En medio del escándalo nacional, por la censura de “la mañanera” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova, surgió la boda de la chiapaneca y líder magisterial, Elba Esther Gordillo, que atrae reflectores a nivel internacional, puesto que en la lista de invitados especiales figura Poncho Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia de la república.

Tras lograr su libertad, la líder magisterial comiteca, ha logrado subir un alto margen de popularidad con su amorosa noticia para el próximo 12 de febrero en una sede de abolengo oaxaqueña.

En Chiapas, varios grupos políticos han aplaudido la determinación y se apuntan para probar tlayuda y mole amarillo en la sede de la Guelaguetza. Presumen incluso que entre los invitados especiales podría figurar el mandatario estatal, Rutilio Escandón Cadenas y los ex gobernadores, Manuel Velasco Coello, y sobre todo sus tres amores, Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma Barragán y el ex marido de Adela Micha, Jorge Castañeda.

De primas a primeras desplazó temas sobre revocación de mandato, broncas de normalistas de Ayotzinapa, asesinatos a mansalva en estados del norte del país, narco violencia de carteles mexicanos, así como la crisis existencial por Covid-19, hidrocarburos.

La noticia nupcial - le hace un inmenso favor al huésped del palacio nacional, puesto que la caja china magisterial, inhibe todo escándalo mediático en contra de Carolyn Adams y José Ramón López, por la mansión en Texas; un higadito de ultratumba que ha cimbrado las entrañas del gabinete legal federal y ampliado.

Y es que a sus 77 años, Elba Esther organiza su tercera boda; en esta ocasión con el joven abogado Luis Antonio Lagunas de 36 años de edad, quien fue integrante del bufete jurídico que logró su libertad, tras una lucha titánica contra el sistema político de los priistas de Atlacomulco.

La primera hija de apellido Montelongo y su yerno Fernando González (con quien peleó la propiedad intelectual del Partido Redes Sociales Progresistas) son oficialmente los padrinos del próximo magno evento, donde se están apuntando toda la clase política nacional.

Quedan fuera de la fiesta, sus archienemigos Roberto Madrazo Pintado y Miguel Ángel Yunes. No obstante la líder magisterial chiapaneca quien también trae vínculos de amistad política con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, recuerda que otra de sus grandes amistades es Manuel Camacho Solís, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Humberto Moreira.

¿Invitará parte del millón 600 mil agremiados de la Federación de Sindicatos al Servicio de los Estados (FSTSE), los ex mandatarios Felipe Calderón Hinojosa o Carlos Salinas de Gortari?... Veremos que polémica desata el Día del Amor y la Amistad. ¡Parabienes!

Nexos y Contextos

*¿Usted cree que la propuesta del Presidente en torno a que padres regañen a normalistas para evitar manifestaciones, conatos de broncas, zafarranchos y camorras urbanas, ya con eso se acabe el problema?... La solicitud del Presidente fue dirigida para los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, quienes siguen buscando a los 43 desaparecidos tras aquella disputa política contra los Abarca (aliados de la 4T) en Iguala, Guerrero. La narco política desde entonces, es culpada por la desaparición de los normalistas, pero el ejemplo de disciplina y regaños solicitada por el huésped del Palacio Nacional, bien podría aplicarse con los normalistas de las normales Jacinto Canek y la Mactumatzá en Chiapas, quienes según el mandatario, necesitan es una buena regañada para evitar desmadres públicos… ¡hijos del maíz!

Acertijo Público

*Vaya broma de mal gusto le están haciendo al ex dirigente del Suicobach, Víctor Manuel Pinot Juárez, con los supuestos 180 millones de pesos no comprobados durante toda su gestión de 18 años. Le andan moviendo el tapete o de plato si se clavó ese recurso, que alcanza y sobra para vivir gustosamente en Dubái o Suiza. Pero el ex dirigente cobachense, aún yace en Chiapas, con los dientes y garras para afuera, en una clara pugna intestinal recalcitrante contra quienes quedaron en dicho sindicato. Esdras de León, le anda moviendo el tapete a Pinot Juárez, con las acusaciones de depósitos de 940 mil pesos a una cuenta personal y pagos en Liverpool a cuenta del sindicato; sin embargo, habrá que ver el desenlace de la historia, porque actualmente la verdadera pelea es por los bienes inmuebles. ¿Qué sigue?









Comentarios antoniozavaletah@gmail.com