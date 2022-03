Clase Política | Demagogia, grave problema en el ejercicio político

Aquella promesa de ofrecer funcionarios o servidores públicos aterrizados al nivel socio económico universal y sensible a los desprotegidos u olvidados por el gobierno, se volvió una charlatanería que no pudieron seguir escondiendo los empleados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, incluso también se suman actores políticos de una oposición blandengue, mediocre y flácida del PRI- PVEM, que nadan de muertito para no ser consignados por el látigo del desprecio del poder en turno.

Ejemplos en la frontera sur de México, son varios como el legislador federal, José Luis Elorza (inoperante descomunal), los encargados del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur, como Francisco Garduño Yáñez y Paola López Rodas, el diputado local, Isidro Ovando Medina, (mudo sin levantar la voz ante la violencia en Huixtla y Tuzantán), Yolanda Correa y Yamil, con parca y nauseabunda asistencia como membrete en giras de gobierno.

No se les da el servilismo, ni el oficio político, ante la frustración de “apenas alcanzar la estrella”; una oportunidad de enchufarse a la teta presupuestaria, pero con fecha de caducidad.

Y es que el traje y la capa de perdición y desprecio, retornó a todos los niveles jerárquicos del régimen transformacional, al tratar con la punta del pie al engañado pueblo.

Ajenos a los preceptos de la cuarta transformación que ya se la pasan por el arco del triunfo, varios servidores públicos (contados casos) desde el más tlacuache, hasta el zopilote que ha volado más alto, busca la forma de disuadir, engañar, prometer sin atender ni resolver, y fomentar demagogia al más puro estilo del neoliberalismo que tanto odian.

Población obligada a saludar y rendir pleitesía a sobrados empleados

Títeres acomplejados con cargos temporales, han inundado diversas alcaldías municipales, diputaciones locales, delegaciones federales y el más reciente mal ejemplo, la dirección nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un Zoé Robledo, con la barba crecida, pensando que la ciudadanía le va comprar la facha de pintor, aunque no pueda dar un peso partido por la mitad a millones de derecho habientes necesitados que pagan sus impuestos y sus cuotas en tiempo y forma.

De nada sirve tener un director del IMSS, con elevados presupuestos millonarios para atender a la ciudadanía derecho habiente, si se la pasa dando lastima o haciéndose la victima de que si trabaja. Atiende al primer indígena que se encuentre en la calle, solamente para la fotografía del Facebook, en una clara acción demagógica y simuladora, contrapuesta a lo que pintó la 4T.

La gente ya está harta y hasta la madre, de políticos mediocres con doble discurso que solo ven en la población un capital político para lograr sus aspiraciones. Ya cuando llegan al cargo, a surtirse y embarrarse de los jugosos negocios, cierran las cortinas y desconocen a medio mundo.

Los millones de derecho habientes del Seguro Social, jamás se han acercado a los nosocomios de la muerte a pedir limosna. Pagan el servicio negligente y mediocre, y solo reciben malos tratos de carniceros con batas de doctor o trajes de enfermera.

Fulanos, zutanos y perenganos con la bandera guinda de la cuarta transformación, oficialmente se transformaron. No les interesa que el próximo 10 de abril, se registre un proceso de revocación de mandato para rechazar o ratificar al presidente de la república, pues es un secreto a voces su confianza por adquirir triunfos robados- con fraudes electorales ya confeccionados.

Nexos y Contextos

Política dolosa, doble cara, y pecaminosa pulula en Chiapas

Al sentir el poder del cargo conferido por la federación, ya no caminan, vuelan y vuelan de forma intocable e inalcanzable, burlándose de la población y generando parafernalias públicas con alto sentido demagógico, para que testigos en público, noten su monumental sensibilidad y corazón, pero en privado, la pedantería, soberbia, la negligencia, la mediocridad y la abusives es permanente, ante una lista pormenorizada de mexicanos muertos por negligencia, carencia de medicamentos o simplemente desprecio y discriminación con dolo y mala fe.

Vaya cambios de humor, propios de tri polares al acecho. Incluso hay presidentes municipales abanderados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se atreven a manifestar que ganaron con la gracia del cabecita de algodón y por ende, ni el gobernador en turno (Rutilio Escandón Cadenas), tienen derecho de tocarlos ni con el pétalo de una rosa y menos con un pelo de rana calva.

Ahí están los ejemplos en Huixtla y Tuxtla Chico, que adquirieron ediles municipales de partidos ajenos a Morena, porque según presumen sus dirigencias estatales negociaron para ser aliados traidores al régimen de gobierno, no importando que a las arcas municipales les den vuelta, saqueen, roben y utilicen para tragar hasta las tripas y desechos de fondos presupuestarios.

Comentarios antoniozavaletah@gmail.com