Clase Política | Chimanean gira de senadora Sasil de León en Mazatán

Una imagen dice más que mil palabras, y la cara desencajada e incómoda del alcalde Pedro de la Cruz Villalobos, en el marco de la gira de juguetes de la senadora, Sasil de León Villard, dejó pariendo cuaches a su gobierno municipal, quien tuvo que remendar con comentarios subversivos, presuntamente fraguados por el edil del Partido del Trabajo (PT), para denigrar a los ex ediles Ricardo “el Primito”, Gilberto Coyotzi, y el ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vicente Justiniano Wong y demás participantes de la pasada contienda electoral, quienes su simple presencia requerida por la senadora, encebó el caldo en la tierra del infierno.

Le echaron montón y el susodicho edil echaba humo por las orejas. Y es que, como todo alcalde de máxime representación monárquica rural, lo normal es apersonarse el evento, quedar bien con el funcionario de alto nivel que lo visite (la senadora) y correrle la atención para que le deban el favor.

Aquí ese contexto político no sucedió, tras la presencia de los ex alcaldes y ex candidatos a la presidencia municipal, invitados por De León Villard, quien lejos de darle un respiro o espaldarazo a Pedro de la Cruz, le hizo pasar el coraje de su vida, con exceso de bilis, producto de la discordia, envidia y el encono local que se vive, siente y respira en Villa Mazatán en la actual administración municipal, donde el cuerpo policiaco municipal, está enfocado a la seguridad pero del presidente y no de la ciudadanía quien sufre de la desatada delincuencial actualmente.

Vaya travesura de la senadora Sasil de León Villard, quien en el marco de su gira del juguete por la región Soconusco, ha convocado a propios y extraños a sus eventos, ella avizorando su futuro político rumbo a la gubernatura de Chiapas en el 2024, pero no pensando que en uno que otro municipio el edil en turno (postrado en el poder como el de Mazatán), trae marcadas rencillas con los anteriores alcaldes y ex candidatos a la presidencia por la triste carencia de oficio político.

Y para variar, según sus asesores, no sabe escuchar, porque le digan lo que le indiquen, manda a freír espárragos a sus subordinados, asesores y plebeyos en turno puesto que no están a su nivel, y solamente yacen en la nómina por servir de alfombra roja y caravanas. Tras el aquelarre político, entre ex candidatos, ex presidentes versus el actual presidente, ¡pongan su cruz de romero detrás de la puerta!...

Preocupa tráfico de humanos en ambulancia del IMSS

Para juristas del estado de Chiapas, el aseguramiento de 28 nicaragüenses a bordo de una ambulancia con engomados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, es una alerta nacional, en torno a la descarada usurpación de funciones de carros oficiales del gobierno federal.

Exhibe la negligencia y la falta de vigilancia de los funcionarios de alto nivel que, de no ser por las redadas y operativos de la secretaria de Gobernación (SEGOB), a través de elementos migratorios, redes de polleros están confeccionando un descarado Modus Operandis Nacional, que se traduce en millones de pesos de ganancias.

Por obvias razones, el director nacional del IMSS, Zoé Robledo, tuvo que deslindarse, como deslindar la unidad médica clonada “supuestamente” con la imposición de engomados de la dependencia federal.

Pero, ¿Cuántos trasiegos de indocumentados han logrado redes de polleros o traficantes de humanos internacional, mediante éste Modus Vivendis?, siendo el pasado 22 de enero, que la Secretaría de Gobernación, al mando de Adán Augusto López Hernández, logró detectar la anomalía perversa y mañosa en el estado de Oaxaca, a sabiendas que dicha unidad, pudo viajar desde la frontera sur de Chiapas, con miras a la frontera norte del país.

El IMSS se justifica con una tarjeta informativa, donde externa que las unidades adscritas a Jalapa de Márquez Oaxaca, son puras rentadas de la marca Ford, que se contraponen a la marca Chevrolet del vehículo ilegal clonado.

Serán peras o manzanas, pero hoy no podemos adivinar ni saber la cantidad de migrantes centroamericanos que han utilizado un vehículo con engomados oficiales ilegales, producto de una descarada clonación de la delincuencia organizada o institucional. Los agarraron en la movida, y son tiempos de poner sus barbas a remojar.

*Tras 48 horas de la exhibida propinada por Sonia Eloina, alcaldesa de Suchiate a “presuntos” elementos ministeriales que estaban pasando la charola a comerciantes y turistas de Guatemala, el domingo se registró una balacera que casi asesina una persona de 25 años de edad que iba a bordo de un vehículo Renault. La violencia está desatada en varios rincones de la frontera sur de México, por lo que las autoridades prometen indagar y dar resultados en la medida de lo posible.

*Luego de informar sobre la suspensión de clases en la escuela secundaria número uno, padres de familia manifestaron que la cancelación se debió a la falta de docentes que están enfermándose de Covid-19. Es la fecha que la secretaria de educación no envía sustitutos o suplentes para que la población estudiantil continúe con su ciclo escolar. Todo se deriva, porque la directora Elizabeth Choel suspendió las clases presenciales y fue la inspectora general zona escolar 04, Teresa Argueta quien exigió reanudar inmediatamente las actividades. ¿Pero quién sustituye a los docentes enfermos?...

*En cuestión testamentaria gubernamental del Palacio Nacional, ¿Quiénes quedarían en las ternas?

