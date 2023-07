Clase Política | Como Olla Exprés, las corcholatas Sheinbaum, Ebrard y Güero en Chiapas

La disputa por el posicionamiento territorial de las corcholatas va en aumento. En el ajedrez político avanzan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco Coello en Chiapas, quienes atraviesan una pugna de espacios públicos y bardas de forma encarnizada, al grado que hoy pintan paredes a favor de Sheinbaum y mañana aparece el rostro de Marcelo Ebrard. Y es que pese a ser de la misma ideología y color partidista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la disputa por la candidatura presidencial rumbo a Palacio Nacional, se volvió severa y peligrosamente seria, frente al resurgimiento de Xóchitl Gálvez en la oposición.

Regresando a la gresca de pinturas, también ocurre con las bardas de “ahora es Adán Augusto”; cuando aparecen operadas quirúrgicamente con brochas y pinceles en menos de 24 horas, imponiendo nombres; Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco o Marcelo Ebrard.

La anterior disputa se gesta en la frontera sur de México; territorio mexicano más importante de Chiapas por colindar México con Guatemala Centroamérica y por ende ser la zona territorial que ha desatado una rígida reyerta entre dos carteles mexicanos importantes en territorio nacional, por la importancia del paso limítrofe para el trasiego de diversas mercancías.

Hoy las disputas sulfuran como vil olla exprés, pero entre corcholatas presidenciables, quienes harán hasta lo imposible por ganar el mejor porcentaje que los catapulte a la candidatura presidencial. Y es que según trasciende desde las tripas de la cuarta transformación, quien gane la candidatura, la gana en el 2024.

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Preparan evento de Sheinbaum en la Mesoamericana

Tras dimes y diretes o intercambio de brochazos de forma descomunal, ya han surgido fechas para próximas pasarelas electorales en Chiapas. Por ejemplo, el próximo sábado, Claudia Sheinbaum, encabeza la asamblea informativa más grande en la frontera sur en el palenque de la feria mesoamericana de Tapachula, en punto de las diez de la mañana.

Hay una movilización considerable porque pretenden abarrotar el magno evento y destapar a los pretensos que se muevan en su línea ideológica como las cofradías del finado Doctor Gurría (DEP), a través de micrófonos humanos como el diputado Isidro Ovando Medina quien anda invitando al magno evento.

No dudamos que detrás de la organización esté Laura García Arjona y Company, asimismo las brigadas callejeras de Zoé Robledo que han hecho una labor formidable para despintar bardas e instalar su campaña de marketing.

Ya adelantan que busca aparecerse en el evento, la ex senadora Sasil de León Villard, en busca de abanderar la paridad de género y con ello, recordamos que uno de sus hermanos, Yumaltik de León Villard, fue regidor en ante pasada administración municipal tapachulteca. Anticipadamente habría buscado la candidatura a la silla china, pero se le hizo bola el engrudo. Hoy las cosas pintan diferente; sin embargo, ya veremos cómo se les desenvuelve la culebra.

Conclave de carnales tapachultecos, se suman a Ebrard

Mientras tanto en la Perla del Soconusco, la movilización de Marcelo Ebrard igualmente ha causado ruido. Trasciende el nombre del notario público, Emmanuel Nivón González, ex presidente municipal panista de Tapachula, que coordina el movimiento de Ebrard Casaubón. A esta movilización se incluye a Roberto Torres coordinador del distrito XII Federal y Patricia Cárdenas Ruíz, coordinadora de la Asociación Civil MEC.

Cabe señalar que al movimiento de Marcelo, se han sumado ex verdes como Cristian Zozaya, compadre de Fernando Castellanos Cal y Mayor, ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez y ex candidato a la gubernatura de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, asimismo el ex dirigente del PRI municipal Tapachula y ex regidor priista en el trienio de Samuel Chacón, Dagoberto de la Cruz Orozco y uno de los Rivas Vázquez; hermano del actual secretario de seguridad pública en Tapachula y de Sergio Rivas, ex diputado local. Así andan las desbandadas de los funestos y podridos partidos políticos en extinción.

Se movilizan Tucanes a Palenque a respaldar al Güero Velasco

Palenque, Chiapas, es la conocida tierra de Andrés Manuel López Obrador, titular del ejecutivo federal y soberano del Palacio Nacional, quien constantemente afirma “Tabasco es mi agua”, Chiapas y Palenque mi tierra”. Allá mismo yace el famoso rancho “La Chingada”, donde acude las temporadas vacacionales para pasarla con sus más cercanas amistades y familiares.

Justamente allá, el presidenciable, Manuel Velasco Coello, arrancará su asamblea informativa con el lema, “México Nos Une”. Será el próximo domingo nueve de julio en punto de las 11 horas y 30 minutos, para lo cual, hay una senda movilización de sectores productivos, actores políticos, pretensos a candidaturas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las próximas elecciones donde también se disputarán 124 ayuntamientos municipales en Chiapas, más de 40 diputaciones locales, legislaturas federales y senadurías.

Todos aquellos interesados; amigos y falsos amigos del Güero Velasco, seguramente estarán vitoreando su nombre brevemente.

No dudamos que estarán caras conocidas como los diputados Jorge Luis Llaven Abarca, Roberto Rubio Montejo, Valeria Santiago, Luis Armando Melgar Bravo, alcaldes de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth; de Palenque, Yajalón, Huehuetán, Huixtla entre otros, así como pretensos a próximos cargos de elección popular entre muchos más. ¿Qué sigue?

Nexos y Contextos

“Tuxtla Chino prioritario para el gobernador Rutilio Escandón”: SOP

Con la premisa de “no hay tiempo que perder”, el Secretario de Obras Públicas en Chiapas (SOP), Ángel Torres Culebro, aseguró que uno de los municipios prioritarios en la agenda del gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón Cadenas, es Tuxtla Chico, apropiadamente gobernado por el presidente municipal constitucional, Julio Enrique Gamboa Altuzar, con quien sostuvo una reunión de trabajo para darle atención inmediata a proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano, con los que cerrarán la administración de forma satisfactoria.

Tras la evaluación de los planes de obra -aterrizados en la mesa, cotejados y aprobados para su consolidación en Tuxtla Chico, Ángel Torres Culebro, destacó el objetivo del gobernador Escandón Cadenas, en el sentido de fortalecer el desarrollo y el bienestar de miles de familias, mediante un trabajo en unidad que va enfocado a la construcción de un Chiapas con amor y plusvalía a favor del pueblo.

Cabe señalar que Tuxtla Chico en el trienio de Julio Gamboa Altuzar, ha sido beneficiado con obras camineras en el sector urbano que le han cambiado la imagen a la localidad fronteriza.

Se le suman acciones de desarrollo en materia educativa, puentes, banquetas, y obras de beneficio colectivo en sectores populares y comunidades rurales, puesto que las políticas públicas del ayuntamiento municipal van enfocadas a la pluralidad y la atención sin distingo de raza, religión o color partidista.

Hay afinidad política entre el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas con el alcalde, Julio Gamboa Altuzar, logrando sinergias formidables que se traducen en alianzas estratégicas con los más destacados integrantes del gabinete legal y ampliado de Chiapas, como el titular de obras públicas.

Tuxtla Chico se consolida como municipio prioritario en la agenda del gobernador de Chiapas. Se suman otras localidades como Amatenango de la Frontera, gobernada por Ernesto Osorio Escobar y por Zinacantán, el edil Mariano Sánchez Hernández. “Juntos, buscamos impulsar el desarrollo y el bienestar de Chiapas, ¡trabajando de la mano con el apoyo de nuestro Gobernador Rutilio Escandón!, No hay tiempo que perder! Trabajemos en unidad! ¡Vamos por buen camino! ¡Sigamos construyendo por amor a Chiapas! ¡Ya falta menos!”, remató Torres Culebro.





