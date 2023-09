Clase Política | Encuesta. “La voy a ganar y la vamos arrasar”, zarpazos del Jaguar Negro

El calor de la gente de la Costa y Tapachula acuerpó al presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar quien fue testigo del cariño y desbordamiento humano que lo acompañó durante dos eventos masivos; uno en la Fundación Huacaleros y el siguiente día en la inauguración de su oficina de enlace legislativo donde fue respaldado, rumbo a la definición por encuesta de la coordinación estatal para los comités de defensa de la cuarta transformación en Chiapas; dígase la candidatura al gobierno de Chiapas en el año 2024.

En entrevista a Clase Política y al Decano del Periodismo en Chiapas, el senador, Eduardo Ramírez Aguilar platicó sobre los contextos políticos venideros como la añorada renovación de ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, luego congratularse con la consolidada llegada de la coordinadora nacional para la defensa de la cuarta transformación, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con quien ha tenido pláticas fructíferas en el cámara alta del senado y durante eventos que enarbolan la unidad en Chiapas.

En relación al tema de interés para el Jaguar Negro, “el registró comenzará a partir del 25 y 26 de septiembre y posteriormente vienen 25 días interesantes de movilidad política para la aplicación de una encuesta que defina al próximo candidato al gobierno de Chiapas”.





*Visita ERA Fundación Huacaleros de Corazón que preside César Amín





En Tapachula tras dos encuentros muy productivos con la sociedad civil, empresarial, comercial, agropecuaria, pesquera, política, prestadora de servicios, líderes de opinión, medios de comunicación y representantes de iglesia con la fundación Huacaleros de Corazón A.C que preside César Amín González Orantes y posteriormente la inauguración de su oficina de Enlace Legislativo donde estuvieron empresarios de la talla de Antonio D´amiano Gregonis, Eduardo Ramírez, aseguró “estar completamente seguro de no solamente ganar la próxima encuesta, también la arrasará- con el apoyo de los chiapanecos” manifestó contundente.

Anuncia Jaguar negro agenda productiva para el Soconusco





ERA como es conocido en cada punto recóndito de Chiapas, busca la designación como coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación en Chiapas. Promete sentarse con cada uno de los sectores representativos de la región Costa, Soconusco, Frontera Sur y Tapachula, para instrumentar una agenda productiva.

Indicó que trabaja para todos y para el pueblo; olvidándose de los colores partidistas, porque lo importante son las personas.

“Lo relevante es el acompañamiento que daremos para apoyar a la próxima presidenta de México, al próximo gobernador de Chiapas, diputados locales, federales y presidentes municipales, por lo que se encuentra en la etapa de preparación integral para posteriormente regresar a Tapachula el próximo 13 de octubre, fecha de su cumpleaños con el objetivo de celebrarlo con los sectores productivos, comerciales, empresariales, agroindustriales, todos huacaleros de corazón.

En su agenda de trabajo, Eduardo Ramírez, concluyó satisfactoriamente la inauguración de su oficina de enlace legislativo en Tapachula, para posteriormente acudir a un encuentro con sectores productivos en el municipio de Huehuetán donde le ha ido muy bien con la estructura del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM). Da seguimiento a su gira senatorial en el municipio de Acapetahua y retorna a la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez.





Cartas de presentación basadas en la constancia y disciplina





Eduardo Ramírez lo favorece su quehacer político y su ejercicio de funciones. Ha logrado amalgamar su carrera política siendo síndico municipal, presidente municipal en dos ocasiones, diputado local, presidente del honorable Congreso de Chiapas, diputado federal, secretario de gobierno del estado, senador de la república así como presidente del senado de la república en dos ocasiones. Es la primera ocasión que eligen a un chiapaneco consecutivamente.

“Hay cosas que uno busca en la vida y las construye y hay cosas que llegan porque simplemente están en el destino de uno. Eso fue lo que me pasó, porque siempre he dicho que el señor de allá arriba (Dios), me acompaña, porque este año ha sido muy bueno. Me ha limpiado el camino prácticamente en la vida, esa es la verdad y por esa razón nunca hay que perder las oportunidad que se presentan en el camino”, comentó

Eduardo Ramírez anunció foros agrícolas, cafetaleros, bananeros, mangueros, pescadores y toda la actividad productiva que gozamos y tenemos en Chiapas tras la culminación de la encuesta que definirá al candidato al gobierno de Chiapas.

Es producto del horizonte que veremos y por esa razón juntos construiremos el TAPACHULA que todos queremos” remató el Jaguar Negro

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024





Lacras de la política. ¡Se rebela Manuela Obrador al presidente!

Vaya escándalo se registró este fin de semana con las efusivas palabras de la diputada federal, Manuela Obrador Narváez en un acto público desangelado (sin gente) en la ciudad de Tapachula para continuar promocionándose como aspirante al gobierno de Chiapas, luego de ser destapada en el Rancho la Terna por el director del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, a quien también tumbaron como mala hierba o zacate desde Palacio Nacional.

Todo indica que la desobediencia y la traición comenzaron asomarse éste fin de semana cuando la pariente oriunda de Tabasco y no de Chiapas, insiste neciamente en buscar más cargos públicos para seguir en la mamazón de forma descarada en el año 2024, contraponiéndose y desacatando al presidente López Obrador a quien le refutó desde Tapachula que “a ella nadie la baja”.

Hace poco más de 24 horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través del programa “Las Mañaneras”, solicitó su retiro y bajada del caballo de carácter irrevocable, por no querer ningún familiar buscando cargos públicos para evitar el amiguismo, influyentismo o nepotismo.

AMLO a Manuela Obrador Narváez. “No debe de participar, yo no quiero que se establezca o restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo y de todas esas lacras de la política. No mi familia no, sino no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadora o viceversa por hablar de equidad, de gobernadores o presidentes municipales, incluso presidentes de la república y eso no se puede permitir. Tengo que agradecerle a mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien decidió no ser primera dama y lo ha cumplido y no es abandonar el apoyo al movimiento o dejar de ayudarme” resaltó López Obrador siendo tajante que su pariente no debe ni siquiera asomar la cabeza.

Sin embargo, Manuela Obrador Narváez con ínfulas de soberbia, arribó a Tapachula, envalentonada y subversiva ninguneo la recomendación del ejecutivo federal, en un acto de atrevimiento, revanchismo político y lamentablemente provocación desmesurada a quien le permitió ser diputada federal por Chiapas, pese a que su registro oficial por acta de nacimiento según una ficha del Congreso de la Unión es de Tabasco.

¿Qué trae entre manos María Elena Orantes para Chiapas?





Una imagen que ha causado revuelo trasciende en la red social, cuando la cónsul de México en Estados Unidos, María Elena Orantes López sostuvo un encuentro con el diputado federal del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Roberto Rubio Montejo. 24 horas después, la ex candidata al gobierno de Chiapas y ex senadora, lanza una imagen vestida de rojo, manifestando que este fin de semana, “serán días de definiciones personales muy importantes”.

En Tapachula, una de sus principales cercanas colaboradoras y amigas, Denise López Espinal, fue nombrada, presidenta del colectivo 50 +1 capitulo Tapachula en el vestíbulo del centro cultural de ciencia y tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), más conocido como el Planetario o Casa de la Ciencia y Cultura Universal. Denise López fue acuerpada por la presidenta 50+1 capítulo Chiapas, Alma Rosa Cariño quien mostró beneplácito por la nueva integrante de la asociación enfocada a la atención integral de mujeres.

Avanza Rosy Urbina con innovación de parque y educación en Pavencul





Quien ha sabido tapar bocas es la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, tras lograr un avance del 80 por ciento en la remodelación del parque central Miguel Hidalgo en el primer cuadro de Tapachula, donde ya se palpan avances considerables y remodelaciones arquitectónicas modernas que cambiarán el rostro de la Perla del Soconusco favorablemente en el marco del gobierno de la cuarta transformación.

“Con una inversión millonaria que valió la pena, integrantes de la Iniciativa Privada, afirman que el cambio de imagen urbana y modernización del primer cuadro de la ciudad, por supuesto que favorece a la reactivación económica de la prestación de servicios, del sector comercial y el empresarial, luego de varios años de abandono.

Rosy Urbina también logra aciertos en el sector rural indígena, con el apoyo inédito de la universidad virtual para la comunidad serrana de Pavencul. Se trata de un convenio tripartito entre la UNACH, el Colegio de Bachilleres de Chiapas y el ayuntamiento municipal para que jóvenes de la zona alta puedan continuar sus estudios en las instalaciones del Plantel 127 del COBACH.

Algo se gesta en la Sierra de Chiapas tras aparición de grupos armados





Otra cuestión que ha llamado la atención este fin de semana, es el convoy de camionetas pesadas con blindaje, artillados y armas de grueso calibre, con acompañamiento de guerrilleros que pareciera pertenecen a uno de los carteles de la droga que se disputan la zona territorial entre México y Guatemala.

El convoy armado fue vanagloriado por la población que mantenía bloqueado el tramo carretero Chemic- Frontera Comalapa. La población levantó los cachivaches y se trasladó a bordo de por lo menos diez camionetas fuertemente armados.

Aquí la controversia es saber que ocurrirá en las próximas horas en municipios de la sierra de Chiapas como Mazapa de Madero, Chemic, Frontera Comalapa, Motozintla entre otros que han sufrido de desplazamientos forzados, derivado de balaceras, aunado a la aplicación de toques de queda y retenes de vigilancia por grupos armados. Una zona donde aparentemente ni el ejército mexicano (Sedena), ni la Guardia Nacional (GN) o la Marina Armada de México (Semar), tienen derecho a entrar y poner orden.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com