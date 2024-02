Clase Política | “En Chiapas, el camino es la paz”: Eduardo Ramírez

El Jaguar emprenderá su caminar tras su renuncia al senado de la república, inspirado por un pueblo prodigioso para enfrentar su destino porque asegura está predestinado para la promoción de la paz y la recuperación de la esperanza perdida y, reitera “la paz es el camino”.

En los grupos del jet set político nacional y la clase chiapaneca, el Jaguar ha sacado la casta; ha demostrado el carácter que lo engrandeció desde principio de cuentas, gracias a los golpes de la vida que representan la mejor escuela política.

Su capacidad, fuerza y voluntad le ha permitido triunfar y coexistir de forma incuestionable en todos los horizontes, puesto que el mayor obstáculo posible de no ser coartado de su libertad, ni oprimido, lo ha superado.

El destete político y la demostración evidente de su capacidad y liderazgo es prueba fehaciente de ser un próximo gobernador de las libertades, de pluralidad y democracia digna.

Con visión de servir a la base social y no servirse de nadie, tal cual remarca en sus efusivos discursos de ronco pecho, ofrece un Chiapas “todos para uno y uno para todos”.

Eduardo Ramírez, es el Jaguar de las chiapanecas y chiapanecos. Cerró filas desde la cámara alta con un efusivo y emotivo mensaje que ha despertado miles de corazones y consciencias y eso cimbró cada rincón y región de la entidad donde hay un irrestricto compromiso de promover emociones, consciencias y revoluciones a favor de la cuarta transformación.

Como millones de chiapanecos ya saben, Ramírez Aguilar, emprendió su sueño en la política chiapaneca desde hace muchos años como presidente municipal de su tierra.

Logrando atravesar puentes y laberintos con una retahíla de embeleques, fullerías y acertijos, para volver a ser edil constitucional, diputado local, legislador federal, Secretario de Gobierno y senador de la república.

Saca la casta y alcanza su estrella Ramírez Lalo. Es un político reconocido a nivel nacional e internacional. Procede de la meseta comiteca de Chiapas, tierra de Rosario Castellanos y estado natural engalanado de por vida por la madre tierra “se levantan los sueños y las ilusiones, donde es de día y noche con un inicio y un final, desde la primera entrada de México, en la cual inicia la patria”, ha destacado maravillosamente en su última intervención en tribuna nacional.

Chiapas está preparado para ser gobernado por Eduardo Ramírez, pues hace hincapié en no dejarse del absolutismo, pero si emprender un camino virtuoso para abonar en la construcción de la democracia, mediante una labor institucional, principalmente a favor del pueblo de Chiapas.

Desde la casa del federalismo, Eduardo Ramírez aseguró que se va satisfecho viene de lleno a luchar y trabajar para encabezar un proyecto republicano abanderado por una coalición de partidos políticos que igualmente sumarán esfuerzos a favor de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo. Enaltecerá el próximo gobernador, a la tierra del Jaguar Maya en la senda de la justicia.

Nexos y Contextos

De Chile, Sal y de Manteca rumbo a las elecciones

PT Cacahoatán se desploma, pide ayuda al podrido PRI

La situación caótica que vive el Partido del Trabajo (PT), en el municipio de Cacahoatán, es históricamente triste. De ser el primer gobierno abanderando la estrella del Che Guevara, hoy la localidad fronteriza yace convertida en una ratonera, con ratones corruptos a la vista que están desmembrando el ayuntamiento municipal.

La población así como líderes del sector productivo y comercial, repudian que el edil con licencia Rafael Inchong, sea un mequetrefe, lacra y manipulador de sus propios familiares para convertirlos en cómplices de un desfalco millonario que puede generar próximos encarcelamientos en el Amate, pues ya es muy descarado el asunto de la robadera, mediante la herencia hacia el interinato de Anan Sandoval y el tal Kike Hinchazón.

El ayuntamiento de Cacahoatán, heredará a la próxima administración de otro partido político prácticamente seguros y de manera oficial, una zona de desastre como el devastado parque central y calles recién construidas que fueron levantadas descaradamente para que constructores cómplices y señalados de asociación delictuosa, incluso delincuencia organizada, desacato y traición al pueblo, se sirvieran con la cuchara grande de presupuestos propios del gobierno del estado y federal, para ser los nuevos ricos del pueblo sufrido, avasallado y siempre utilizado por mafias y catervas de bandidos que se asemejan a la cueva de Alibabar y los 40 ladrones o lacras o malvivientes.

Hoy la población está boca abierta cuando las sociedades secretas salen a flote. Desde el trienio del señalado y denunciado Julio Sen, ese vínculo podrido de funcionarios corruptos ha prevalecido y se remarca en la actualidad, con la fórmula de Rafael Inchong y Selene Canel, priista arrepentida que va de síndico municipal.

Triste y lamentable que unas cuantas familias, hayan decidido servirse con la cuchara grande. Atragantarse como marranos los recursos del pueblo, ya es objeto de descaro y decepción, puesto que la población se indigna, pero le cuesta hablar y levantar la mano para exigir justicia y sobre todo, que no les sigan viendo la cara de perplejos.

Cacahoatán más que nunca, exige un cambio venidero, pero no lo tendrá si siguen impulsando las mismas lacras de recién emprendimiento corrupto que al parecer se llevan hasta el último centavo en las morraletas, por si los números de la elección no les favorecen en el breve proceso electoral que sin duda, será la oportunidad para que el pueblo haga justicia con su voto de castigo a los más rateros y corruptos de la ciudadela.

PVEM Chiapas desconoce designación de paridad del IEPC

Como balde de agua fría, cayó la circulación de un texto cortado y prefabricado que indica la aplicación de paridad de género en ciudades importantes de Chiapas como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas para el Partido Verde siendo un tema que según abogados, debió ser notificado a las dirigencias municipales con la finalidad de promover impugnaciones para que igualmente la autoridad electoral, realice sus pertinentes modificaciones. Pero a la fecha no hay tal documento en físico.

Causó mucha incertidumbre y bochorno, que dirigentes salientes de partidos políticos, pusieran pies en polvorosa, se hicieran de la vista gorda o justificaran giras repentinas en Tuxtla Gutiérrez, a sabiendas que en dichos municipios la delegación nacional y electoral del Partido Verde en manos de Roberto Rubio Montejo y Jorge Luis Llaven Abarca ya han contemplado candidatos masculinos como Jorge Constantino Kanter en Comitán de Domínguez, Carlos Molano en Tuxtla Gutiérrez y César Amín González Orantes en Tapachula por señalar algunos ejemplos.

No así para Suchiate, donde pelean la paridad de género, pero decidieron meter de última hora un perfil binario” según comentarios subversivos de propios militantes. Oh el tema de Tuxtla Chico, donde están dejando fuera a la dirigente del PVEM “La Charis”, producto de un río revuelto.

Mientras en otras localidades como Unión Juárez, decidieron sacar a Lupita García del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), para meterla al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sucedió lo contrario en Suchiate, donde Elmer Vázquez de representar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se cambió estupefactamente al Partido Verde, tras la promesa de la dirigente estatal, Valeria Santiago de apoyarlo, por ser candidato de Javier Cruz Aguilar “El Mandinga” y de la Loba, gente cercana y allegada al senador Manuel Velasco Coello. ¿Y que pasará en los demás municipios?...

Por ejemplo en Huehuetán con Manuel Ángel Villalobos y en Huixtla con Carlos Salazar Gam buscan la reelección, pues son apoyados por Edmundo Pérez Armendáriz, máximo asesor del Güero Velasco, quien también busca de última hora hacer a como dé lugar, candidata a la presidencia municipal de Tapachula, a la ex regidora Aida Flores Vázquez, porque compaginan con el grupo político que apoyó a la senadora Sasil de León Villard en el pasado proceso donde estuvieron en contra del Jaguar…

Mientras en Mazatán, Vicente Wong “Chenteando” va viento en popa como candidato único y de unidad. Lo mismo que en Cacahoatán con Víctor Pérez Saldaña, quien será el próximo candidato a la alcaldía municipal.

Entre notarios te veas en Tapachula

La presidencia de notarios públicos de Tapachula, sostuvo un encuentro con Yamil Melgar Bravo en algún lugar de Tapachula, donde por cierto, no vimos a Emmanuel Nivón en las fotos porque ha declarado abiertamente apoyar a Freddy Escobar Sánchez en el camino por la coordinación municipal para la defensa de la cuarta transformación.

Quienes si se tomaron la foto con Yamil Melgar de forma abierta, franca, efusiva, fueron los ex ediles de Tapachula, Antonio de Jesús Díaz Athié y Neftalí del Toro Guzmán.

En otro lado y en diferente notaria, César Amín González Orantes, se encontró con el fedatario Luciano Rosales Tirado a quien considera su padre político. Ahí en ese encuentro, estuvieron el ex alcalde Ezequiel “El Cheque” Orduña Morga y el ex diputado federal, Carlos Oswaldo Pano Becerra. Más tarde, César Amín, también charló con los ex diputados federales, Sami David y Óscar Alvarado Cook. ¿De qué hablaron?...

En tanto Rosy Urbina Castañeda desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas, fue entrevistada en gira de medios y paralelo a ello, el Poder judicial de Chiapas instruyó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), modificar el acuerdo para devolver sus derechos políticos a la presidenta municipal con licencia, con lo cual Rosy Urbina ya podrá participar en el próximo proceso electoral. Rosy Urbina, se ha visto muy echada para adelante, contenta y respaldada, tan así que a Yamil Melgar, le jugaron la broma de estar al Mil con Rosy, tras fotografiarse con una playera Rosa, durante su sesión de atletismo. ¿Qué Sigue?...





