Clase Política | Cómplices y comparsas del enriquecimiento mágico

No nos extraña que los diputados locales del honorable congreso chiapaneco, están cortados por la misma tijera con el mayor número de presidentes municipales abanderados de la cuarta transformación o partidos políticos aliados en el marco del actual sexenio por decreto oficial.

En la nueva faceta política, el somatón de mesa o el mensaje enérgico desde la torre más alta, cambió con la sobadita de espalda y “el por favorcito” sin sobresalto, para los ediles municipales que extraoficialmente los están peinando desde arriba, con nuevas técnicas no estigmatizadas de corrupción, pues esa terminología no existe en el diccionario de los hoy funcionarios insolentes.

De esa forma los blandengues diputados locales del congreso chiapaneco, exigen al instituto de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del estado de Chiapas, verificar el cumplimiento de cuentas públicas 2015- 2018, 2018-2021 y 2021-2024 de los ayuntamientos municipales. No para detectar el clásico peine, malversación, peculado, mal ejercicio de funciones, asociación delictuosa, tráfico de influencias o pellizco de recursos; más bien, para que cuadren bien las cuentas, por si manosearon el tamal o se comieron el lodo, como marranos en el chiquero.

Ponerlos donde hay, ya no es pecado concebido

Con ese mensajito de amor y paz a inicios del 2022, los diputados locales se están volviendo cómplices y comparsa de malas cuentas y mañas añejas que se han ido perfeccionando en el manejo de obras públicas y sus respectivos recursos.

Por los siglos de los siglos, cofradías bien confeccionadas de crápulas y bandidos, han enterrado el diente a sabiendas que la función pública no es negocio- sino aprovechan mamar, cuando los ponen donde hay.

Y sale a relucir porque la comisión permanente integrada por legisladores adscritos al congreso chiapaneco encubridor, exhortaron al instituto de transparencia, buscar la cuadratura al círculo en los ayuntamientos municipales que sobrepasen los excesos de peine, malversación y menoscabo o quebranto al erario público.

Ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón

El mensaje entre líneas es una urgencia para que maquillen las cuentas públicas, pero además brinden todas las facilidades para capacitar a cuanto servidor público inmiscuido en tesorerías municipales, contralorías, oficialías mayores y demás para que estén en la misma secuencia sin incurrir en el error.

Hoy en día y, aunque usted no lo crea, la corrupción procreada al interior de algunas oficinas institucionales o ayuntamientos locales, es un ejercicio legítimo- como si existiera el ocurrente permiso para peinar, siempre y cuando -el pez más gordo, se siga comiendo a los más pequeños, como una vil cadena alimenticia donde los corruptos de siempre, provenientes de otros partidos políticos, hoy forman parte de la cuarta transformación.

Si antes nos extrañábamos que el gobierno metiera a la cárcel a saqueadores y promotores del peculado, hoy en día, no nos debemos asustar porque los sendos centros penitenciarios sean oxigenados de ex servidores públicos excomulgados gracias a la gloriosa ley de amnistía. Final de cuentas, los que están en el error según la versión transformadora son sus opositores.

Nexos y Contextos

Con lambisconería, súper delegado quiere atraer reflectores

*José Antonio Aguilar Castillejos, se lanza en contra de aquellos que decapitaron la estatua del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México. En un pronunciamiento público afirma que el valor y la honestidad de Amlo, estará en el corazón de la gente eternamente… Aguilar Castillejos continúa en el cargo de súper delegado de programas federales en Chiapas respaldado por el dirigente estatal de Morena, Ciro Sales Ruíz quien lo impulsa para ser próximo candidato al gobierno de Chiapas. El cargo de Aguilar Castillejos, es como contralor en la entrega de apoyos a los beneficiados del sembrando vidas, semillas para crecer y adultos mayores. Logró conservar su chamba, tras luchar intensamente contra la diatriba y el menoscabo de sus propios colegas de la cuarta transformación que le querían aplicar la guillotina. Por ahora en los intestinos de la 4T, ya lo quieren desechar al drenaje por buscar meterse en la terna de Zoé, ERA, Sasil y Placido Morales.

No hay que estar esperanzados a las herencias malditas

*Lo malo no es morir, lo espantoso es no saber vivir”. Si Sarita hija del cantante José José, ahorita está pariendo cuaches tras un posible divorcio que le podría costar la mitad de la herencia que le quitó a su papá, que le depara el destino a la familia Salazar Narváez y Farías en torno a la pugna histórica por la Universidad que lleva sus apellidos? Hijos e hijas, si quieren tener un patrimonio, no estén esperanzados o atados a una herencia, simple y sencillamente chínguele y trabájele duro arduamente para sacar adelante a su familia, en caso de que tenga hijos e hijas. Si no, rásquese con sus propias uñas y busque sobrevivir en este mundo de bienaventurados y, malparidos.

Tachan de simio al edil de Tuzantán, sigue reprimiendo al pueblo

*En el municipio de Tuzantán, tachan de simio al edil en turno, Bany Obed, quien continúa sus acciones represivas en contra de la población del ejido Xochiltepec, por el hecho de no apoyarlo en las pasadas elecciones. Los ciudadanos siguen acusando fraude descarado bien confeccionado con el apoyo de los “cuervos de la nación” inmiscuidos con uniformes presuntamente de Institutos Electorales locales y federales, con tal de anular miles de votos y rellenar urnas, para que, “el marginal docente Obed” repitiera en el cargo conferido abanderando el Partido del Trabajo. La última acción dolosa de Bany Obed, fue cerrar con cadena y candado el gimnasio al aire libre en Xochiltepec, inaugurado por otro corrupto Joaquín Puon Carballo. Mientras los ambientalistas forjan la reactivación física y el deporte, entes como Bany Obed, se reprimen y cierran espacios públicos de libre esparcimiento por problemas en el hígado y las vísceras.

Comentarios antoniozavaletah@gmail.com