentro de la base aérea de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, además de la detención de personas, armas drogas y vehículos por parte del ejército mexicano adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en viviendas cateadas en Tapachula y Tuxtla Chico.

Con la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de seguridad nacional, Omar García Harfuch, los abrazos y no balazos quedan atrás, para implementar labor de inteligencia, disuasión y combate frontal a la delincuencia común y organizada.

Varios estados de la República Mexicana que han sido azotados fuertemente por la violencia, derivado de las pugnas territoriales de grupos delictivos, buscan un respiro de paz y el impulso económico. En Chiapas, municipios como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tapachula y Palenque, han sufrido bajas rotundas por la carencia de las divisas extranjeras y las derramas económicas al comercio y la prestación de servicio. Tristemente, la inseguridad se ha convertido en el principal generador de crisis social y económica. Las nuevas autoridades, aseguran combatirán potencialmente dichos flagelos para inhibir la carga nociva de la violencia. ¡Veremos!

Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Línea K del tren transístmico continuará con Sheinbaum

Con el notable sello de la Cuarta Transformación, 474 camiones de volteo continúan los trabajos a marchas forzadas que iniciaron en el sexenio del exmandatario, Andrés Manuel López Obrador y permanecerán con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no ha quitado el dedo del renglón en reactivar las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur de México, de la mano con el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pues está de por medio la industrialización y la reactivación económica del polo de desarrollo que representa Puerto Chiapas.

Agremiados del Grupo Irrigación, que aglutinan diez sindicatos en Tapachula, laboran en la línea K del Tren Transístmico. Desde la magna obra se pronunciaron por la unidad y las sinergias como volqueteros que han logrado avanzar en los tramos 405 de Álvaro Obregón al tramo K los ejidos en El Manzano y Cuatro Milpas.

El delegado regional de volqueteros, Gilberto Cruz Sumuano, aseguró que gracias al apoyo de los gobiernos federal y del estado, se ha detonado la generación de empleos, la derrama económica local y regional con el consumo de hidrocarburos. Asimismo, se activaron bolsas de trabajo para la población mexicana y extranjera.

Grupo Irrigación, aglutina a sindicatos como la Cooperativa Camioneros de la Costa, Sección 01, Fidel Velázquez Tapachula, Sindicato CROM, Sindicato CIRTA CROC, Sindicato Nacional Revolucionario, Sindicato Costeños, Sección 10, Sociedad Cooperativa Tapachula y Confederación Libertad. Emanados de la cultura del esfuerzo patronal, han logrado acuerdos internamente, anteponiendo la madurez y la civilidad para dar seguimiento al trabajo profesional en las magnas obras

Roberto Gómez Morales, integrante del Sindicato Nacional CTM de Carga de Materiales y Volteos, manifestó que la fuerza sindical del Grupo Irrigación, coadyuvará en el progreso del Soconusco y la frontera sur de México, enviándole el mensaje a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, “como grupo hay unidad, determinación y voluntad de trabajar en la consolidación del gran polo de desarrollo que representa la frontera sur de México y la Costa de Chiapas”.





Falso sindicato en Cacahoatán, creado por Inchong desestabilizador

Cacahoatecos adscritos al ayuntamiento de Cacahoatán, desmintieron a un grupo subversivo de habitantes vinculados con el ex presidente municipal Rafael Inchong y el interino Anan López, quienes presuntamente intentaron asustar con el petate del muerto, mediante una decadente y mediocre manifestación de disfrazados como sindicato; cuando la administración local, carece de dicha figura jurídica.

El intento de desestabilización se aguadó, cuando trascendieron varias denuncias en las redes sociales en contra de los dos exediles monigotes, actualmente tachados de corrupción y malversación de fondos. Y es que mal asesorados, incurrieron en la pifia de exigir les sostengan una lista de 90 aviadores de la pasada administración que concluyeron su contrato laboral, pero buscan seguir mamando.

Los manifestantes quedaron chiveados tras armar un alboroto sin fundamento, dado a que personal jurídico les aclaró en su cara, que habían sido víctimas de engaños de los anteriores ex presidentes municipales en el sentido de no poder reclamar intereses mezquinos cuando no están constituidos legalmente como figura sindical, violando la Ley Federal del Trabajo que se traduce en demandas en su contra por actos de avasallamiento, intento de condicionamiento a la autoridad, chantajes y lo que le resulte.

La población de Cacahoatán que ha reiterado su total respaldo a la actual administración municipal, repudió el intento de alboroto de Rafael Inchong y Anan López, ambos exediles que se sirvieron con la cuchara grande y dejaron una lista interminable de pendientes. Incluso diversas áreas de la administración municipal quedaron saqueadas al término de la pasada administración, violentando folios del patrimonio municipal.

Ambos exalcaldes que le apostaron a otros colores, se han visto afectados en sus intereses económicos, personales y mezquinos, pues es difícil estar en la nómina municipal y días posteriores convertirse nuevamente en entes comunes y corrientes a la vista de la población cacahoateca, que igualmente los repudia y reclama cuando los topa por las calles.





¡Al fin bacheo permanente, luego de millones en afectaciones!

En Tapachula, desde la Secretaría de Obras Públicas que preside Yolanda Correa, al fin se les alumbró el foco y activaron el bacheo permanente que estaba negado en la pasada administración, pues varios sectores de la ciudad, principalmente el sur poniente, ha estado en la marginación y el abandono, generando millones en pérdidas materiales para conductores del transporte público y automovilistas que solo veían como se les iba desbaratando la suspensión por la irresponsabilidad y negligencia de funcionarios al servicio de la negligencia.

La famosa Jet Patcher, por fin salió a las calles y ha comenzado la labor a tambor batiente en la nueva administración de Yamil Melgar Bravo, quien igualmente retomó la rehabilitación de las áreas verdes en el Par Vial tramo reloj floral y Libramiento Sur a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), dejando un buen sabor de boca y sobre todo, un cambio de imagen urbana importante para la Perla del Soconusco.

Con la iniciativa de bachear las áreas más fracturadas y abandonadas de Tapachula, ojalá retomé la enorme demanda de atención asfáltica en el sur poniente de la ciudad, donde piden a gritos desde hace ya varios meses la rehabilitación de las calles.

El programa de bacheo permanente sin duda es un acierto oportuno. Ha iniciado en Tuxtla Gutiérrez con Ángel Torres Culebro; en Tapachula, con Yamil Melgar Bravo y en Cacahoatán con Víctor Pérez Saldaña.

