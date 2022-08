Clase Política | DICONSA culpable de desabasto y hambruna: campesinos

Es preocupante. Al cumplirse dos meses de atraso y sin alimento, el hambre aprieta a miles de familias de la zona rural campesina en la región Costa, Soconusco, Istmo y Sierra de Chiapas. Las manifestaciones en contra de los directivos de DICONSA en Chiapas, son notables y evidentes, cuando la población marginada que recibe productores de primera necesidad “gota a gota”, no aguantó la humillación y el desabasto del cual son objeto.

Para evitar que los integrantes del consejo comunitario de abasto, encabezados por Alonso Gamboa, colapsen las carreteras de la región, desde Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Acacoyagua, Huixtla, Acapetahua, Pijijiapan, Frontera Comalapa, Tonalá y circunvecinos, exigieron al gobierno federal, oxigene el área de Desarrollo Social DICONSA, para que sean apoyados con mil 500 toneladas de maíz de carácter urgente, ante la hambruna y necesidad que atraviesan miles de familias; hombres, mujeres, menores de edad y adultos mayores, en zonas con marginación e índice de pobreza extrema.

Y por la necesidad de tener ocho almacenes vacíos, los inconformes tomaron las instalaciones en Tapachula, para recordarles a las autoridades que requieren de 400 toneladas por mes para abastecer a sus comunidades. ¡Hambruna irreversible?

En la página oficial de la SEGALMEX, afirma promover “la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeños productores, así como garantizar el acopio y distribución eficiente de alimentos básicos, para propiciar el bienestar de las comunidades más vulnerables de nuestro país”.

Sin embargo, al rascar minuciosamente, se destapa una cloaca infestada de corrupción, cuando la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), del gobierno Federal, indaga el paradero de 9 mil 500 millones de pesos de SEGALMEX, DICONSA y LICONSA en los ejercicios 2019- 2020. Surgen 618 expedientes de corrupción, información confirmada por Roberto Salcedo Aquino, titular de Función Pública Federal.

Sector rural- indígena, paga los platos rotos tras investigación

Por investigación federal anunciada en las mañaneras, son alrededor de 30 millones de pesos mensuales en insumos alimenticios de la canasta básica que deben ser canalizados a los sectores rurales en la región Soconusco de Chiapas, a través de DICONSA.

Y es que en apenas dos meses, la crisis alimentaria, atrapó a miles de habitantes. En sexenios anteriores, este síntoma de carencia, nacía por la voracidad y corrupción de quienes despachaban en DICONSA Chiapas.

Actos deshonestos, robo de mercancías, saqueos desmedidos que terminaban en el río Suchiate colindante con Guatemala, eran noticia nacional e internacional, puesto que los grandes cargamentos de maíz transgénico, fueron dilapidados de forma mañosa, descarada, perversa y bandida. El funcionario o los funcionarios corruptos, optan aplicar aquella ley humana, “pónganme donde hay” y lo demás ellos lo resuelven, mediante triquiñuelas y asociaciones delictuosas.

Por actos corruptos, en el actual sexenio ya fue procesado penalmente un funcionario de SEGALMEX por malversación de 950 millones de pesos ya recuperados por la federación. Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la

Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra diversos funcionarios por uso ilícito de atribuciones y facultades además de delincuencia organizada.

Y sale a colación por la presión social registrada en Tapachula, Chiapas, cuando los manifestantes denunciaron a Pedro Escobar Albores, delegado estatal en turno como un inoperante e infructuoso, “Las esperanzas serán esperar el primer camión con insumos, puesto que no hay ni un grano de arroz en Tapachula”.

En tanto, Jesús Valencia Guzmán, director operativo de DICONSA, lamentó que situación en el país es caótica por la carencia de recursos. Atribuye la falta de alimentos a la poca disposición del gobierno federal, pero yace equivocado. Si no hay insumos en DICONSA Chiapas, es derivado de una profunda investigación de la Función Pública Federal, donde presumen hay varios implicados. ¿Cárcel?

Nexos y Contextos

En la 5ª privada sur, “Nos hizo justicia la transformación”: mujeres

La quinta privada sur, calle eternamente abandonada desde hace varios gobiernos, finalmente le hicieron justicia junto a sus habitantes, cuando el ayuntamiento de Tapachula, que preside Rosy Urbina Castañeda, determinó hacerla nueva a beneficio de cientos de familias, incluyendo comercios establecidos como el famoso negocio de cenas tradicionales doña Tere.

Colindante con el periférico de la Perla del Soconusco, la 5ª privada sur, tiene historia, puesto que desde sus orígenes ahí retumbaban las luces y sonidos del famosísimo salón Macondo.

Magisterio, sindicatos, locatarios de los principales mercados, profesionistas y políticos vivieron sus mejores bailes tropicales en dicho salón que justamente se encuentra en la quinta privada sur. Solamente que esa parte fue arreglada con antelación, mientras que el término de la avenida, aguantó otros trienios, hasta que vino la cuarta transformación y se apiado de sus habitantes.

Rosy Urbina Castañeda, acompañada del síndico, Santiago Ancheyta; del secretario de gobierno, Roberto Fuentes Thomas, de la primera regidora Gladiola Soto, y demás funcionarios hace historia para la población de este sector urbano de Tapachula y para cientos de voces autorizadas y acreditadas de Chiapas, luego de culminar la quinta sur entre 6ª y 8ª oriente. Objeto de reconocimiento para cientos de amas de casa y personas de la tercera edad, que jamás se imaginaron que un ayuntamiento los volteara a ver. Y como bien dice el nuevo dicho, “Ahora sí, les hizo justicia la transformación”.

Atracó a Bomberos en Cacahoatán, denota ineptitud de Rafael Inchong

Desde hace varios ayeres, el tema de la seguridad pública en Cacahoatán, está agotado. Presidentes municipales van y vienen y prefieren enterrarle los dientes al presupuesto de obras públicas, los temas de bares y cantinas, y por encima de ello, minimizar el cuerpo de seguridad pública para permitir el libertinaje en todo su esplendor en dicha localidad fronteriza.

La inseguridad, es la peor prueba de la perdición y la mediocridad del actual ayuntamiento que preside Rafael Inchong, tachado de imberbe que se volvió la peor tarjeta de presentación del Partido del Trabajo, externan militantes y activos de la cuarta transformación. Dejará a su retiro la actual administración, saqueo descarado y pésimo

ejercicio de funciones, puesto que en el área administrativa y el control de las finanzas o el tesoro local, huele a plaga y racomin al mismo tiempo.

Trasciende por fuentes al interior del mismo ayuntamiento, que la voracidad, hambre por el dinero y ganas de enriquecerse ilícitamente, está permitiendo que dos grupos de funcionarios se estén hasta por debajo de la lengua. Y es que los desplantes del que se encuentra en el despacho de presidencia, ya comenzaron a generar escozor y malestar para los oriundos de Cacahoatán. Hay mentadas de mayo que arreciaron en las últimas semanas en contra de los llamados fuereños, a quienes ven con dientes y uñas para fuera, al ser tachados de rateros, arrogantes, corruptos, bandidos, incluso hasta mantenidos de los cacahoatecos.

En fin, la situación que destapó el tamal, ha sido el robo sufrido a los bomberos municipales, quienes tantito se distrajeron y les saquearon las oficinas. Los dejaron sin herramientas, y demás aditamentos que han servido para auxiliar a la población de Cacahoatán. Lamentan que la inseguridad escarbe a organismos y agrupaciones altruistas, pese a que arribaron para coadyuvar con la ciudadanía y con el ayuntamiento que en definitiva, “brilla por su ausencia, tras su hundimiento en la inoperancia”…

Acertijo Público

*Hace unos días, un grupo de presuntos productores de cacao, encabezaron una rueda de prensa para organizar una exposición de una gama productos. Hablaron maravillas del Cacao del Soconusco, pero al solicitar datos sobre el apoyo, capacitación, gestión, organización y coordinación para impulsar al sector productivo, se escuchó un silencio sepulcral. Hay organizaciones “patito”, que usualmente consiguen fideicomisos o patrocinadores extranjeros, pero no tienen cacaotales, terminan haciendo la labor de coyotes (compradores a bajo costo del cacao a los productores reales), para revenderlo, sacarle raja y seguir hundiendo, aprovechándose y humillando al verdadero sector… Y es que la verdadera plaga del sector productivo, sigue siendo la voracidad y hambre del avasallador y oportunista. Coyotes de la misma loma.

*La fama cuesta, mientras en varios rincones de Chiapas, ya se dejan ver las bardas pintadas a favor del senador Eduardo Ramírez Aguilar con los colores progresivos del guinda y blanco, quien no está del todo contento, es el ex gobernador Manuel Velasco Coello, puesto que su homóloga Xóchitl Gálvez, presentó un punto de acuerdo ante el senado de la república, para que Maveco, rinda cuentas por irregularidades en el gasto de 685 millones de pesos, supuestamente destinados a un programa social para empoderar a las mujeres pobres. Derivado del hecho, la comisión de vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, avaló el acuerdo para solicitar un informe detallado a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por los 20 mil 80 millones de pesos observados en cuentas públicas del 2013 al 2018, pero en aquel tiempo la ASF le brindó a Maveco, la ley de amnistía. Hoy la exigencia de su homóloga senadora Gálvez Ruíz, le hace llover en su milpita. ¿Causa malestar en el jet set del palacio nacional, los movimientos de su ex secretario de gobierno Eduardo Ramírez en Chiapas?...

