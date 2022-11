Clase Política | Diario del Sur, es parte de la historia de Tapachula: Rosy Urbina

Tiempos de éxito, trascendencia y bendiciones atraviesa el decano del periodismo en Chiapas “Diario del Sur”, en el marco de su 75 aniversario, consolidándose como el rotativo más importante del Soconusco y uno de los mejores en el sureste mexicano, miembro distinguido y activo de la Organización Editorial Mexicana (OEM) que se ha ganado la preferencia a base de esfuerzo permanente y trabajo integral; fruto de un equipo humano bien confeccionado que ha mantenido viva la maquinaria y sus exitosas redes sociales frente a la globalización que nos apremia.

Con sede en la central de cortes vacunos con sazón argentina de Tapachula, un equipo bien consolidado que empuja ferozmente el Decano del periodismo en Chiapas, compartió tres tiempos formidables de alta gastronomía con representantes de los tres niveles de gobierno.

Acudieron como invitados especiales la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda; el presidente de la junta de coordinación política (Jucopo) del Honorable Congreso de Chiapas, Yamil Aarón Melgar Bravo; el representante de la Asociación Civil, “Qué Viva la democracia” y empresario regional, Jesús Domínguez Castellanos; el síndico municipal, Santiago Azael Ancheyta y el secretario de gobierno municipal, Roberto Fuentes Thomas.

En la mesa del presídium, estuvieron representantes distinguidos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la fiscalía general del Estado (FGE), Hugo Rodríguez Pascacio; el presidente municipal constitucional de Tuxtla Chico, Julio Gamboa Altuzar, así como el delegado regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Miltón Ordoñez Rodríguez.

En el micrófono el director del Decano del Periodismo, Roberto Segoviano Rodríguez- emprendió el efusivo discurso a favor de quienes han entregado muchos años al sostenimiento de un medio informativo de alto nivel que se ha logrado consolidarse en tiempos de plena globalización y modernidad mediante el mundo de las redes sociales.

Ante la presencia de representantes del sector empresarial de la Confederación Patronal de la República mexicana (Coparmex), sectores productivos, prestadores de servicios y el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Alberto Zamora Díaz, así como distinguidos empresarios locales como, Alfredo Gálvez Sánchez, el magno evento se enarboló con el reconocimiento de los trabajadores con mayor antigüedad, que han entregado parte de su vida a la publicación y difusión de los temas más relevantes que trascienden y son noticias.

Nexos y Contextos

Un medio que ha visto la transformación de Tapachula

Fue la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, quien destacó la trayectoria del Diario del Sur, por ser parte de la historia de la Perla del Soconusco, “Desde su fundación, es un medio de comunicación que ha acompañado el crecimiento y transformación de Tapachula”, destacó al saludar a la gerente María Magdalena Jiménez y el subdirector, Roberto Segoviano Hernández, además de lanzar un saludo con cariño del pueblo de Tapachula, a la directora general de la Organización Editorial Mexicana (OEM), doña Paquita Ramos de Vázquez y al ingeniero Francisco Torres Vázquez vicepresidente de la importante organización editorial”.

Se congratuló la titular del ejecutivo con analistas, reporteros, redactores, fotógrafos, maquinistas y personal de limpieza, por su labor importante, del día con día.

Rosy Urbina aprovechó para reconocer la labor altruista del síndico municipal, Santiago Ancheyta por la donación de cuneros al área neonatal del Sistema Municipal DIF Tapachula. “Hoy por la mañana me sacó unas lagrimitas, no saben que corazón tan grande tiene Santiago y hoy me lo demostró con la donación de los cuneros”, destaco al tiempo de enfatizar la labor del secretario municipal, Roberto Fuentes Tomas, del diputado local titular de la Jucopo, Yamil Melgar Bravo por su trayectoria en el Congreso local y al representante de la organización “Qué Viva la Democracia”, Jesús Domínguez Castellanos.

Fue una tarde espectacular “con el grato reconocimiento a la responsabilidad informativa siendo el Diario del Sur, el registro de los acontecimientos históricos de Tapachula y la región durante 75 años, que se dice fácil. Es el patrimonio de la memoria histórica tapachulteca, soconusquense y chiapaneca. Una labor permanente para materializar, impulsar y defender la libre expresión, mediante un compromiso arduo laboral por tantos años, reflejados en las páginas del Decano del Periodismo” remató la alcaldesa.

Frente a una escenografía colosal con el número 75 y el logo de la Organización Editorial Mexicana (OEM), estuvieron los que integran la gran familia periodística en la región Costa, Soconusco y la ciudad de Tapachula.

Recibieron reconocimiento la jefa de redacción, María de los Ángeles Vargas Damián, por sus 25 años de ardua labor; Ricardo Martín Gómez Castellanos con 24 años de servicio en el área de diseño, asimismo Jorge Alberto Sánchez briones con 26 años, Rutilo Rodas Cancino con 28 años; Rigoberto Quintana Orantes con 28 largos años de trabajo, Pilar Gardelia Aguilar Rangel y Saúl Orantes Morales ambos con 30 años de antigüedad. Congratulaciones.





