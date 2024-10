Clase Política / Cuenta regresiva… ha comenzado

Los mil 95 días que comprenden un trienio han iniciado y por tanto los actuales presidentes municipales constitucionales de los 124 municipios en Chiapas, están en el círculo obligatorio para la rendición de cuentas y el sano ejercicio de funciones. No se les debe olvidar que el famoso pan y circo, seguirá siendo parte del show, como también los banquillos de los acusados o la famosa casa del jabonero, donde quien no cae, resbala.

Ya habrá mucha tela de donde cortar en torno al actuar bueno, malo o descarado de quienes se han sentado en las alcaldías municipales con la virtud de administrar sanamente o simplemente mamar que da gusto, cuando ya la charola está bien servida.

Han comenzado las quejas y justificantes en torno al saqueo desmedido de los ex alcaldes salientes, desde ahora acusados de ratas, corruptos, bandidos y malversadores profesionales -durante su ejercicio institucional donde muchos, se pasaron por el arco del triunfo aquellos famosos preceptos de la cuarta transformación, “no mentir, no robar y no traicionar”.

Las nuevas historias en los recién arrancados ayuntamientos municipales, se han comenzado a escribir con la personalidad, carácter, actuar, voluntad y compromisos de quienes entraron (hombres y mujeres) destinados a los cargos para gobernar sin distingo de raza, color partidista ni religión, anteponiendose la visión plural e incluyente de un gobierno de puertas abiertas. Al menos se escucha bonito, pero mientras transcurre aquel dicho “de viva el rey y muera el rey”, se continuarán acomodando las calabazas en la repartición de cargos públicos, como rebanadas de pastel en pleno aquelarre.

En Tapachula, acudimos a la toma de protesta de Yamil Melgar Bravo, presidente municipal Constitucional de Tapachula, para constatar las sinergias ideológicas, sociales y empresariales concentradas, puesto que el ayuntamiento de Tapachula, representa un polo de desarrollo y un pilar fundamental en la atracción de recursos, inversiones y beneficios.

El magno encuentro fue en el Centro de Convenciones, en donde se reunió la crema y nata de los sectores empresariales, constructores, productivos, prestadores de servicios, medios de comunicación, hoteleros, transportistas, restauranteros y hasta arrendadoras de maquinaria, dinero y lo que le resulte.

Muy comentada la presencia de los ex presidentes municipales Norberto de Gyvez Córdova, Emmanuel Nivón González, Neftalí del Toro Guzmán, Antonio de Jesús Díaz Athié, José Antonio Aguilar Bodegas, Blas Zamora Martínez, Ángel Barrios Zea, Adolfo Zamora Cruz y Samuel Chacón Morales, todos los anteriores de extirpe priista y dos panistas, que legitimaron el magno evento, atiborrado a su máxima expresión.

En las primeras intervenciones de Yamil Melgar, está la reactivación del agua potable, que se había suspendido por el retraso de una obra en el pasado trienio. “Ya quedó y ya hay agua”, reportaron autoridades municipales a través de César García, quien fue designado director general del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap).

Con la temporada de lluvias, pusieron a temblar a Demetrio Martínez; sin embargo, sacó la casta al manifestarse conjuntamente con el nuevo titular de Servicios Públicos, Paul Muñoz en las oficinas centrales de Protección Civil, con la presencia de Herbert Schroeder Bejarano. Faltará esperar que sucede en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, puesto que anuncian rotación de comandos, pero sobre todo reactivación del parque vehicular para patrullar y coordinar esfuerzos urbanos con las instancias estatales y federales.

Queda el precedente para detonar la franja fronteriza y costera con Puerto Chiapas, mediante obras de gran calado que permitirán el reposicionamiento y por consecuencia la industrialización. Hay una clara visión tanto del gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, como del presidente entrante de Tapachula, de sumar esfuerzos con el afán de lograr una generadora de empleos en la frontera sur de México, aprovechando el flujo migratorio y por consecuencia la oferta laboral incluyente que genere productos y servicios.

Sin duda la atracción de inversiones será clave, como la garante de seguridad del ayuntamiento municipal de Tapachula. Hoy más que nunca, existe un compromiso total entre pueblo y gobierno para que en la Perla del Soconusco, se minimice el derrame de sangre por las calles y la violencia desatada por la grave incidencia delictiva. ¡Veremos que sigue!

Finalmente Yamil Melgar, se ha reunido con el personal del ayuntamiento municipal, acompañó al gobernador saliente Rutilio Escandón Cadenas, a su penúltima gira de trabajo por Tapachula, donde se concretó la entrega del segundo piso (puente entrada Mercado San Juan) el próximo mes de noviembre sin falta y para rematar solidificar las mesas de seguridad que tanto hacen falta, pero abonando a la coordinación estrecha y acerada de los tres órdenes de gobierno.

Nexos y Contextos





*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Cacahoatán lo dejan sin papel de baño ¡se llevaron todo!

En Cacahoatán, ganó el Partido Verde pero sobre todo, ganó el pueblo que llevó al triunfo a Víctor Pérez Saldaña. Hoy tiene el compromiso de poner orden en el palacio municipal que quedó desfalcado, vaciado y sin rollos de papel de baño. El anterior alcalde y cómplice de Rafael Inchong a través de sus colaboradores ¿secuaces? Se llevaron hasta la grapas del papel, sillas, mobiliario y demás pertenencias que deben buscar en los inventarios, pues el deshacer pruebas para una probable investigación por desvío de recursos, se ha vuelto una costumbre muy marcada de aquellas cofradías de bandidos y lacras que entran a las administraciones a robar y servirse con la cuchara grande, más no a trabajar, rendir cuentas ni cumplir compromisos

Por ahora Saldaña, avanza con la pavimentación, temas de obra pública, seguridad, ordenamiento urbano y estrecha colaboración con el gobernador saliente, Rutilio Escandón Cadenas y el entrante, Eduardo Ramírez Aguilar.

Suchiate no será rehén de bandidos y se antepondrá el progreso

Elmer Vázquez Gallardo, presidente de Suchiate, culminó su toma de protesta con fuegos artificiales y una labor incesante a favor de la seguridad pública, al otorgar un parque vehicular necesario para la policía municipal, que ya podrá tener mayor presencia por las calles, comunidades y ejidos.

Sin duda Suchiate es un municipio fronterizo que estaba hundido e inmerso en la basura y la inseguridad. De las primeras acciones de las autoridades en turno, fue sanear las calles y áreas principales de la localidad fronteriza donde abundaba el mosquero y la pudrición.

Temas de inseguridad y descontrol en bares y cantinas, es otro tema en la agenda seguramente del presidente en turno, que va viento en popa, para impulsar el orden y el desarrollo.

Tuxtla Chico, dará continuidad al cambio de imagen urbana

En Tuxtla Chico el fervor ciudadano de amas de casa, campesinos, transportistas, productores, comerciantes y un sinfín de personas a favor del presidente municipal constitucional, Julio Enrique Gamboa Altuzar, es una huella imborrable que legitima el respaldo del pueblo. Tras varias décadas, se logró consolidar una alianza estratégica entre la población y sus autoridades, en busca de alcanzar el desarrollo urbano anhelado para una ciudad estratégica en la frontera sur de México.

No es casualidad el triunfo contundente de Julio Gamboa Altuzar. Y es que el respaldo de la gente que lo llevó al triunfo en las pasadas elecciones, quedó ratificado con un encuentro multitudinario en el parque del chocolate que hizo cimbrar y desatar emociones plurales y particulares, porque pernea la sensibilidad política y el humanismo.

Julio Gamboa Altuzar acompañado de su cuerpo edilicio, de su mamá y papá; de sus suegros, su esposa e hijos, es un hombre con gran sentido humano. Desató sus emociones, al congratularse por el retorno satisfactorio de su hermana al bello municipio de Tuxtla Chico, tras largos años de arduo trabajo.

Se ha ganado el cariño de la ciudadanía por su cordialidad, humildad y sinceridad, durante un evento atiborrado de habitantes, representantes del gobierno federal, estatal, así como organismos no gubernamentales que llegaron a legitimar el seguimiento y constancia del progreso y desarrollo de la capital cultural de la frontera sur de México.

PES y PVEM ya con regidoras en el cabildo de Yamil

Nancy López Rodas, ya es la regidora plurinominal del Partido Encuentro Solidario (PES) que contendió en el pasado proceso electoral en Tapachula, llevando al Chilo Ovando como candidato perdedor. La designación como ya sabrán fue cupular, quedando López Rodas en el cargo conferido, esposa de Yumaltik de León Villard, lo que nadie debe extrañar, puesto que las circunstancias políticas son producto de las causalidades y no de casualidades. En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se consumó la designación de Rosa Cortés Rueda, expriista por muchos años que decidió emigrar a las filas de El Tucán en la pasada elección pérdida con César Amín.

Rosa Cortés, es hoy representante del partido Verde que por cierto, carece de oficinas en Tapachula, tras la culminación del mandato de Aída Flores y la irrupción de “Cheque” Orduña, único expresidente que no aparece en la gráfica de alcaldes en el evento de toma de protesta de Yamil Melgar, donde su hermano Emilio Orduña va como regidor de Morena.

Congreso ya tiene presidentes, Luis Ignacio y Mario Guillén

Mario Guillén es oficialmente el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Honorable Congreso de Chiapas, este fin de semana estuvo de manteles largos. Cabe señalar, que Mario Guillén es un político de altos vuelos, emanado del esfuerzo, la dedicación y el carácter. Ha trascendido y le ha costado todo, porque no le han regalado nada. Hoy por hoy, más que merecida su encomienda legislativa, donde fue multifelicitado, pues también es un hombre que se sabe ganar el corazón de sus amigos y amigas. El poder legislativo, será un aliado estratégico del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y del pueblo.

En tanto, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quedó como presidente del Congreso y como vicepresidenta Elvira Catalina Aguiar Álvarez, hija de la expresidenta del Congreso, Sonia Catalina Álvarez Morales. Katy Aguiar comparte cargo con Getsemaní Moreno Martínez, quedando como secretarias Wendy Arlett Hernández Ichin y Marcela Castillo Atristain en la 69 legislatura.

Jesús Domínguez y Freddy Escobar, suman esfuerzos

Jesús Domínguez Castellanos, diputado local, igualmente atrae reflectores del argot político chiapaneco. Su cabildeo ha comenzado desde el centro del estado y se ha visto muy de cerca de otro legislador local y representante de la zona baja, Freddy Escobar Sánchez, quien tiene un largo trabajo para abonar a la atención de carencias, mediante la oportuna gestión legislativa, pues en materia de vivienda, se le olvidó entregar algunos terrenos a ciertas asociaciones civiles. ¡Veremos!









