Clase Política | Como cola de tortilleria, búsqueda de coordinaciones 4T

Los pretensos a la silla China más envalentonados y según su padrino más posicionados, como Al Mil Mamil y Freddy el promotor de la fé, exigen con toda su alma, ser el coordinador próximo de la 4T Tapachula, y por ende piden a gritos mamar “la caja de cristal” completa, por derecho de antigüedad morenista, por ser fundadores, por tener la sangre guinda y tatuarse casi casi la imagen del prócer presidencial y por presumir el padrinazgo a medias del gobernador; sin embargo, no tenían en sus planes la reaparición de la dama rosa de corazón valiente a su paso, ensebándoles el caldo y haciéndoles bola el engrudo ¡de última hora!...

Arrancamos con el hermetismo al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tapachula, Chiapas, cuando la lista de aspirantes, parece cola de tortillería, o sala de espera de gente que piensa ¡va recibir herencia! Oh de plano sangra por la herida en el área de urgencias.





Quien pierda, debe aceptar el resultado y apoyar a la 4T





¡Hay de chile, sal y de manteca!. Desde renacuajos recién paridos que piden las perlas de la virgen, hasta mojarras en busca del anzuelo morenista para lograr candidaturas a la presidencia municipal, diputaciones locales (se presume retorna la re-distritación XVIII y XIX zona alta y baja), así como la XII y XIII Federales por Tapachula y Huixtla sucesivamente.

Entonces la efervescencia, calentura política por ambición y hambre de poder - pululan a los cuatro vientos- como si estuvieran repartiendo casas nuevas con carro de lujo.

La senda lista pormenorizada a la silla china - yace espeluznamente grande. Y para la dirigencia nacional que preside Mario Delgado Carrillo, así como para el coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar, resulta muy atractiva y favorable la gama de competitividad interna, pues de consumar el acuerdo de no brincar, ni calentarse en caso de no ser seleccionados, jalaran todos para el mismo molino y triunfos por la presidenciable, Claudia Sheinbaum Pardo y el Jaguar por la gubernatura de Chiapas, aunque no quieran.

Y hacemos énfasis en la famosa lista por Tapachula, porque son demasiados los que ambicionan tomar las riendas de la coordinación municipal de la 4T.

Quedó el registro de inscritos con Rosy Irene Urbina Castañeda, Yolanda Correa, Yamil Melgar Bravo, Freddy Escobar Sánchez, Alfredo Aguilar Montejo, el seudo científico chapatin, Isidro Ovando, un tal Lesvian Álvarez, Cleopatra Ortiz, Blas Zamora el hijo, Polo Moguel (el hijo del mariachi), así como Carlos Siles gente cercana a Neftalí del Toro Guzmán, quien busca acomodar sus piezas por el partido morenista, al ver el acabose del priísmo local.

A la anterior lista, hay otras tres dobles. Parece caminada de The Walking Dead, la guerra mundial Zeta, Mad Max o las pandillas de Nueva York, por si usted le gusta ver películas de ciencia ficción.

Veremos como se desenvuelve la cascabel y de ahí partirá brevemente la designación oficial de quien encabece la coordinación municipal de la 4T Tapachula. De la mayor importancia la decisión cupular de los altos jerarcas en Chiapas, dígase el mandatario saliente y sobre todo el entrante.





PVEM enfila estructuras rumbo al proceso 2024





Y en el proceso de renuncias en el cabildo tapachulteco, también trascendió la regidora Aida Flores Vázquez, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien ya tiene encomienda de cerrar filas con Cesar Amín González Orantes, aunque ella mantenga la esperanza de la paridad de género. Pese al cruce de contextos, conjeturas y comentarios buenos y subversivos, Aida Flores está consciente del espaldarazo que ha logrado el empresario de la costa en manos del senador Manuel Velasco Coello y del coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar, a sabiendas que el Partido Verde, se ha convertido en un gran aliado, sino que el más importante para la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo.

En Chiapas, su coordinador, ojos y todo oídos, Antonio Santos lo sabe y continúa su marcha constatando, escuchando, cotejando y analizando el actuar de los grupos políticos que se suman, respaldan, volcán y desbordan a favor de Sheinbaum Pardo.

En las últimas 48 horas, los diputados federales Jorge Luis Llaven Abarca, Roberto Rubio y la dirigente estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, cerraron filas para anunciar que será el PVEM, quien designe candidatos tanto para las próximas diputaciones federales, locales y presidencias municipales, donde sean prioridad.





Llaven probabilidad de primera formula al senado por PVEM





Trasciende que la primera formula para el senado de la república será abanderada con amplia probabilidad por Jorge Luis Llaven Abarca, quien ha cerrado filas, ha sido prudente, ha respetado los tiempos y las circunstancias para mantener una sana concertación con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y con el coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar “el Jaguar”.

De ahí vendrá la designación del ejercito comandando por la ola verde que a nivel nacional comanda el senador Manuel Velasco Coello, importante aliado de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo; demostrado y constatado en las giras nacionales e internacionales, así como en la poderosa campaña de posicionamiento que será crucial para derrotar a la oposición del PAN, RIP y PRD.

Nexos y Contextos

HUIXTLA, otro choque de trenes Laparra – GAM





En Huixtla trascendió la renuncia de la alcaldía municipal de Carlos Gam Salazar, para buscar la reelección y enfrente tendrá un gran muro de contención llamado José Luis Laparra Calderón, aspirante a la coordinación municipal de la 4T por Huixtla que en la pasada elección asegura le robaron en la mesa el triunfo.

Mientras Carlos Gam, camina, concerta y cierra filas, aceitando sus estructuras locales en busca de consolidar el triunfo del Partido Verde en Huixtla, del otro lado Laparra Calderón, ya hizo base en la ciudad de la piedra, para construir su proyecto que ya arrastra sendas estructuras territoriales.

Sería una lucha titánica muy interesante, puesto que ambos generarían el mayor número de votación por simpatía, respaldo, arrastre electoral y estructura social que favorecerá sin dudarlo a la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo y al coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar.

Y es que Chiapas, ha planteado como entidad federativa impulsar más de millón y medio o dos millones de votos como aportación a la nacional y por ende, buscarán los cuadros más competitivos que aporten satisfactoriamente a la ratificación de la cuarta transformación en el país. ¡veremos!





Rafael Inchong y gavilla dejan un Cacahoatán, hecho pedazos





Vaya herencia maldita en el municipio de Cacahoatán con la huida a salto de mata del ex alcalde Rafael Inchong quien decidió seleccionar minuciosamente a su conejillo de indias y su títere edil entrante Anan López Sándoval, quien será encargado de limpiar el cochinero y sendo basurero por doquier, tras la saqueadera.

El pobre servidor público de recién ingreso, se aventó un paquetote al aceptar buscarle la cuadratura al circulo a un municipio hecho pedazos; convertido en escombros y con calles destruidas que hace unos días, gozaban de un concreto hidráulico de primer nivel para 50 años o más de utilidad.

Si cuestionan ¿donde tenía su cabeza Rafael Inchong cuando tomó la decisión de hundir a Cacahoatán en la miseria, abandono, mediocridad y mal ejercicio público?, ya sabrán la respuesta con tanto tik tok enfocado a la hierbabuena y la felicidad de vivir en el limbo.

Productores de la región, juristas, profesionistas, cafeticultores y demás actores claves enfocados al impulso económico y productivo de Cacahoatán, coinciden a estas alturas de la desgracia de su pueblo, en que momento permitieron que llegara a la administración municipal un improvisado, inmaduro, atolondrado e incoherente sujeto que agarró las riendas de una administración, pero manipulado y cómplice de varios allegados que aprovecharon servirse con la cuchara grande y tras vivir en la pobreza, salen con enriquecimiento inexplicable e ilícito; muchos emigran a Tapachula, ya con sus maletas bien forradas de recursos públicos.

Surgen sendas irregularidades administrativas y financieras que han detectado en la tesorería municipal, obras públicas, administración, policía municipal y otras en la mira por la Auditoria Superior del Estado (ASE) y la federación, por el hecho de maniobrar, malversar, desviar e incurrir en presunto peculado por el mal uso de recursos públicos, burlándose de la población que no le dieron nada y por el contrario, decidieron desbaratar un municipio colorido e importante en la franja fronteriza de Chiapas. ¡Huye la gavilla de bandidos!





Suchiate sumido en la violencia, miseria y desgracia





Hasta la dirigencia nacional de Morena han filtrado el malestar que causa la violencia desatada en el municipio de Suchiate, hoy en manos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su alcaldesa la Chona, tras la muerte de un comisariado ejidal David Rey quien se hubiera convertido en el próximo candidato a la presidencia municipal por el frente PAN, PRI y PRD. Lo preocupante no lo desató el hecho sangriento, tras la ejecución a mansalva del aspirante priista, lo causó la reacción de la candidata única del Frente Amplio por México, Xochilt Gálvez al consignar a nivel nacional e internacional, el artero asesinato del líder campesino en territorio morenista, donde la ley y el orden se la pasan por el arco del triunfo, pues el ayuntamiento local vive rebasado por la inseguridad y la violencia. Es denigrante, al no estabilizar el cayuco.





Elmer primer lugar, PVEM segundo en encuesta de Suchiate





Con los hechos sangrientos en Suchiate, donde ejecutaron a un aspirante a la presidencia municipal, las estadísticas de posicionamiento político y electoral favorecen a Elmer Vázquez, regidor que subió en gran medida por Morena, desplazando al hijo de la Chona en tercera posición. Increíblemente en segundo lugar, la estadística nacional, pone sin candidato al Partido Verde Ecologista de México. ¡Se torna interesante Suchiate!...





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com