Clase Política / “Derrota de Sharys Coutiño en Tuxtla Chico, es una realidad”

*De chile, sal y de manteca rumbo a las elecciones

*, impunidad, inseguridad y abuso de poder embarga a Tila

*Trabajar por Chiapas exhorta gobernador electo, Eduardo Ramírez

*Pepe Cruz y Julio César Rincón, senadores por Chiapas





Como una broma de mal gusto, ha sido catalogado el desacato a la Ley Electoral impulsada por Sharys Coutiño, candidata perdedora del partido Verde Ecologista en Tuxtla Chico, quien sin la mayor orientación jurídica ni constitucional, lanzó la tenebra de no aceptar el resultado pese a no tener los números a su favor (quien quita y pega, según ella y sus asesores), que se traducen a estas alturas del partido en “patadas de ahogado” cuando la presidenta del honorable Congreso de Chiapas, Sonia Catalina Álvarez ha manifestado de forma tajante que solamente se revisarán las condiciones extraordinarias en materia electoral de Chicomuselo y Pantelhó, donde no hubo condiciones para celebrar las elecciones.

Ambos casos ajenos a los otros 122 municipios de Chiapas donde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), signó de forma contundente un resultado aprobatorio mediante el otorgamiento de constancias de mayorías, tal es el caso de Julio Gamboa Altuzar, como presidente electo de Tuxtla Chico, derivado de un acuerdo integral de consejeros políticos que se suma al sendo paquete de ganadores que van paralelos a los resultados favorables para el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En Chiapas el partido tricolor ganó 4 municipios, mientras el Verde logró 27 por 39 que retuvo el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La repartición del pastel, ya es un hecho avanzado, pero una minuciosa indagación en Tuxtla Chico, exhibe a la ahora excandidata ambientalista Sharys Coutiño, de sufrir una dura crisis existencial, producto de sus presiones políticas y sobre todo empresariales, puesto que sus padrinos mágicos e inversionistas no están contentos con el resultado, ajeno a las promesas de triunfo que ella garantizó el pasado 2 de junio.

Lamentablemente, los resultados están sobre la mesa y no cambiarán de color por caprichos, deudas o presiones personales de la excandidata ambientalista, quien no entiende que el PVEM, es un aliado de la Cuarta Ttransformación e integrante nato de la coalición “Juntos Haremos Nuevamente Historia”, por lo que resultan temerarias sus acusaciones contra el órgano electoral que le dio el triunfo a su mandatario estatal y a la nacional, solamente por querer rescatar sus compromisos personales, que por tal desesperación, ya se traducen en fines de lucro o vendimia electoral anticipada mal vista por la ciudadanía que finalmente la rechazó en las urnas, pese al intento de coacción.

Sharys Coutiño está quedando muy mal parada, y deja mal a su partido político, producto de sus berrinches o menoscabos, que orillan pegarle al pesebre (IEPC e INE), quien de cualquier forma han tenido el mango del sartén para definir el rumbo de Tuxtla Chico, pero sobre todo, del Estado y la Federación donde las mayorías yacen contentos, tras la repartición del pastel bajo acuerdos desde arriba hacia abajo como la barredora, que denotan un hecho consumado.





Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca rumbo a las elecciones

*Corrupción, impunidad, inseguridad y abuso de poder embarga a Tila





La indiferencia social que sufren los habitantes de Tila, es producto de la disputa territorial y de poder entre dos grupos antagónicos en Chiapas. Al mantener su pugna recalcitrante, jamás se percataron que abrieron las puertas del infierno al crimen organizado en Chiapas.

Varios municipios sufren del mismo mal y pagan las consecuencias de sus actos, pues mientras ellos se despedazaban por el saqueo, la malversación, el mal ejercicio público, nepotismo y el enriquecimiento inexplicable, permitieron herencias malditas a nuevos clanes de compadrazgos o allegados fraternos para sujetarse a la teta presupuestal que, es lo mismo a perpetrar una invasión o una competencia incomoda.

Tila y su denigrante violencia, es producto de la disputa entre grupos del poder local. Es el reflejo de la podredumbre que permea en todo el estado y sus diversas líneas fronterizas.

El acabose ha llegado con las muestras de sangre por las calles, la violencia desatada que ha cobrado la vida de habitantes y el pavor que orilla la huida de sus pobladores a otras extensiones territoriales para conservar la vida.

Tanto el gobernador saliente como las instancias federales saben de la disputa de hordas salvajes en dicha localidad, donde pelean más que el dinero a malversar, medrar o robar. Hay más intereses mezquinos pero millonarios detrás del trasfondo, incluso pasan arrastrando el desarrollo social, económico, productivo, educativo que se traduce en zozobra, marginación, pobreza y soledad al cierre de un sexenio.

Se habla del reclamo generalizado de 130 hectáreas de tierras que ya quedaron bajo viviendas y propiedades, producto de la mancha urbanizada. Se habla de disputas sangrientas por el mismo mal territorial entre la agrupación denominada “Autónomos” presuntos propietarios contra el grupo conocido como “Karma”, a quienes advirtieron de limpiar Tila de sus tripas casa por casa, pues manifiestan son ajenos a las comunidades y oriundos de otros territorios, que llegaron a tratar de quedarse con la tierra que les ha costado más de 60 años de lucha.

El resultado de la gresca se traduce en 21 vehículos quemados, 17 propiedades incendiadas con gente calcinada, logrando la detención el gobierno estatal que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, de seis personas involucradas tras la muerte de varios inocentes. ¿Qué sigue?





A trabajar por Chiapas exhorta gobernador electo, Eduardo Ramírez

Luego de recibir su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció por un Chiapas de progreso, vinculado a la población que lo llevó al triunfo y con quien gobernará de forma histórica en la nueva era de la democracia, la justicia, la reactivación económica y el progreso junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace apenas unos días, el gobernador electo de Chiapas, acudió acompañado de su esposa y allegados para concretar el gran momento de “escribir la historia de la nueva era”. Ramírez Aguilar, afirmó que tras los resultados del pasado 02 de junio, “ganó la voluntad del pueblo, la esperanza y la visión de un futuro mejor para las y los chiapanecos”.

Pepe Cruz y Julio César Rincón, senadores por Chiapas

El doctor Pepe Cruz y el comunicador Julio César Rincón Fernández, ya son oficialmente los senadores de la república por Chiapas, el primero estará en tribuna y el segundo con la suplencia, pero no por ello, menos importante. Ambos son actores políticos claves en el gobierno de la cuarta transformación. Ambos recibieron la constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Junta Local en el estado, como representantes chiapanecos en la cámara alta.

Ambos son actores de mayor importancia en la política chiapaneca. Pepe Cruz por ejemplo, goza de personalidad única. Tiene oficio político y hace alabanza a su humildad que lo representa, tal cual la demostró durante un encuentro productivo con los integrantes del Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (Cocopech), en el San Pancho, donde queda el precedente de amistad, fraternidad y respaldo mutuo.

“Agradezco al pueblo chiapaneco su confianza, respaldo y apoyo incondicional a este gran proyecto por la continuidad de la Cuarta Transformación. Ratifico que mi compromiso es con el pueblo, con las causas y necesidades más justas, para hacer un Chiapas y México más próspero”, destacó Pepe Cruz

En ese sentido el senador por Chiapas, abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que en esta ruta y desde el Senado de la República será un aliado más de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, con quienes harán realidad el segundo piso, de la mano de todos los sectores productivos y población en su conjunto” remató





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com