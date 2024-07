Clase Política | Disputa presidencial de EU, alborota a carteles mexicanos

Aquel atentado fallido en contra del aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano, Donald Trump en Butler, Pensilvania, el pasado 13 de julio, sigue alborotando en demasía la política internacional, los intereses de grupos de poder empresarial en países vecinos como México, incluso revolvió a los carteles de la droga más poderosos en busca de inmiscuirse en la disputa del poder de la Unión Americana.

El pasado siete de mayo del 2024, el expresidente, Donald Trump, (casi dos meses después del reciente atentado), anunció declararle la guerra a los carteles de la droga mexicanos. Advirtió usar las fuerzas especiales de EU, para acabar, darle de baja o asesinar a los principales líderes o cabecillas en México, en caso de ganar las elecciones de noviembre del año 2024.

Según un artículo publicado en la revista Rolling Stone, Donald Trump, externó la idea de enviar fuerzas especiales a México, sin el consentimiento del gobierno federal que actualmente preside, el mandatario Andrés Manuel López Obrador y que será presidido próximamente por la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el particular caso de grupos delictivos o carteles de la droga mexicanos, son puestos en tela de juicio ante su persecución actualmente enérgica mediante corporaciones como la DEA y el FBI, tras la culminación del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reposicionamiento de Kamala Harris contra Trump

El actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden, no termina su mandato y empujará a toda máquina la lucha contra la delincuencia internacional, al tiempo de impulsar la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, en lo que representa una lucha titánica por el poder de la potencia mundial americana.

Donald Trump fue agredido de un balazo en la oreja, pero logró resurgir con un amplio posicionamiento mediático, tras el intento de asesinato, en un evento público. Su equipo de seguridad resguardó su integridad física en un templete y segundos después, el servicio secreto abatió prontamente al agresor, Thomas Matthew Crooks (joven de 20 años de edad), residente en Bethel Park, evitando el magnicidio político más impresionante en la actualidad y de la historia del mundo.

Por las fallas a la seguridad del expresidente, Donald Trump y el intento de asesinato fallido, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunció del cargo tras 27 años de servicio y tras los enérgicos cuestionamientos de senadores norteamericanos, durante una comparecencia de seis horas y pese a todo, el presidente Joe Biden, ratificó su respaldo a la funcionaria.

Donald Trump sucumbió la mala racha y alcanzó la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, tras el atentado fallido que solamente le perforó la oreja. Tanto es su popularidad que ya suena su corrido norteño. José “Pepe” Sánchez, un acordeonista y vocalista originario de San Luis Potosí y miembro del Conjunto Diamante Norteño, ha lanzado un corrido que narra con lujo de detalles lo ocurrido el pasado sábado 13 de julio en un mitin en Butler, Pennsylvania.

Tal cual lo precisamos en una anterior entrega en el Decano del Periodismo, el corrido se ha convertido en un fenómeno cultural, reflejando la importancia de este género musical en la cultura mexicana para contar historias de figuras sobresalientes.





Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

DEA: sobre detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López

Si Julio Scherer, inolvidable creador de la Revista Proceso viviera, recordaría con lujo de detalle, con pelos y señales o con santo y seña, aquella frase que trascendió en una entrevista realizada a Ismael “El Mayo” Zambada. “Si me atrapan o me matan nada cambia”.

Tras varios años de aquella entrevista al famoso Señor de la Montaña o el “Señor del Sombrero, este 25 de julio del 2024, fue detenido por agentes de la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el Aeropuerto de El Paso, Texas; presuntamente derivado de una investigación ultra secreta.

“El Mayo” está delicado de salud, se entregó: Mike Vigil

Sin embargo, no hay argumentos legibles en torno a su detención, por lo que varias fuentes de información, manifiestan que el líder del Cartel de Sinaloa, pudo haberse entregado voluntariamente.

Por ejemplo, el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, confirmó que “El Mayo” Zambada, se entregó a las autoridades estadounidenses, en el marco del proceso electoral para definir la próxima presidencia de los Estados Unidos.

Por su parte, el procurador general de justicia de Estados Unidos, Merrick Garland asegura fue detención de Zambada García junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

La DEA hace público la probabilidad de que el capo de capos, se encuentre delicado de salud. En la actual administración presidencial, Joe Biden ofreció 15 millones de dólares a la captura de “El Mayo” Zambada.

AMLO, pide al pueblo, no meterse en la guerra entre carteles en Chiapas

Veinticuatro horas antes de la detención del capo de capos de 76 años de edad, Ismael “El Mayo” Zambada, en un Aeropuerto privado de El Paso, Texas; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población desplazada y no desplazada en por lo menos 30 municipios de Chiapas, no participar en la disputa entre los grupos del crimen organizado, manifestando no rechazar la ayuda de la Guardia Nacional (GN) ni del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que irrumpió desde la noche de este jueves varias comunidades rurales de Amatenango de la Frontera, en la Sierra Madre de Chiapas, donde reportaron fuertes balaceras y bombardeos con drones.

El presidente de México reconoció que hay movilización entre la frontera de México y Guatemala, por dos grupos delincuenciales que están confrontados porque quieren tener el control de esa franja y buscan captar bases de apoyo entre las comunidades.

Cabe señalar, que la gobernadora de Huehuetenango, Guatemala; Elsa Hernández, confirmó la atención de por lo menos 400 chiapanecos que huyeron de la guerra entre grupo delictivos en la Sierra Madre de Chiapas. Los afectados, pidieron asilo y refugio en el vecino país, resguardándose en algunas aldeas.

Lo anterior es derivado de la guerra abierta entre comandos armados ligados a carteles del narcotráfico. En las últimas 72 horas se han registrado 26 bloqueos en carreteras y caminos rurales principalmente de Motozintla, El Porvenir, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Bejucal de Ocampo, la Trinitaria, Montecristo de Guerrero, La Grandeza, Bellavista, Siltepec donde incluso han ocurrido sendas balaceras, Honduras de la Sierra, la Concordia y Ángel Albino Corzo.

Mariano Rosales y el desmentido levantón

Tremendo susto se llevó Mariano Rosales Zuarth, en Villaflores, cuando varias fuentes de información reportaban su desaparición, producto de un falso levantón por parte de un grupo armado.

Ni una hora transcurrió cuando apareció en el mundo de las redes sociales y acompañado con varias personalidades del ámbito político para diseminar la bola de humo y tratar de reivindicar la brecha, puesto que pasará la estafeta de la alcaldía a su hija en el próximo periodo gubernamental. Villaflores es de los pocos municipios de ganó el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM).



