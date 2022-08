Clase Política | Corrupción en Mazatán, exhibe negligencia en el sistema anticorrupción

A nivel nacional, hay demasiada sal en la herida contra el priismo de Atlacomulco, incluso piensan en la desarticulación del “Va por México” en Edomex rumbo al 2024. Y es que Jesús Zambrano, líder del Sol Azteca abona al entierro del partido tricolor. Pone la paja en el ojo ajeno, al ver la debacle que sufre el priismo toluqueño, tras la embestida contra el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas desde el gobierno de Campeche que preside Layda Sansores y su procurador Renato Sales. Harán hasta lo imposible para aniquilarlo mediática y legislativamente. ¿Ya pensó la cúpula en un relevo Fast Track, en caso de que pongan al Alito de pechito?...

El horno no está para bollos. Hay un incisivo contraataque para ex procurador de la república Jesús Murillo Karam, culpado por encubrimiento de policías y militares, involucrados en la masacre de los 43 de Ayotzinapa. No es casualidad, que el dardo envenenado, sea utilizado previo a los procesos electorales próximos de Edomex.

Las tendencias políticas se inclinan a la desarticulación del grupo Atlacomulco quien insiste en proteger al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. No servirá de nada, renunciar a su protección ni sacrificarlo, puesto que la estrategia para contrarrestar a la formula “Va por México”, es imponer a candidatos del PAN o PRD.

Se avizora la limpieza del terreno contra minas y posteriormente barrer las hojas a favor de la virtual candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, quien llevará toda la cargada de la cuarta transformación, para borrar del mapa, el último bastión del priismo nacional, lo que representaría el triunfo en la bolsa de la presidencia de México para Morena con, ¿Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto o Monreal Ávila?

Voto electrónico ¿es seguro y secreto?

No todo es miel sobre hojuelas, la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE), brinda esperanzas para la democracia del PRIAN. A través de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, anuncian el probable voto electrónico en las próximas elecciones, que vendrían a inhibir la operatividad territorial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que nos tiene acostumbrados.

Los escenarios políticos yacen divididos. Tan solo el recordar el manifiesto del Padre Solalinde en la segunda asamblea nacional de Morena, en el monumento a la revolución, es aceptar que en las tripas de la cuarta transformación, también existen conflictos entre Mario Delgado Carrillo, Citlalli Hernández y Bertha Luján.

De lo contrario, los abucheos contra el dirigente nacional de Morena, estarían demás, pese al resultado positivo de la cuarta transformación que se apoderó de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras que el PRI, PAN y PRD, logró mantenerse en Aguascalientes y Durango.

No nos extraña que ante la carnicería que enfrenta el priismo de Atlacomulco, el PAN- PRD, busquen los mecanismos idóneos para imponer sus candidatos. “Los azules designaron a Enrique Vargas, coordinador de su grupo parlamentario en el Congreso local, quien incluso lanzó ya su proyecto “Ruta líder”. El “solazteca” lanzó por su parte a Omar Ortega, quien fue designado como coordinadorde los trabajos para la construcción del programa social demócrata” ¿Qué pasará en Atlacomulco?, tras las avasalladoras decisiones del PAN-PRD, conscientes que la dirigencia nacional y una caterva de ex funcionarios de Enrique Peña Nieto ligados a su linaje, sufren encarcelamientos por corrupción y malos manejos en una clara arremetida política, que muchos ya estigmatizan como venganza...¿Existen los milagros?.

Nexos y Contextos

Corrupción en Mazatán, exhibe negligencia en el sistema anticorrupción

Pone en evidencia, la negligencia del sistema estatal anticorrupción. Una denuncia pública en contra del presidente municipal de Mazatán, Pedro de la Cruz Villalobos, pulula a los cuatro vientos, luego de las inconformidades de varios regidores del cabildo municipal. Aseguran sufrir la falsificación de sus firmas al interior de la secretaría municipal adjunta a la presidencia, para la aprobación de recursos y acciones que se oponen- para evitar malversación de recursos, actos de corrupción, asociación delictuosa, mal ejercicio defunciones y hasta peculado el cual se paga con cárcel en el centro penitenciario “el Amate”.

En el actual trienio, el libertinaje en el ejercicio de funciones es descarado, como insolente y cínico el edil en turno, abanderado del Partido del Trabajo (PT). Se volvió alcahuete en el ejercicio de sus funciones o tapadera de sus subordinados, quienes sudan de podredumbre corrupta.

Hasta el congreso local, ha trascendido el hedor corrupto de Mazatán, ante la mirada inerte de la legisladora Sonia Catalina Álvarez, quien lo menos que busca, son problemas, para llevársela flotando en la corriente en este trienio.

Al fin y al cabo, el edil, se haría de la vista gorda hasta lavarse las manos como Poncio Pilatos, con tal de no ser procesado penalmente por violentar primeramente los preceptos de la cuarta transformación; “no mentir”, “no robar”, “no traicionar” y después por violentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Mazatán bajo la lupa anticorrupción por falsificación de firmas

En Mazatán, esa tripleta de acciones reprobables y pestilentes, son el manjar de todos los días ante la mirada blandengue y decrepita de la Auditoria Superior del Estado (ASE), que preside Uriel Estrada Martínez, quien igualmente podría ser llamado a la Secretaría de Honestidad y Función Pública en caso de que dichas denuncias de los regidores inconformes trasciendan a nivel gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, incluso se haga un despapaye o escándalo nacional por permisivos, lacras y corruptos.

En las últimas 24 horas, ha trascendido que todos se pican los ojos, y se echan la bolita en la presidencia municipal de Mazatán. Por un lado, la auxiliar de la secretaria municipal, niega todo por instrucciones de su patrón, Pablo Cigarroa, encubriendo la falsificación de firmas de regidores en actas de cabildo. Incluso es tanto el descaro, que Cigarroa N, niega su propia firma en dichas actas de cabildo en donde les trabaron sendo garabato a los regidores inconformes que han iniciado un bloque anticorrupción en Mazatán, ante la descarada artimaña de malos manejos.

En el circo romano de las redes sociales, la auxiliar de Pablo Cigarroa alias (la albahaca),ya fue exhibida de tener malos antecedentes, cuando fue funcionaria en el programa servidores de la nación”, versión lanzada por Jonathan Villareal López. Así el borlote en villa de las iguanas mar y tierra”.

