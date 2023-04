Clase Política | En Denver Colorado, Rosy Urbina, reitera apoyo a la migración

Las políticas internacionales en materia de derechos humanos para los pueblos que solicitan refugio, se ha consolidado en el actual sexenio de la cuarta transformación y en ciudades estratégicas y fronterizas como Tapachula, Chiapas, donde gobierna la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda.

La titular del ejecutivo local, tiene como prioridad- brindar la atención a la niñez en movilidad y situación de calle. Un aspecto retomado de forma integral, franca y sensible por el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en el ámbito municipal (SDIF), que preside Irene Rubiera Urbina.

Se dice fácil, pero requiere de un amplio esfuerzo, puesto que se habla de 200 mil migrantes que atraviesan la franja fronteriza entre México y Guatemala en lo que va del año 2023, quedando en Tapachula una población flotante de 50 mil familias o más; beneficiada con servicios públicos, inclusión laboral, atención médica y apoyos otorgados por los tres niveles de gobierno, tal cual lo rige el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante la emigración de millones de personas con destino a la Unión Americana, propician caravanas y exigencias a dependencias federales como el INAMI, para salir del país, al no tener como opción el territorio mexicano, porque su meta final es cumplir el sueño americano, no importando que pongan en riesgo su vida o la de sus familias.

La preocupación de los Estados Unidos (EU) y el gobierno de Joe Biden, es imprescindible, cuando varias entidades americanas registran extensas poblaciones flotantes de indocumentados migrantes.

Cercos de retención migratoria en México busca EU

Orillan un cerco o muro en la frontera norte. Activan programas de sensibilización en México, centro y sudamérica, con tal de que sus gobiernos estatales y locales coadyuven con la atención y espacio geográfico a beneficio de las emigraciones, aunque conlleve a los gastos millonarios de servicios.

La titular del ejecutivo local, Urbina Castañeda, logra una experiencia histórica como representante del ayuntamiento municipal tapachulteco y permite enaltecer su opinión en torno al rol de los gobiernos locales en la recepción e integración de migrantes, refugiados y desplazados en ciudades de América Latina, siendo Tapachula, punta de lanza en la pluralidad social, inclusión laboral, respaldo en materia de derechos humanos y refugio.

Coadyuvan con espacios idóneos como la construcción por ejemplo del albergue “José y María que dará refugio y alimentación a familiares y pacientes que pidan atención médica en el hospital regional de Tapachula, donde muchos son extranjeros.

Urbina Castañeda viajó a Denver Colorado y participó en la primera cumbre de ciudades de las Américas, un evento coordinado por la secretaría general de la organización de los estados americanos (OEA). En una misiva institucional, el ayuntamiento tapachulteco, precisó que también participaron comisiones de funcionarios de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la fundación panamericana para el desarrollo (PADF).

Tapachula, requiere más presupuestos para apoyar a la migración

Al evento internacional asistieron los alcaldes de Esteio, Brasil, Leonardo Pascoal; de Tijuana, Monserrat Caballero, entre otros. Un panel de discusión funcional que goza de amplia relevancia, al poner en Tapachula como una ciudad solidaria, a favor de la atención a las migraciones y su esfuerzo por estirar los recursos públicos a favor de la población mexicana y, a las poblaciones flotantes que requieren mayor apoyo de organizaciones internacionales.

No obstante, el esfuerzo de los tres niveles de gobierno es monumental, al no representar el flujo migratorio, simple estabilidad, también cubren panoramas de inseguridad, violencia y narcomenudeo. Extranjeros yacen involucrados y procesados en cárceles mexicanas.

Pros y contras de las políticas bilaterales entre México y Estados Unidos, que representan un gran reto para el ayuntamiento local de Tapachula, ciudad donde mayormente se concentran las poblaciones extranjeras a quienes brindan inclusión, respaldo, trato digno, respetuoso, humano, entre otros, como parte del humanismo que ha caracterizado al presidente de la república López Obrador.

Nexos y Contextos

Rafael Inchong, anda más perdido que el hijo de la llorona

Acostumbrado al despilfarro y la mamarrachada, el alcalde de Cacahoatán, Rafael Inchong- abandera el Partido del Trabajo (PT), un instituto político, basado en la representación marginal y extrema pobreza del pueblo, por el cual lucha, pero sin caer en privilegios, excesos o derroches, sin embargo, éste sujeto engreído que deambula por restaurantes de alta cocina en Tapachula, se da la gran vida, pese a no poderle cumplir a los sectores más jodidos y segregados de las comunidades rurales de Cacahoatán” lamentaron ex funcionarios.

Esconde la vida galante en Cacahoatán, pero radica en la Perla del Soconusco, para gozar de los privilegios que le garantizan los recursos de ayuntamiento municipal de Cacahoatán. Es la peor representación del partido del Trabajo (PT), por lo que Amadeo Espinoza y la profesora diputada y presidenta del congreso local, Sonia Catalina Álvarez, ponen en tela de juicio, él instituto político que les ha garantizado la vida política y permanencia económica desde hace varias generaciones y décadas en Chiapas”

La ambición es tremenda, y la cúpula del Partido del Trabajo (PT), por imponer en monigote en materia política y administrativa en el municipio de Cacahoatán, están perdiendo posicionamiento político, de por si avasallado por colgarse de la alianza del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ahora bien, Cacahoatán como municipio fronterizo, sigue como polvorín ante sendas problemáticas locales como la remodelación del mercado, corrupción, malversación y peculado en materia de obras públicas y grave inseguridad por el Sodoma y Gomorra, permitido para el míster cachucha.





