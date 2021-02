El aumento desordenado de aspirantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con miras a cargos públicos como presidencias municipales, diputaciones locales y federales, no se compara con la carencia de candidatos que se registró en las elecciones del año 2018, fecha en que el efecto Obrador, hizo ganar hasta el chucho, perico, zanate o zopilote, indigente o la desconocida que hoy despacha en San Lázaro, por señalar un ejemplo.

En vísperas de las elecciones del próximo mes de junio del 2021, la inflación política, denota un aumento exagerado de aspirantes de la 4T con más de doce prospectos inscritos por la candidatura a la presidencia municipal Tapachula, la diputación local del XIX distrito y la legislatura del XII Distrito federal por señalar algunos escenarios.

Ahora sí que los ganones en la selección de candidatos, cantarán victoria llevando como refrán favorito ‘entre menos burros, más olotes’, puesto que la desechada de pretensos e inscritos en Morena, será intensa en el embudo mayor, en comparación con otros partidos políticos que han definido el rumbo de sus candidaturas.

Tras culminar un monitoreo permanente en el marco de las elecciones 2021, quedaron registrados Armando Robledo Vázquez (encargado del programa bienestar), Isidro Ovando Medina (El Chilo ex primer regidor), Omar Ornelas Silva (ex delegado de gobierno), Carlos Díaz Saldaña (constructor ex perredista con varias derrotas al hilo), Laura García Arjona (viuda de Óscar Gurría y ex titular del DIF Municipal).

Asimismo se registró, Alfredo Aguilar Montejo (supuesto ex asesor priista, presunto camarada de Rutilio Escandón); Oved de los Santos Domínguez, José Luis Elorza (denigrante y pésimo ex legislador); Roberto Aguilar, (dueño de la eléctrica Aguilar); Joaquín del Pino Ruíz (luchador de izquierda contra las imposiciones); Yamil Melgar (ex funcionario de Economía, abanderado de varios partidos menos de Morena); Javier Guerrero Rubiera, (iniciador de Morena y ex funcionario Gurrísta) y al cierre de la edición trascendió la extraoficial inscripción de la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda.

Serán unas cuantas candidaturas y regidurías que se pondrán sobre la mesa, frente a la ambición voraz y descomunal de los grupos de Morena localoides en busca de acaparar espacios al sentirse hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fisura por interés mezquinos, inevitable como la falla de San Andrés

¿Cómo evitar la fractura anunciada de Morenos en varios municipios de Chiapas y el país, ante la enorme ley de oferta y demanda, o de plano la elevada producción de aspirantes a cargos públicos, pero con la pena de escasos espacios en la 4T para unos cuantos?

Inevitablemente los partidos de nueva creación como Redes Sociales Progresistas (RSP), Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por Chiapas (FSCH) y el Partido Popular Chiapaneco (Papochi), andan como buitres o aves de carroña en la espera de la desbandada inevitable en los próximos días a consecuencia del hartazgo, malestar, indignación y sobre todo, por falta de espacios para participar en la elección próxima por el partido vino tinto.

Aquí el problema parte con la liberación del ejercicio público. Ya cualquiera puede ser político o funcionario público, simplemente con primaria terminada. Abrieron el abanico, pero también la caja de pandora ante el avasallamiento de cualquier hijo del vecino que se sienta con el derecho de inscribirse y buscar ser cuervo de la nación.

***Rompecabezas***

*CASO MARIANA. Buscan por cielo, mar y tierra a Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez oriundo de Yajalón, de oficio doctor en un Hospital en Nueva Palestina. Es el presunto violador y asesino de la Doctora Mariana Sánchez Dávalos, quien fue encontrada sin vida hace algunas semanas en dicha comunidad chiapaneca de Ocosingo.

La joven egresada de la UNACH, fue acosada y presuntamente ultrajada en varias ocasiones, viviendo una pesadilla en carne propia durante su servicio social. Sale la verdad a la luz, tras la detención de la doctora Analí N, quien sería la cómplice por negligencia, abuso de autoridad, tráfico de influencias, impunidad y proteccionismo del agresor, pese a la denuncia de la joven doctora victima ya muerta.

Este caso ha dado la vuelta al mundo por la injusticia e incapacidad para la atención de alerta de género que desdibuja una cruda pesadilla hecha realidad empañada de sufrimiento, miedo y sangre. Ojalá que el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández, capture prontamente al presunto culpable para darle un castigo ejemplar ante el hecho lamentable que deja en luto a la comunidad chiapaneca ante los ojos del mundo.

Comentarios antoniozavaletah@gmail.com





...