Algunas voces entre la Clase Política aseguran que el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, hijo de Eduardo Robledo Rincón, trae la venia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al determinar que su tercer informe, fuera en la explanada del Palacio Nacional, con un conclave de invitados minuciosamente seleccionados (para echar montón) para concretar la operación pre-destape ¿rumbo a la gubernatura de Chiapas en el año 2024?. Tras la convocatoria. Y es que “a la feria muchos fueron a ver, y no a comprar vinieron”…

Sin embargo, no por mucho madrugar, amanecerá más temprano. La actual convocatoria permite cotejar el arranque del ajedrez político nacional, para saber cómo se va desenvolviendo la culebra al cierre del año 2021.

“Día de fiesta, dinero cuesta, lava la camisa y echa la siesta”… Zoé trae línea y se ha movido durante un año y ocho meses para un despliegue operativo en Chiapas con el Seguro Social, aprovechando los estragos del Covid-19, además de pararse el cuello con la aplicación masiva de la vacuna para inhibir la pandemia.

Le ha permitido hurgar las entrañas socio económicas del sector rural campesino. Un capital humano y político de la cuarta transformación bajo la premisa de apoyar al pueblo, por encima de otras clases sociales que sufren por la crisis económica, política y migratoria.

Rutilio Escandón, atiende sus labores ejecutivas en Chiapas

Por algo no fue… Cabe señalar que el actual ejecutivo del estado, Rutilio Escandón Cadenas, esposo de Rosalinda López Hernández hermana del actual Secretario de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández y en automático sobrino del huésped del palacio nacional, no acudió y no se olviden que está en pie firme y conciso los procesos de reelección tanto en las entidades federativas como en la presidencia de la república.

Eso no desconfigura el algoritmo electorero de tener al menos una terna por el próximo gobierno de Chiapas que emanen de la cuarta transformación, para echar montón a la oposición. Un oligopolio perfecto bien confeccionado de Amlo para jugar “ganar- ganar” sin rivales y con sus propias canicas.

En el particular asunto de la reelección, es un experimento consumado de la cuarta transformación en el pasado proceso electoral con la instauración de sus alcaldías municipales, diputaciones locales y federales para mantener el control político en las geografías locales y el mango del sartén en los parlamentos locales y en San Lázaro.

Sheinbaum, pieza comodín en el juego del Calamar mexicano

Sabedores de la pugna recalcitrante por el poder político de la nación desde las tripas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre los invitados al pre- destape de Zoé Robledo, estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se ha convertido en el comodín electoral frente a las aspiraciones electorales del senador Ricardo Monreal Ávila por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien fue entrevistado por Víctor Alberto Trujillo Matamoros, “brozo”, tirador oficial de Amlo en el actual sexenio.

Monreal lanzó una actitud retadora de postularse por la cuarta transformación y asegurar que, si no están con él, están contra él.

Súmele a la terna nacional, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de relaciones exteriores (SRE), quien igualmente se ha mantenido al margen pero consciente de sus aspiraciones políticas.

No descartar la ratificación del proyecto único de nación

Como podrán analizar, Zoé Robledo Aburto, termina siendo del equipo directo de Andrés Manuel López Obrador quien, avizora la revocación de mandato con miras al proceso de reelección. “Quien te hace fiesta que no suele hacer, o te quiere engañar o pretende utilizar”… Por esa razón, la presencia de Claudia Sheinbaum, reafirma la probabilidad de mantener un distractor a la presidencia de la república, mientras se consolida el proyecto único de nación, en un solo personaje.

A río revuelto, ganancia de pescadores con crisis migratoria

Ayer mismo la frontera sur de México, vivió un caos descomunal, auspiciado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Instituto Nacional de Migración (INM) para generar un estado caótico por la nula atención de casi 80 mil haitianos que yacen encapsulados en Tapachula.

Los haitianos bloquearon carreteras, golpearon vehículos, gritaron y consignaron al gobierno y exigieron su salida urgente de la Perla del Soconusco. Frente a este escenario de crisis migratoria y humanitaria quien aprovechó figurar para hacerle contrapeso a la fiesta de Zoé Robledo en Palacio Nacional, fue el senador, Eduardo Ramírez Aguilar, al exigir al comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez, canalizar a miles de migrantes a otros estados del país para coadyuvar con su salvoconducto y de esta forma terminar con el severo problema que arrastra el flujo migratorio en la primera entrada de México, tristemente estigmatizado como patio trasero de la casa.

Crisis migratoria asfixia a la frontera sur de México

La inoperancia del Instituto Nacional de Migración (INM), y la comisión mexicana de ayuda a refugiados (COMAR), ya provoca un colapso social y económico a la frontera sur de México. Francisco Garduño comisionado del INAMI y Aristeo Taboada Rivera, delegado de Migración en Chiapas, le apostaron a la demagogia y la simulación para vender falacias. Están engañando a más de 80 mil migrantes centro, sudamericanos y haitianos, enraizados en la ciudad de Tapachula, con la promesa de otorgarles salvoconductos que no existen.

Del diálogo y las enormes filas en el estadio los cafetaleros en Tapachula, pasó a la intolerancia de los migrantes haitianos. Bloquearon los principales tramos carreteros que causaron congestionamientos vehiculares, histeria en la población local y colapso económico a los sectores productivos. Los supermercados más cercanos cerraron sus puertas por temor de saqueos masivos.

La crisis humanitaria y migratoria encapsulada en Tapachula, se ha convertido en un cáncer social, que el mismo gobierno de los Estados Unidos propició al exigir a las autoridades de México, un pacto de “quédate en México”.

Para que el país sea beneficiado con vacunas Pfizer y Astra-Zeneca, enviadas desde la Unión Americana, la petición del gobierno norteamericano es evitar la migración de extranjeros migrantes e indocumentados para no saturar los estados gringos que colindan con la frontera norte mexicana.

La situación se torna más caótica, cuando los migrantes haitianos amenazan con iniciar caravanas masivas con rumbo a los Estados Unidos. Es cuando el Instituto Nacional de Migración y la Comisión mexicana de ayuda a refugiados vuelven a engatusarlos con otorgarles visas temporales, simplemente para estirar la liga; dar largas en cumplimiento a lo signado entre México y la Unión Americana. Centro, sudamericanos y haitianos, viven un infierno en Tapachula. Se les está acabando las provisiones y las remesas enviadas por sus familiares desde los Estados Unidos se dilapidan en menos de una semana. Por esa razón ya existe un mercado ambulante de haitianos, puestos de comida corrida, vendedores de aguas y refrescos y pan dulce. Sin embargo, el muladar sigue atacado por las autoridades que ni los aguantan pero los pretenden pasar a la báscula tributaria.

La crisis migratoria y humanitaria se agudiza en la frontera sur de México, derivado de la negligencia del Instituto Nacional de Migración (INM) y la COMAR, quien tiene en pausa la tramitación de 80 mil solicitudes migratorias… carecen de recursos humanos y sobre todo voluntad para darle salida y fluidez al fenómeno migratorio enraizado excesivamente como nunca en la historia de #TAPACHULA* *¿Otra vez el patio trasero de la frontera sur de México?*

Tuxtla Chico no descansa, organizan operativos para el Lupe- Reyes

En Tuxtla Chico, las mesas de trabajo para organizar la operatividad preventiva del Guadalupe-Reyes, dieron inicia con el impulso del presidente municipal, Julio Gamboa Altuzar. Traen la premisa de la puntualidad y el orden que permita seguridad a la población en las próximas celebraciones alusivas al día de la santa virgen de Candelaria y posteriormente las festividades decembrinas y cierre de año.

Conclave de Protección Civil, seguridad pública, estatal, municipal, vialidad, salud pública y demás instancias se suman a este esfuerzo enfocado a robustecer la seguridad pública, las medidas preventivas y la sana organización en estrecha coordinación con la iglesia católica, con el firme propósito de enaltecer las tradiciones en esta localidad ubicada en la frontera sur de México.

*Porque los representantes de sectores productivos, empresariales y comerciales COPARMEX, CANACO, CANACINTRA, Hoteles y Moteles, de la Costa y demás… están más mudos que una piedra del río Coatán? Ante el nulo y cero pronunciamiento por la crisis humanitaria y migratoria del fenómeno haitiano, habitantes y profesionistas, lamentan que las voces representativas de las empresas, prestadores de servicios y comerciantes establecidos, se les caiga la lengua y opten por cerrar el pico, pese a que la Perla del Soconusco, se hunde en la desesperación y el alboroto de miles de habitantes procedentes de otros países, quienes tampoco pretenden quedarse, pero los están obligando a pernoctar en la tierra de nadie.

*Zoé Robledo, fue categorizado como funcionario ejemplar en voz del presidente de México López Obrador. Ya anda circulando en el jet set nacional, que hasta podrían hacerlo jefe de gobierno de la ciudad de México en lugar de Claudia Sheinbaum… ¿Tanto cariño?...

